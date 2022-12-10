舒泡全台唯一海底溫泉！ 「福容福隆」追風沙雕、漫步金色沙灘、品嚐私廚海味

【圖／文：行遍天下】

秋冬時節的貢寮福隆海岸，雙溪河與太平洋環抱的金色沙灘，在霞光映照下，有一種清新的美感，從彩虹橋上回望藍頂白牆的福容大飯店福隆，彷彿優雅的海上城堡。夢幻海景依舊，但這回好友揪團出遊，沒有踏浪戲水，而是享受深海斷層地底萃取出的海洋溫泉，品嚐季節海味秋蟹料理，讓三天兩夜的北台灣溫泉之旅，玩出新境界。

▲福容大飯店 福隆擁有北台灣最美的黃金沙灘、海水浴場和海洋溫泉，雙溪河在此入海，形成內河外海，獨一無二的景觀。（圖片提供：福容大飯店 福隆）





福隆海洋溫泉的美肌秘密

貢寮外婆家，曾陪伴筆者度過無數個寒暑假，只要踩著沁涼海水和柔細沙灘就能忘卻煩惱，很愛樸實的漁村生活，卻從未想過這片土地下竟然也有溫泉。福容大飯店福隆興建之初，便利用衛星探測與萃取技術，從枋腳斷層地底1500公尺處，挖掘稀有的氯化物碳酸氫鹽泉，PH值7.6，外觀呈現淡淡琥珀色，近乎透明無味，除了獲得新北市的溫泉標章，也經過日本東京水質研究所認證，礦物質含量超越國內溫泉法認定標準的30倍之多。

▲福隆海洋溫泉採自枋腳斷層地底下1,500公尺挖掘萃取，礦物值含量是平地溫泉的30倍以上，殺菌又保溼，是經典美人湯。

為了不受東北季風影響，飯店將海洋溫泉池蓋在百坪的室內三溫暖區，除了男女裸湯，還規劃了水療池、冷水池、烤箱，甚至能在常溫泳池中盡情裸泳。入住全館限量七間的海景溫泉客房，睡前或晨起，都有私人湯池暖身，一日三泡，方才不虛此行。

▲海景客房有專屬陽台可以眺望絕美海景、彩虹橋與星巴克福隆觀海門市。

▲海景溫泉客房配備專屬溫泉浴池、兩大床及和式休憩區。





秋風起東北角海鮮正肥美

除了享受海洋溫泉，品嚐秋冬螃蟹料理、福粵樓精選料理、福隆經典漁家宴私廚料理，也是此行目的。由阿基師領軍的廚藝團隊，為福容大飯店的福粵樓打響名號，這趟東北角溫泉之旅，我們品嘗的新菜色，出自新銳副主廚王曜瑞及其團隊，味覺視覺都令人驚喜，「漁夫飯」以XO醬調味的小卷佐層次豐富的海鮮飯，吃一口就停不下來；美食家胡天蘭讚不絕口的「山海發財鍋」，特選貢寮九孔鮑、大溪漁港蛤蜊漁獲，搭配雙溪山藥與放山雞熬煮久燉，鮮甜回甘；食材來自大溪漁港的「芋頭小卷米粉鍋」、「米香金湯海鮮鍋」，驅寒又暖身。

▲福粵樓的漁夫飯以雜燴海鮮丁拌飯當基底加上大溪漁港新鮮小卷，每一口都是滿滿的海味。

▲福粵樓的山海發財鍋，以綿密山藥、水嫩九孔鮑、蛤蜊和老母雞熬煮，湯頭甜美回甘。

同時登場的「福隆經典漁家宴私廚料理」，光是開胃小品及頭盤就多達十道，為十全十美的小滿漢，加上主菜「爵士鮑魚燉雞盅」、「鹽炕黃油膏蟹」逐一上桌，酸甜苦辣鹹香滋味，滿足好友團聚的想望。中午想簡單品嚐午餐，大廳酒吧的牛肉麵套餐、野薑花水餃、蜂蜜石花凍飲，輕鬆沒負擔；餐後漫步到星巴克福隆觀海門市，觀海潮、看夕照，心裡填滿幸福感。

▲福隆海水浴場以金色沙灘聞名，被譽北台灣黃金海岸。





單車追風沙雕創作找回正能量

入冬後戶外泳池不開放，但體驗活動仍精彩，飯店已連續兩年榮獲自行車友善飯店殊榮，館內配備腳踏車驛站，房客可租借單車、進口電輔車迎風自在徜徉。為推廣沙雕藝術，飯店也和園外「星空藝素村」的「金炎沙藝」工作室合作，請來國際沙雕師周聖強在室內體驗區教學，冬天也能開心玩沙。

▲沙雕體驗課。





限定料理

秋蟹料理/每道999元起

由「福粵樓」副主廚王曜瑞率廚師團隊，嚴選季節肥蟹研製絕品料理，「星洲香辣紅蟳」鮮紅香辣透微甜，餘韻繚繞；「漁村避風塘旭蟹」以經典香港漁村手法燒製，酥爽回味；「陳年花雕萬里蟳」重現古法粵菜精華，以萬里蟹蒸肉餅佐花雕酒，蟹濃酒香；「麻油紅蟳長壽卷」把紅蟳高湯拿來煨煮麵線，一碗下肚，暖上心頭。多位好友齊聚，亦可預訂私廚料理，品嚐「鹽炕紅蟳」的蟹膏原味，鹹香清甜，令人驚豔。

▲秋蟹料理「港式臘味紅蟳米糕」。





推薦體驗

彩繪浮球DIY / 每人800元起

距離飯店三分鐘路程的「星空x藝素村」，匯聚年輕藝術家能量，一個多小時的課程可透過飯店預訂，旅人利用海邊撿拾的海廢素材、壓克力顏料，彩繪星空或海洋主題的浮球小夜燈，創造專屬紀念小物，環保又迷人。

▲彩繪浮球DIY。





飯店資訊

福容大飯店 福隆

地址：新北市貢寮區福隆里福隆街41號

電話：02-2499-1188

時間：海洋溫泉開放08:00-12:00、14:00-18:00、19:00-22:00（週二08:00-18:00保養時間）房客免費使用，遊客平日600元、假日800元。

消費：1.溫泉風呂小旅行專案：即日起至2023年3月30日，1,999元起。內容包含精緻風呂房型雙人湯屋1.5hr泡湯體驗、福粵樓鍋物（3-4人份)。

2. 2022一起走吧住房專案：即日起至2022年12月31日，四人同行，精緻和洋客房一泊一食，平日7,192元、週六8,192元。內容包含炸雞桶跟一手啤酒、田園咖啡廳早餐、額外加贈單車免費兌換券、福隆海洋溫泉免費使用等。





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