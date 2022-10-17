北海道干貝松露燉飯買1送1！大安東尼義大利餐廳推限時優惠
源自於隨意鳥地方101餐飲團隊的「大安東尼義大利餐廳」，為了服務更多想在家用餐的饕客，全新開幕「線上訂餐官網」特別精選10大菜色，推出「外帶外送限時買一送一優惠」，包含北海道干貝奶油松露燉飯、橄欖油蒜味辣椒海鮮義大利麵、櫻桃燻鴨胸佐摩德納黑醋等熱銷菜色，除了買一送一專區之外，更祭出全面8折的超殺優惠，連超豪華的「波士頓龍蝦蒜味辣椒海鮮義大利麵」、「美國極佳級肋眼佐松露薯條」都能以8折優惠價帶回家！
餐廳資訊
Da Antonio 大安東尼義大利餐廳
台北市中山區民生東路二段 178號
粉絲專頁：https://www.facebook.com/daantoniocozzi
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