月底沒錢來報到！ 物價飆漲時代，竟還有一碗15元的魯肉飯、一份滷豬後腿肉也只要30元

看起來很不起眼的小吃店，斗大的招牌上寫著魯肉飯15元，這種便宜的價格實在很難不吸引路人的目光，招寶豬腳腿肉飯在熱鬧的龍門路上，雖然在後段，但生意也不算太差，想省錢飽足一餐就會來這裡。

現在賣的便當品項變多了，不是只有豬腳腿肉飯囉。

小碗魯肉飯內用只要15元（內用），超划算的啊～切成小丁的滷肉不是走入口即化的路線，仍帶Q彈的口感，不死鹹也不會太過甜膩，蠻清爽的味道，純粹是想省錢的選擇。

想要有菜就直接選便當，有飯有肉又有菜，豬腳腿肉飯（NT.80）整體看起來還不賴，可惜配菜是冷的，稍微可惜。如果沒有一定要吃菜的話，點碗滷肉飯配豬後腿肉只要45元，50元銅板還有找。

白飯有淋一些滷汁，沒有滷肉，吃起來是有味道的。

鹹香的豬腳腿肉皮Q肉紮實，滷的很入味，不到驚為天人但也不錯吃。

店內蠻多一個人來用餐的客人，幾乎都是點便當，價格合理也堪吃，住附近就是圖一個方便與省事。

招寶豬腳腿肉飯

電話：02-2970-5579

地址：新北市三重區龍門路228號

營業時間：10:30–20:00（週日公休）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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