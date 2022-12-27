雨天最美的平溪線鐵道一日遊！行程、景點、美食推薦懶人包

戶外旅遊景點又特別選擇大雨過後來遊玩的地方，北部首推台灣三大鐵路支線的平溪線一日遊。交通方式是從台北車站出發，搭火車到瑞芳站轉搭平溪線。先停留三貂嶺站，沿鐵軌走路10分鐘到三貂嶺小棧，好好吃一頓鄉土創意料裡。繼續上車到十分站，從車站經過遊客中心往十分瀑布賞景，這裡是台灣唯一水濂式瀑布，觀瀑就要在大雨後，水量豐沛好看。回到老街放平溪天燈或是買有名的溜哥雞翅包飯。由十分站繼續上車坐到終點站菁桐，在祈福竹片寫下新年新願；參觀礦業生活館體會煤礦年代；當然，別忘了吃雞捲。回程搭台灣好行抵達捷運木柵站，結束幸福旅程。

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台鐵平溪線火車時刻表

平溪深澳雙支線一日週遊劵（不限次數上下車，限當天使用）

平溪線三貂嶺站：三貂嶺小棧隱藏版合菜餐廳

三貂嶺的隱藏版美食就是三貂嶺小棧。掌廚的淑蘭說，一定要先預約，否則她就跑去唱歌了，真是非常可愛又親切。我們嚐過她的拿手菜，整個心就被收買了。暖呼呼地吃上一頓鄉土佳餚，當然是雨天最幸福的事。

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特別強調：掌廚說，一定要先電話預約，餐廳才會準時營業（臉書寫早上10點到下午6點）

掌廚：淑蘭

手機：0910-380250

地址：新北市瑞芳區魚寮路128號

平溪線十分站：十分老街 十分瀑布 十分小吃

十分老街走往十分風管所，有兩條路走到十分大瀑布。可由館所後方過吊橋看壺穴，觀賞眼鏡洞奇景，走過跨越溪流通往瀑布的長橋。瀑布區有販賣部，天冷喝咖啡，天暖吃冰棒，來根馬告香腸。

記得在站內拍下火車時刻表，就可以抓好上車時間，續往菁桐出發。建議在十分景點，預留2-3小時，才不會太趕，不夠盡興。

平溪線區間車經過十分老街時，景象非常有趣，天燈店家馬上就會帶離在鐵軌上放天燈拍照的遊客，就近在鐵軌旁邊看火車穿越的特殊風景。

疫後的旅遊逐漸復甦，很多遊客到十分都會到天燈店購買環保天燈，寫下祝福心願，看著冉冉上升而心想事成。店家會免費幫忙拍照或是錄影。甚至店員會好幾種招攬客人的語言，做起生意頗有招術，建議不要買太大尺寸的天燈，每一面都寫完會很累。天燈的價格是統一價，也不用貨比三家了。

靠近十分火車站的溜哥雞翅包飯，也是一絕美食。在雞翅裡包入炒飯或是泡菜等不同食材，再透過燒烤塗抹獨家秘醬，香氣遠傳，是大排長龍的必吃小吃。

平溪線菁桐站：菁桐百年車站 雞捲 礦業生活 白石腳

平溪線沿路最多上下車站和景點，是人文、風景非常鮮明的鐵道支線。如果，搭到彩繪列車，遊客更是拍個不停。如果，要坐在賞景第一排，就看駕駛員在哪裡，旁邊有可以坐2人的細長座位，這裡視野最佳。鐵道的終點站是菁桐站。

（菁桐景點地圖取自台北縣平溪鄉魅力商圈協會網站）

菁桐的雞捲出名。我喜歡不要炸過頭和過油的雞捲，它會顯得乾柴。這是過去煤礦開採時期，家家戶戶的媽媽都會做的家常點心，是以家中多餘食材包裹起來油炸的食物，也是來菁桐不可錯過的小吃。

菁桐火車站已經超過百年了，許多知名的鄉土劇都在月台拍攝悲歡離合的戲碼。如果，想瞭解採礦的當年景象，菁桐礦業生活館有豐富的史料。在車站對面小坡上有賞景的咖啡館，老街有地方小吃雞捲和好吃的日式麻糬。當然，也有紀念品店可以購買特色小禮物。在天燈館的對面小坡下去，是吹拂日風的白石腳，可以散策。

跟著Lucas阿嬤愛旅行搭乘平溪線一日遊

平溪線一日遊在嚐過鄉土合菜和地方小吃，欣賞過天然美景，串成美好回憶就可以打道回府。可以在菁桐村的溫泉商店前搭乘台灣好行795木柵平溪線，下山回到捷運木柵站，再返回市區或是台北車站。搭乘平溪線不回頭坐火車回瑞芳，也是一種方式。

文章來源：LUCAS阿嬤愛旅行 FB：LUCAS阿嬤愛旅行

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