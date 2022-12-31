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台北火鍋聚餐首選！20餘種辛香料熬製「道地椒香麻辣鍋」頂級肉品吃到飽

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於台北南京東路的「椒心苑麻辣鍋，每到用餐時刻總是人聲鼎沸，2小時吃到飽的暢快享受，吃得到山珍海味與肉品甜點，以及做法繁複的手作品項。伴隨賓至如歸的絕佳服務，一推出即引爆網路超高討論度，成為台北火鍋聚餐必吃首選！


氣派雅緻的用餐環境裡，以黑色調的視覺設計，加上鏡面與燈光線條，讓整體氛圍有著獨一無二的時尚感。不像傳統麻辣鍋店，總是吃得一身滿滿油煙，坐在沙發上來瓶氣泡水，吃火鍋也能吃得優雅又清爽。

▲氣派雅緻的用餐環境
▲氣派雅緻的用餐環境

▲獨立包廂空間
▲獨立包廂空間

▲飲料冰品自助吧
▲飲料冰品自助吧

▲進口氣泡水
▲進口氣泡水

單點式的吃到飽型態，菜單品項超過70種以上，以肉品、時蔬、海鮮、菇類、手作與滷水為主，搭配五種主食、三種甜點，再加上飲料冰品自助吧，讓人吃得大呼過癮！

▲加入鴨血豆腐的紅湯(右)與雞腿肉及蛤蠣入料的白湯(左)
▲加入鴨血豆腐的紅湯(右)與雞腿肉及蛤蠣入料的白湯(左)

紅湯加入藥材及豆瓣醬，卻沒有刺激的嗆辣感，反而有辣不入喉、鹹而不膩的韻味。而雞白湯以豬大骨及蔬果為基底，再加入雞腿肉、蛤蠣提味，有著迷人的甘醇清香，無論放入什麼食材，都非常好吃！


肉品部份是店家一大強項，選自美國、澳洲、紐西蘭及台灣原產地，注重細節的品質管控，強調新鮮現切擺盤，在口感選擇上也更加豐富。 漂亮油花的美國頂級上選牛、美國安格斯雪花牛，色澤亮麗的美國安格斯黑牛、台灣香草豬，肉質滑嫩的美國無骨牛小排，以及清甜脆彈的PRIME級穀飼牛牛舌，都是來此必點品項。

▲美國安格斯雪花牛(左上)、美國安格斯黑牛(中上)、台灣香草豬(右上)、美國無骨牛小排(左下)、美國頂級上選牛(中下)、PRIME級穀飼牛牛舌(右下)
▲美國安格斯雪花牛(左上)、美國安格斯黑牛(中上)、台灣香草豬(右上)、美國無骨牛小排(左下)、美國頂級上選牛(中下)、PRIME級穀飼牛牛舌(右下)

▲美國無骨牛小排
▲美國無骨牛小排

▲美國安格斯雪花牛
▲美國安格斯雪花牛

▲PRIME級穀飼牛牛舌
▲PRIME級穀飼牛牛舌

五花八門的海鮮種類，大白蝦、蛤蠣、金目鱸魚、台灣鯛魚片應有盡有，還有東石鮮蚵及澎湖小卷，來自海洋的好味道，放進紅湯或白湯都相當對味！

▲鱸魚、鯛魚及海鮮食材
▲鱸魚、鯛魚及海鮮食材

養生菇類也是一絕，一般火鍋店只會有一兩種，但「椒心苑麻辣鍋」卻多達六種，包含鮮香菇、杏鮑菇、美白菇、鴻喜菇、特選金針菇與有機黑木耳，鮮脆多汁的口感，不但有益體內環保，也是鍋物必備食材。


五行蔬果當道，吃鍋也不忘補充纖維質，白玉片捲、牛番茄、花椰菜、甜玉米加上火鍋良伴的芋心，吃麻辣鍋也能吃得營養又健康！

▲養生菇類與時蔬
▲養生菇類與時蔬

▲滷水肥腸(右)、滷水牛肚(左)、滷水牛筋(後)
▲滷水肥腸(右)、滷水牛肚(左)、滷水牛筋(後)

▲花枝滑及蝦仁滑
▲花枝滑及蝦仁滑

精心製作的滷水肥腸、滷水牛肚、滷水牛筋，吃起來相當入味，樸實無華的質感呈現，讓人回憶起早期眷村的老味道。 其它手作單點還有蝦仁滑、花枝滑、手打牛肉丸及各式餃類，就連豆皮與油條都很有特色，選用食材皆與其它火鍋店不同，想嚐鮮千萬別錯過！


甜點部份，有手作奶酪、巧克力甘納許蛋糕、香草起司蛋糕三種選擇，甜而不膩、入口即化的細緻感，在大餐過後來一份剛剛好，最後再吃個達根達斯冰淇淋，完美！


透過美食，能牽動起最原始的美味記憶，延續過年圍爐的溫馨感，想吃什麼點什麼，就算與同事朋友來用餐，依然能找回團圓吃鍋的感動。

▲手作奶酪(左)、香草起司蛋糕(中)、巧克力甘納許蛋糕(右)
▲手作奶酪(左)、香草起司蛋糕(中)、巧克力甘納許蛋糕(右)

▲黑色調與線條視覺設計，打造舒適空間感
▲黑色調與線條視覺設計，打造舒適空間感

「椒心苑麻辣鍋」對鍋物選材十分用心，堅持湯底純正風味，在網路上也獲得極佳好評，在台北市眾多鍋物餐飲市場裡，絕對經得起時間考驗。


呼朋引伴來吃鍋，當然就要選擇最好吃的麻辣鍋，拿起筷子、輕涮肉片，為五感體驗打開全新的一頁！

椒心苑麻辣鍋

商家地址：台北市中山區南京東路三段22號

商家電話：(02) 2501-9955

粉絲專頁：https://bit.ly/3HTjzGG

營業時間：11:30AM-01:00AM (二三五日到1:30AM)

停車資訊：洛碁南京停車場、南京世紀停車場


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