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北海道干貝松露燉飯買1送1！大安東尼義大利餐廳推限時優惠

聯合新聞網／ Oddle Feeds
圖 / 大安東尼義大利餐廳 翻攝自餐廳FB
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圖 / 波士頓龍蝦蒜味辣椒海鮮義大利麵
圖 / 波士頓龍蝦蒜味辣椒海鮮義大利麵

源自於隨意鳥地方101餐飲團隊的「大安東尼義大利餐廳」，為了服務更多想在家用餐的饕客，全新開幕「線上訂餐官網」特別精選10大菜色，推出「外帶外送限時買一送一優惠」，包含北海道干貝奶油松露燉飯、橄欖油蒜味辣椒海鮮義大利麵、櫻桃燻鴨胸佐摩德納黑醋等熱銷菜色，除了買一送一專區之外，更祭出全面8折的超殺優惠，連超豪華的「波士頓龍蝦蒜味辣椒海鮮義大利麵」、「美國極佳級肋眼佐松露薯條」都能以8折優惠價帶回家！

餐廳資訊

Da Antonio 大安東尼義大利餐廳

台北市中山區民生東路二段 178號

粉絲專頁：https://www.facebook.com/daantoniocozzi

圖 / 北海道干貝奶油松露燉飯
圖 / 北海道干貝奶油松露燉飯

圖 / 大安東尼義大利餐廳 翻攝自餐廳FB
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義大利麵 海鮮 買一送一

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