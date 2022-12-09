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汐止打卡新地標 ！富士大飯店開幕 搶攻南港.北海岸住宿商機

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富士大飯店鄰近南港展覽館，坐擁優越的交通地理位置。　圖：富士大飯店／提供
富士大飯店鄰近南港展覽館，坐擁優越的交通地理位置。　圖：富士大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】疫情趨緩，時值各國開放觀光旅遊之際，位於南港展覽館旁的富士大飯店也搶搭旅遊潮全新開幕，地理位置優越，搶攻南港商務圈與北海岸觀光帶商機。

飯店設有「立軒中餐廳」，由資深港籍名廚伍見朋領軍，帶來做工繁瑣的「深井燒鵝」、「富士爐烤琵琶鴨」重現道地港味，還有眾多結合本地食材的佳餚，為住宿賓客打造輕奢中式饗宴。迎接卯兔新年，推出早鳥圍爐菜訂購，12月30日前下訂6人餐、10人餐年菜每桌贈頂級紅酒乙瓶；12月31日前訂購雙主餐則能以9折優惠輕鬆享用「波士頓龍蝦」、「紐約客牛排」或「爐烤香料半雞」。

▲富士大飯店_富士套房。　圖：富士大飯店／提供
▲富士大飯店_富士套房。　圖：富士大飯店／提供

地理位置優越 搶攻南港商務圈與北海岸觀光商機

富士大飯店鄰近南港展覽館，坐擁優越的交通地理位置，銜接南港商務圈與北海岸風景區，是進入汐止就能見的醒目地標，適合來到南港開會或出差的商務客，以及到基隆、宜蘭北海岸遊玩的旅客入住。客房有標準套房、豪華客房、雅緻兩小床、雅緻三人房、雅緻家庭房、尊榮套房、富士套房，一共七款房型可供挑選，房間皆採光良好，為免除傳統飯店常有的空間壓迫感，富士的客房天花板採挑高設計，打造溫馨舒適的住宿環境。

特別的是，每間房間皆採用全手工訂製木質傢俱，附設的書桌旁提供插座方便充電，為客人設想周到的空間規劃滿足商務客在房間內辦公的需求。飯店同時設置高級硬體設備，給予旅客最放鬆的療癒。頂級三溫暖寬敞舒適、偌大健身房備齊各式器材、可以讓三五好友切磋較勁的棋藝室，還有KTV娛樂室能讓顧客輕鬆歡唱，富士大飯店透過提供多元設備，讓賓客享受在飯店的每一刻時光。除了基礎設備，飯店更備有體貼的衣物送洗服務，由硬體面到服務面，富士用心款待每一位賓客，打造無微不至的住宿體驗。

▲深井燒鵝。　圖：富士大飯店／提供
▲深井燒鵝。　圖：富士大飯店／提供

資深港廚伍見朋獻「深井燒鵝」、「富士爐烤琵琶鴨」等道地粵菜

齊全的飯店設備之外，富士大飯店的吃食也是別有用心，重金禮聘資深港籍名廚伍見朋打理飯店內的「立軒中餐廳」，供應精緻中式餐點，不只有港味十足的道地粵菜，也有多道結合台灣本地新鮮食材的獨創料理。立軒中餐廳的粵菜以堅持正宗風味的「深井燒鵝」$2,680元最具盛名，做工繁瑣，第一步將鵝洗淨後在鵝身內填充主廚獨門醬汁與特調香料，封鵝後再向內部充氣，使皮肉分離，達到讓鵝肉層次分明的效果，接著以熱水燙皮使鵝的毛孔縮緊，再淋上皮水讓鵝烤出來得以色亮皮脆，完成後上鉤風乾3小時，接著再掛入烤爐中燒製約1小時。燒製完成後燒鵝表皮呈金黃琥珀色，一口咬下，不僅能嚐到酥香的脆皮，還有香嫩多汁的肉質與香氣四溢的鵝油，入口銷魂令人欲罷不能。因做工精細耗時，需提前至少三日預訂。

除了「深井燒鵝」，還有「富士爐烤琵琶鴨」$2,280元也需提前預訂，伍見朋師傅堅持以傳統手法製作，將鴨身剖半後，塗滿秘製香料與獨門醬汁於整隻鴨肉上，風乾熟成8小時，上菜前再淋油覆炸，促成鴨皮色澤金紅誘人，製作完成後外型酷似琵琶，故名為「琵琶鴨」。鴨皮油亮脆口、鴨肉香嫩多汁，一入口就能嚐盡鴨的美味，也因獨門醬汁中特別加入陳皮，品嚐時還能聞到醇厚的陳皮香氣。以細緻繁瑣工法成就的這一道「富士爐烤琵琶鴨」是愛吃港式、烤鴨的朋友絕不能錯過的招牌品項。

▲油鹽水龍膽石斑。　圖：富士大飯店／提供  
▲油鹽水龍膽石斑。　圖：富士大飯店／提供  
▲油鹽水龍膽石斑。　圖：富士大飯店／提供  

另外，伍見朋師傅也將粵菜料理手法結合台灣本地食材，推出「油鹽水龍膽石斑」$1,580元。「油鹽水」是一種源自香港漁家的簡易烹調手法，因為在船上沒有完備廚具，水上人家便以油爆香辛香料，再加入水與海鮮食材料理，做法簡易，強調品嚐食材最原始的鮮味。伍師傅的「油鹽水龍膽石斑」選用台灣在地養殖的龍膽石斑製成，透過油鹽水手法烹調，彰顯魚的鮮美與滑嫩扎實的肉質，除了龍膽石斑外也加入蛤蜊等時令海鮮，是海味十足的一道港菜。

▲富士牛小排。　圖：富士大飯店／提供
▲富士牛小排。　圖：富士大飯店／提供

西餐廳「富士café」推獨創料理 「牛五蔵－肉鍋 x 塩ホルモン」將登場

除了中餐廳，富士大飯店還有西餐廳「富士café」，提供獨創的「和牛頰牛肉麵」$680元，一般牛肉麵通常以牛腱肉製作，西餐廳特地選用肉質Q彈的澳洲和牛牛頰肉，並以新鮮時蔬燉煮，打造入口即化的口感與溫潤回甘的湯頭。還有肉質軟嫩的「富士牛小排」$1,280元，想要清爽一點的話則首推「富士花園沙拉」$180元，番茄嚐得到蘋果醋風味，層次豐富令人驚艷。不久後榮獲2022年米其林餐盤推薦的「牛五蔵－肉鍋x 塩ホルモン」也將進駐，屆時將能在飯店內享用台南現切、新鮮直送的溫體牛，以業界首創烹調工法，將特殊的溫體牛內臟部位入菜，毫無腥味，徹底刷新饕客對牛肉料理的想像。

▲飯店提供應景聖誕蛋糕。　圖：富士大飯店／提供
▲飯店提供應景聖誕蛋糕。　圖：富士大飯店／提供

除夕圍爐宴預訂中 提前訂送紅酒、9折優惠

為迎接農曆過年，富士大飯店也瞄準年節商機推出圍爐訂購優惠，6人餐$12,800元，10人餐$18,800元，大啖年菜時還可邊欣賞新年應景兩廣旅台國術醒獅團表演，及歡享果汁無限暢飲，12月30日前下訂加碼每桌送紅酒乙瓶。此外，針對小家庭也貼心推出套餐優惠，每人只要$2,280元就能享用波士頓龍蝦搭配紐約客牛排或爐烤香料半雞，12月31日前訂購享9折，活動詳情請見官網。

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