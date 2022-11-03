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吃了痛風也甘願！ 華西街夜超浮誇「悠鱻麵線」 老闆好誠意「麥擱問」絕不會吃虧

隨裕而安／ 文、圖／隨裕而安

udn走跳美食／隨裕而安

萬華熱門的麵線店，而且老闆都覺得自己名氣比營業額還要大的悠鱻麵線搬家了，現在是在華西街夜市內，而且緊臨很有名的個人佛跳牆攤位，與知名的小王煮瓜滷肉飯、源芳掛包等都是近鄰，這樣應該很好找吧！

不過可能就像老闆說的，因為營業額真的不如名氣，所以原本在西園路時還有點文青感的店面裝潢，在搬到華西街夜市內後，沒啥裝潢經費，變得好不起眼啊，老闆加油！過路客看到這樣的店面很難進來啦！

那到底悠鱻麵線的名氣是從何而來呢？還不就是這碗要價300元，吃了會痛風發作的痛風普拉斯麵線⋯

對痛風普拉斯麵線有興趣的人請參考之前的悠鱻麵線食記，要吃之前務必要電話預約，這裡就不贅述啦。

慶祝悠鱻麵線喬遷之喜，我第一天就來捧場，簡單點了兩碗麵線。

就算是單純的麵線也還是少不了浮誇的金湯匙要素。

麥擱問麵線 NT$80

麥擱問麵線顧名思義，就是叫客人不用問裡面有什麼料，老闆看心情給，反正不會讓客人虧到啦。你看這碗麵線 80 元，裡面大腸皮蛋花枝蚵仔超豐富的，哪裡會貴？麵線是走比較濃稠的風格，海鮮柴魚湯頭鮮美回甘，份量相當有誠意，我已經來吃好幾次啦。

腸蚵麵線 NT$70

蚵仔肥大新鮮完全無腥味不說，這大腸也實在是太好吃了，Q彈帶巧勁的口感，調味也十分到味深入，朋友吃到讚不絕口，停不下來。

朋友是女生，平常就愛吃麵線，狼吞虎嚥吃完這碗美味的腸蚵麵線後，竟然覺得飽了，可見價格 NT$70 並不會比較貴，份量很夠啊！

悠鱻麵線的臉書粉絲團時常分享一些有趣的事情，推薦大家按個讚啦。

悠鱻麵線 ｜ FB粉絲團

Google景點資訊：華西街攤位184號

注意營業時間是周一周二休，且可能賣到晚上六點就沒麵線了。

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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