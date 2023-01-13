獨創六種湯頭+手撕羊技法！ 台北「耀武羊威羊肉爐」吃到飽推薦 羊心.羊腿.羊骨隨統統有

耀武羊威羊肉爐是竹北老字號羊肉爐吃到飽名店，目前在桃園楊梅、新北汐止和台南永康都有分店，耀武羊威羊肉爐吃到飽的特色是有全台獨創六種湯頭，還有新疆手撕羊獨特技法，嚴選澳洲羔羊，有特選羊排、羊腿肉、羊大骨、羊腳筋、羊心等部位，開業至今近20年，可以說是羊肉爐吃到飽的始祖，絕對是必吃的汐止美食推薦。

耀武羊威羊肉爐吃到飽 汐止店環境

耀武羊威羊肉爐汐止店位在康寧街上，交通的話建議可以開車或騎車來，走路3分鐘就有金龍市場停車場及嘟嘟房停車場，所以交通還算方便。

店內座位數滿多的，寬敞明亮而且又乾淨，營業時間從下午5點到晚上12點，用餐時間幾乎都有7.8分滿的人潮，生意還滿好的。

耀武羊威羊肉爐汐止店 菜單及菜色介紹

耀武羊威羊肉爐主要是羊肉爐吃到飽，價格的部份週一~週四：479/人，週五~週日：529/人，100cm以下免費，100cm~140cm：半價，140cm以上：成人價，用餐時間為120分鐘。除了內用外還提供外帶套餐的服務，其他品項也能做加購，想買回家享用也沒問題。

6種湯頭選擇

湯頭的部份有6種選擇：清燉、藥燉、成吉思汗、川味香辣、山神種子、鮮蒜羊肉。

想要特別一點的會推薦山神種子湯頭，用的是馬告(也就是山楜椒)為湯底，喝起來有山楜椒的香氣又帶點醇厚的甘味，是小朋友也能接受的味道。

我自己喜歡鮮蒜羊肉湯底，大骨湯加上蒜頭、薑片跟蛤蜊，喝起來甘甜又鮮，煮久了也不會死鹹，越喝越順口。

全台獨創新疆手撕羊

除了獨創的6種湯頭外，耀武羊威羊肉爐最有特色的是只有在這裡才吃的到的「新疆手撕羊」，是店家2015年遠赴新疆取經，從失敗到成功歷經2年才完成的味道，吃起來完全沒有羊騷味，讓不敢吃羊肉的我也能接受，阿尼更是一吃愛上，整整一盤幾乎都是他吃光的。

飲料喝到飽

飲料的部份有可樂、雪碧、芬達跟檸檬茶喝到飽，也有飲水機提供冰水跟熱水，在冰箱裡的茶飲跟啤酒類是需要另外付費的。

醬料的部份有辣跟不辣的腐乳醬、蒜蓉醬跟薑絲，我自己喜歡蒜蓉醬配薑絲，沾起來很夠味。

湯的話可以自己加或請服務人員幫忙加，各種湯頭都有標示在上面。

店內還有提供白飯跟滷肉，可以自己加工變成滷肉飯超讚的。

自助吧吃到飽 豬羊蔬菜通通有

自助吧的部份有提供各式火鍋料、蔬菜、豬肉及主食類吃到飽，讓你不會只有羊肉可以吃覺得單調，選擇性還滿多的。

光是羊的部位就有七種這麼多，包括獨家首創的手撕羊，還有羊排肉、羊腿肉、羊腳筋、大骨、羊里肌筋、羊心等，幾乎都是外面吃不到的羊肉部位。

我自己最喜歡的是羊腳筋跟大骨，阿尼最愛的是手撕羊，杰寶最愛的也是手撕羊，這也是我第一次嘗試這麼多羊部位的羊肉爐吃到飽，有讓我對於羊肉爐改觀，推薦跟我一樣怕羊騷味的人可以來試試看。

