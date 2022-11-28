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披薩店竟有球池彈珠台！新北最有溫度披薩店 親子用餐好選擇

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於新北永和「1985窯烤披薩pizza Bar -永和永利店」，結合親子餐廳型態，除了經典披薩口味之外，更推出多種甜系披薩，全程以大型窯烤爐來烘烤披薩，並使用手工龍眼木柴燒增添香氣，在390度的高溫下，微焦餅皮與熱呼呼的口感，讓人有如置身義大利鄉村！

在早期的台灣農村裡，焢窯是小朋友們最喜歡的活動，將食材放進窯中悶燒升溫，而現今有了特製窯爐，加熱速度更快更有效率，熱氣在窯內循環溫度平均，烤出來的披薩品質也較穩定。


店內環境充滿輕鬆休閒風格，不但有大型溜滑梯球池、彈珠台，還不定時舉辦DIY小廚師活動，兩個小時帶領四到十二歲小朋友們，從手做教學、有獎徵答到熱身舞蹈，精彩內容絕無冷場，學習新知又可體驗製作披薩的樂趣，如此豐富的行程，爸爸媽媽一定要帶著小朋友來報名！

店內招牌推薦的有美式蒜香骰子牛、法式白醬燻鮭魚、日式濃厚咖哩雞、韓式泡菜燒肉等口味，還有超豪華的特製豪華雙拼，能一次吃到多種配料，用料豐富又實在，創意吃法怎麼吃都好吃！


現桿現做的餅皮，以紅醬為基底，依序加上蕃茄、起司等材料，就成為經典款的「瑪格麗特」。送入窯爐的同時，也必須要小心翼翼的觀察，呈現隆起狀態之後就準備出爐。


濃濃起司還有餅皮焦香，任誰都擋不住這誘人香氣，口感軟中帶脆，完全沒有油膩感，反而多了一分清爽，也適合素食者食用。

獨家限定的「小甜心」也很有特色，愛心造型洋溢滿滿的幸福感，特調醬料香甜可口，與餅皮搭配有如輕快的協奏曲，甜度在舌尖達到完美和諧。打破傳統圓型披薩定律，小愛心也能如此甜蜜！

▲目前推出許多優惠活動，「小甜心」加價39元、「大甜心」加價100元即可升級招牌披薩口味，精打細算的各位一定要好好把握。
▲目前推出許多優惠活動，「小甜心」加價39元、「大甜心」加價100元即可升級招牌披薩口味，精打細算的各位一定要好好把握。

▲「黃金流沙佐麻吉」將麻糬加入披薩之中，造型可愛又逗趣，鬆軟餅皮與彈性十足的麻糬，吃起來半甜半鹹在口感上更有層次，是相當受歡迎的品項之一。
▲「黃金流沙佐麻吉」將麻糬加入披薩之中，造型可愛又逗趣，鬆軟餅皮與彈性十足的麻糬，吃起來半甜半鹹在口感上更有層次，是相當受歡迎的品項之一。

獨家推出季節限定口味，像是草莓甜心、愛戀芒果都以當季新鮮食材來製作，保留水果多汁飽滿的口感。而對於想吃披薩又想來點義大利麵的人，店家也準備了雙饗義大利披薩，前所未有的全新嚐試，將兩種願望一次滿足，是吃飽又吃巧的首選。

最貼心的是，消費滿七百即可外送，外縣市滿千元亦可，想吃到現做的美味披薩，只要提前預約即可，免出門就能體驗超值服務。


家庭聚會吃什麼？來份披薩準沒錯！「1985窯烤披薩pizza Bar -永和永利店」提供舒適環境，讓親子同樂有吃又有玩，看到孩子們天真無邪的笑容，再辛苦的負擔也都瞬間變甜蜜！

1985窯烤披薩pizza Bar -永和永利店

商家地址：新北市永和區永利路18號

商家電話：(02) 2928-1985

粉絲專頁：http://bit.ly/3Ol0hLF

營業時間：11:00-21:30


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