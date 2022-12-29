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璀璨煙火近在眼前　跨年夜就到高樓餐廳享絕佳饗宴

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

位於微風南山46樓的頂級滬粵餐廳「SHIN PU YUAN新葡苑四十六」是唯一近距離觀看台北101並設有恆溫酒庫及專業侍酒師服務的景觀中餐廳，規劃了可容納48人的座位區和分別可招待10至16人的4間獨立包廂，其中最靠北的包廂還可遠眺美麗華摩天輪，跨年夜可一次坐擁台北雙煙火盛會！

▲新葡苑四十六坐擁觀賞101的最佳視野。
▲新葡苑四十六坐擁觀賞101的最佳視野。

▲新葡苑四十六設有恆溫酒庫並有專業侍酒師服務。（喝酒不開車，安全有保障。未成年請勿飲酒。）
▲新葡苑四十六設有恆溫酒庫並有專業侍酒師服務。（喝酒不開車，安全有保障。未成年請勿飲酒。）

「新葡苑四十六」跨年夜19:00~01:00安排經典爵士美聲級女伶現場演唱，並提供跨年套餐及宵夜小食佐美酒，在浪漫狂歡氛圍中跨年倒數，觀賞101璀璨煙火，喜迎2023新年到。餐廳座位皆可飽覽101絕讚夜景，大廳座位區以靠窗一排的視野最遼闊，尤以扇形沙發區最讚！4間包廂亦可近賞101，分靠左右兩側的兩間大包廂景觀最佳。

▲大片落地窗可飽覽璀璨夜景。
▲大片落地窗可飽覽璀璨夜景。

創立於1987年的「新葡苑」以上海本幫菜結合港式海鮮料理，曾榮獲「舌尖上的台灣人氣餐廳100選」推薦，2019年在信義區微風南山具有「層峰」意義的46樓開設品牌旗艦店「新葡苑四十六」。餐廳集資深主廚30年精湛廚藝，並特製恆溫酒櫃，嚴選來自世界各地超過百款佳釀，網羅台灣精選茶園茶品，提供景觀、佳餚、美酒、茶品的絕佳饗宴。

▲招牌掛爐片皮鴨╱2500元。掛爐烘烤的金黃油亮櫻桃鴨皮酥香、肉鮮嫩，每增加一吃+300元，作法有：酸菜鴨湯、生菜葉松子炒鴨鬆、銀芽炒鴨絲、椒鹽炒鴨架。
▲招牌掛爐片皮鴨╱2500元。掛爐烘烤的金黃油亮櫻桃鴨皮酥香、肉鮮嫩，每增加一吃+300元，作法有：酸菜鴨湯、生菜葉松子炒鴨鬆、銀芽炒鴨絲、椒鹽炒鴨架。

▲松露海皇餃╱280元3粒。經典港點松露海皇餃以甜菜根汁液製皮，內餡有松露、蝦、豬肉，外型華麗美豔，一口咬下鮮香豐盛，色香味俱全！
▲松露海皇餃╱280元3粒。經典港點松露海皇餃以甜菜根汁液製皮，內餡有松露、蝦、豬肉，外型華麗美豔，一口咬下鮮香豐盛，色香味俱全！

▲桃膠燉雪梨╱220元。傳說桃膠可是慈禧太后的御用養顏補品，這道甜品是秋冬滋潤聖品，以冰糖燉桃膠、雪梨、鳳梨，吃起來甜香滑嫩。
▲桃膠燉雪梨╱220元。傳說桃膠可是慈禧太后的御用養顏補品，這道甜品是秋冬滋潤聖品，以冰糖燉桃膠、雪梨、鳳梨，吃起來甜香滑嫩。

　

店家資訊

SHIN PU YUAN 新葡苑四十六

地址：台北市信義區松智路17號46樓

電話：02-2722-9846

FB：ShinPuYuan46

時間：午餐11:30-14:30，下午茶14:30-17:00，晚餐17:30-22:00（餐點Last Order 21:00）

消費：「SHIN PU YUAN新葡苑四十六」2023跨年方案：跨年時段自21:00-02:00（午晚餐正常供應），跨年套餐 8,800元/人（兩人起點）另有包廂方案可上官網查詢。

　

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跨年 台北101 下午茶

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