七種羊肉部位任你吃 限量手撕羊絕對美味

老實說我本身是不太吃羊肉的人，主要是不喜歡羊騷味，所以第一次嘗試吃這麼多羊的部位，一開始我還滿忐忑的。先說整體吃下來的結論，不能說完全沒有羊騷味，但我覺得耀武羊威羊肉爐在羊肉的處理上非常厲害，每個部位都有自己的特色，如果跟我一樣平常不太吃羊肉或害怕羊騷味的人，在口味上我覺得都是可以接受的。

手撕羊絕對是必吃的，因為製程很繁複，所以是每天限量，我們當天吃了滿滿一盤超過癮。

手撕羊的肉質吃起來完全不柴也不韌，非常好入口，就算是小朋友吃也很適合。重點是吃起來完全沒有羊騷味，讓你吃到滿滿的羊肉，表皮帶一點點筋，口感很好。原味就很好吃了，也可以視自己的口味沾腐乳醬或蒜蓉醬，都很加分。

羊腿肉的肉質吃起來比較紮實，帶點咬勁適合牙口好一點的人吃，每一塊都超大塊，愛吃肉的人會很喜歡。

羊腳筋我很喜歡，但他的羊騷味也稍微重一點，所以我會沾蒜蓉醬跟薑絲一起吃，蓋過羊騷味就可以，而且羊腳筋也很大一塊，腳筋的部份Q彈我超愛。

羊大骨我大概吃了快10根！首圖羊肉爐上面那一圈羊大骨都是我吃掉的，真心不騙，因為大骨除了有肉以外還有骨髓可以吸，我本來就是很愛吃骨髓的人，像吃雞腿我也會把骨頭咬開吃裡面的骨髓。

羊大骨的肉有瘦肉跟筋在上面，所以吃起來是有咬勁的，肉吃完之後可以把湯倒進骨髓裡，然後用吸管攪一攪，就可以同時吸到骨髓和羊肉湯，超級好吃。

每一根羊大骨的骨髓幾乎都很飽滿，骨髓配上羊肉湯的滋味真的很棒，有肉有筋有骨髓一次滿足，但唯一小缺點是羊大骨很大一根，要吃的時候用手直接拿起來啃比較方便，所以吃完之後要去洗手稍微麻煩一點，但真心推薦一定要吃，整根啃得很乾淨會很有成就感。

其他像是羊心、羊里肌筋這些部位是外面很少能吃到的，愛吃內臟類的人應該會很喜歡，沾醬會更好吃。

吃膩羊肉的話也可以夾一些豬肉片來換個口味，不過整場我幾乎都在吃羊腳筋和羊大骨，畢竟都來到羊肉爐專賣店了，當然要吃爆羊肉才過癮。

整體來說我覺得耀武羊威羊肉爐吃到飽絕對是很值得來吃吃看的汐止美食推薦，提供七種羊肉部位跟六種湯頭選擇性超多，還有獨創的手撕羊一定要吃吃看，保證只有這裡才吃的到，會顛覆你對羊肉的想像，就連我這個不愛吃羊肉的人都狂吃。擔心羊騷味的話我會推薦你吃手撕羊跟羊大骨，這兩個是完全沒有羊騷味的，羊腳筋很Q彈有咬勁，稍微有一點羊騷味，可以沾腐乳醬或蒜蓉醬很加分。湯頭的話我自己喜歡鮮蒜羊肉湯，不會越煮越鹹，喝起來醇厚帶甘甜味，喝完也不會覺得口渴，是我會想回訪的台北羊肉爐吃到飽推薦。

耀武羊威羊肉爐

竹北總店

地址：新竹縣竹北市中正東路268號

電話：(03)551-4583

營業時間：16:00 – 24:00

埔心店

地址：桃園市楊梅區永美路506號

電話：(03)431-2199

營業時間：16:00 – 24:00

汐止店

地址：新北市汐止區康寧街345號

電話：(02)2695-0558

營業時間：17:00 – 24:00

(最後收客時間為21:30，用餐時間一樣為120分鐘)

永康店

地址：台南市永康區東橋一路20號

電話：(06)302-2118

營業時間：16:00 – 24:00

耀武羊威羊肉爐 官網

耀武羊威羊肉爐 粉絲團

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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