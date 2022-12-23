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2022台北IG景點合集！北部5大網美爆紅的跨領域文化園區

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照片授權：IG@newborn_iris、IG@arielhan0831、IG@albertleftkuo
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作者：Funliday

當人人都在拍美食，與景點地標拍照比YA到此一遊時，IG網美早已挖掘一個個新奇又絕美的拍照秘境，其中又以純白系、奇幻系、復古系等風格場景，成功橫掃IG與社群目光。



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以台北市區來說，經國七海文化園區就以純白現代豪奢寓所成功爆紅、文心藝所也以純白系建築空間吸引人潮拍照打卡、松菸園區中的不只是圖書館則以坐在古蹟澡堂看書讓無數書蟲登門朝聖、錦時光生活園區宛如復刻日本古建築古街道、而自來水博物館小觀音山蓄水池近期開放限額預約制導覽，讓人一窺神秘的百年地下水宮殿。

讓人眼睛為之一亮的IG網美打卡點秘境，你還不趕快跟上！

台北中山打卡點推薦 經國七海文化園區｜純白寓所與現代庭園



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與劍潭山及七海潭相鄰，昔日是蔣經國先生故居住所，2022年重新打造成為融合景觀、古蹟、展覽、陳列廳和圖書館的經國七海文化園區，其中近期成為純白系網美的社群焦點，大量選用白色沙發、柔軟帷幔、垂掛式燈泡的湖畔古蹟餐廳－徜徉餐廳，隨處洋溢一股慵懶自在的幸福感，你可以拍拍照，或是享受古色古香的中式茶點、傳統麵食、西式輕食。



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台北中山經國七海文化園區IG網美打卡一日遊：

台北信義打卡點推薦 不只是圖書館｜松菸古蹟裡的書冊澡堂



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讓人無拘無束地走進日本傳統錢湯的公共澡堂，浸泡靈感與知識的書海之中，好好把一本書看完，成為了文青網美近期討論度極高的話題！台北松山文創園區內有間隱藏版秘境－不只是圖書館，跳脫以往圖書館規矩制式閱讀區，保留原有的磁磚、天井、半圓形浴池和下凹式澡堂，再加上結合書籍之外的氣味、植物與陽光元素，讓書蟲得到一個新形態閱讀空間。



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台北信義不只是圖書館IG網美打卡一日遊：

台北中正打卡點推薦 自來水博物館 小觀音山蓄水池｜預約制的地下水宮殿



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漫步在土牆之間，不見天日，唯一光源來自對稱性的新古典風格立柱下，一排又一排挑高延伸至遠方，彷彿誤闖到了另一個奇幻世界或地下宮殿，拍出磅礡氣勢感十足的時尚大片。隱身公館的小觀音山生態步道途中，一側蓄水池秘境入口的桃紅色建築體，僅開放周末現場預約導覽的參觀者入內，跟著導覽員的介紹，你能夠發現當年隱藏在牆角、在管線間的暗號。



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台北中正自來水博物館 小觀音山蓄水池IG網美打卡一日遊：

台北大安打卡點推薦 榕錦時光生活園區｜日本古建築古街道



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走在台北大安區的金華街，總會遇見一棟棟極具日式風味的木造建築群，紅磚牆、黑瓦片、日式庭園造景，隨便一拍都是漂亮的網美照。由台北刑務所官舍改建而來的榕錦時光生活園區，有種一秒踏進日本京都街道與日式老宅群之中的錯覺，除了保存舊有的老宅空間與歷史文化，更引進好丘、九州鬆餅、興波咖啡、京町山本屋等知名餐廳，讓人遊走探索不同典故與元素之餘，也能好好享受美食。



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台北大安榕錦時光生活園區IG網美打卡一日遊：

台北內湖打卡點推薦 文心藝所｜佈滿建築密碼的純白系空間



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台北內湖社區內，有一間既是書店、咖啡館，又是美術館和藝術工坊的複合式空間－文心藝所，純白系空間之中，拱門迴廊、光線漸層、曲線勾勒和藏滿建築設計巧思的佈滿各個角落，成了網美心目中的取景勝地。來到文心藝所，經常會看到文青設計師、建築師或網美翻閱書相伴佐咖啡的畫面，亦不定期舉辦藝文展覽，是個讓人輕鬆接觸藝術的好所在。



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台北內湖文心藝所IG網美打卡一日遊：

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延伸閱讀：【台北IG景點2022】北部5大網美爆紅的跨領域文化園區！

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