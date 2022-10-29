自然系網美景點！ 享受新北瑞芳的療癒山色海景、靜謐山城夜色、還有獨特的瑞芳小吃

跟著 喜愛浮雲的人 於 2022-07-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 阿霞龍鳳腿、金瓜石地質公園、黃金博物館。 連綿起伏的翠綠山景，水天一線的蔚藍海色，如此絕美的景緻無不讓人醉心！來到晚上的九份老街，一盞盞斑斕的燈火亮起，尤在遊客鮮少的靜謐時刻，可感受與白天不一樣的山城之美！

阿霞龍鳳腿 | 20 分鐘

說到瑞芳的知名美食莫過於龍鳳腿呀！瑞芳車站前的美食一條街就很多賣龍鳳腿店家，個人挑的阿霞是50老店，就賣龍鳳腿跟糯米腸，被這老店招牌與香氣吸引的人潮更是絡繹不絕。新鮮的魚漿包裹著紅蘿蔔、高麗菜、豬肉等碎末。酥薄的炸衣、扎實內餡、蔬菜甜氣讓人欲罷不能欸，每次來到瑞芳真的都要買上一回呢！

金瓜石地質公園 | 2 小時

知名的石頭陣是地質公園非常夯的打卡景點，彷彿是未知外星生物所佈的陣列，帶著謎一般的魔幻。此處的本山礦區曾是金瓜石重要礦區之一，兩側的高聳直立的礦壁，細膩節理與花紋帶著美感，公園裡的步道與許多地方的步道相通，疊嶂的峰巒連綿群繞，壯麗遼闊的海景映入眼簾，登高遠眺，可以看到這知名茶壺山的茶壺呢！縱使天氣酷熱非常，但能坐擁這遍山色海景實在值得！

黃金博物館 | 1 小時

有著像南瓜的山頭，而台語發音近似金瓜而得名金瓜石，來到黃金博物館可以認識此地豐厚的礦業背景歷史，暸解礦業在當時如何輝煌，再到後期的沒落，礦脈的開採、煉金的流程、礦源的運送也無不鉅細靡遺。此外，園內許多日式的建築造景才是最吸引我，從建築外觀到階梯樹蔭，散發出古意般的和風呢！

黃金瀑布 | 30 分鐘

因與附近的金屬礦物產生氧化，使水質帶酸呈現略黃色，巍巍層疊的金橙色岩石，淙淙的流水順沿而下，綺麗金爍的自然景色，得其美名「黃金瀑布」！在遊歷九份金瓜石的規劃上，這往往也是必選的景點。

濂洞國小 | 1 小時

在北海岸附近的學生身心我想非常健康呀！翠綠的山巒圍繞，還有這絕美的海天一線，這國小旁有個樓梯，也是網美超愛的拍攝景點，筆直的階梯延伸而下，俯瞰藍褐漸層的陰陽海，視野兩側的電線竿與其盤錯的電線，有著日本鄉村味，偶有清風吹、時有蟲鳥鳴，向天一看雲朵朵，純樸的街景氛圍中，享受著這遍明媚的北海岸景致。

九份老街 | 2 小時

九份以採集生產金礦為主，但在這之前是採樟腦為業，此地有九十口樟腦社，十口謂之一份，總計九份，久而久之便形成我們口中的九份啦！ 來到這裡一定要嚐嚐幾家厲害的知名小吃：阿蘭草仔粿、阿柑姨芋圓、賴阿婆芋圓、郵局前油蔥粿、護理長的店、魚丸伯仔。 煙雨濛濛的山城之美是大家對九份的印象，但在晚上的九份，卻有著不一樣的夜景風貌，盞盞燈籠掛起，老街上燈火斑斕絢麗，走到阿妹茶樓，又是不一樣的風華絕代！

豐味肉羹 | 40 分鐘

瑞芳車站前的美食廣場，有著瑞芳在地味十足小吃美食，裡面的豐味肉羹更是許多名人、美食家的大力推薦，肉羹湯勾芡少，肉羹扎實，加了沙茶醬後更加美味。點上一份厚實Q彈的魷魚羹，吃起來軟中還有點脆感，肉燥飯瘦肉超多，每口的滷香加速了唾液的分泌，讓人一口接著一口，瞬秒整碗扒光！

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