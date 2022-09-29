穿越舊時空！北部６間「特色老宅民宿」懶人包，感受故事裡的歲月痕跡

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聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／@francistsai_28、@onedayruby、@jifan.lu、@eddiefindbnb
圖／@francistsai_28、@onedayruby、@jifan.lu、@eddiefindbnb

台北住宿推薦：OrigInn Space

OrigInn Space 圖／@eddiefindbnb
OrigInn Space 圖／@eddiefindbnb

大稻埕地區保留了許多過去的歷史建築，今天要介紹的這間「OrigInn Space」就是由老屋改建而成，從傳統木門走進去之後，一樓的空間是選物店和咖啡廳，住宿空間則是在二樓和三樓。除了保有天井、磨石樓梯之外，OrigInn Space 內還擺設了許多古董物件，營造出了滿滿復古懷舊的氛圍。老屋控一定不能錯過這間在大稻埕舊城區的特色旅宿！

OrigInn Space 圖／@eddiefindbnb
OrigInn Space 圖／@eddiefindbnb

地址：台北市大同區南京西路247號

連絡電話：02-2558-8843

台北住宿推薦：門草行旅

門草行旅 圖／@francistsai_28
門草行旅 圖／@francistsai_28

同樣坐落於大稻埕一帶的「門草行旅」，簡約高雅的風格非常吸引人。老屋翻修時，保留了老屋一樓地板，和外觀的窗戶、陽台。房間內明亮簡單的布置讓人放鬆下來，從窗外看出去，就能看見周圍的紅磚建築，坐在陽台上望著大稻埕的風景，也別有一番樂趣。

門草行旅 圖／@francistsai_28
門草行旅 圖／@francistsai_28

地址：台北市大同區安西街 23 號 1～4F

連絡電話：0911-248-080

台北住宿推薦：夾腳拖的家 花園館

夾腳拖的家 花園館 圖／@elroykonbanwa
夾腳拖的家 花園館 圖／@elroykonbanwa

「夾腳拖的家 花園館」就位於台北當代藝術館的對面，這棟青年旅館是由老公寓改建而成，內部的天井和陽台更是充滿懷舊感。這棟青旅內部也有一些可愛的藝術作品，內部更是設置了許多舒適溫馨的公共空間，不論是一個人獨自到台北旅行，或者是和三五好友一起包下同一間房間都能夠好好感受這裡濃厚的藝術氛圍和復古懷舊感！

夾腳拖的家 花園館 圖／@beansu_
夾腳拖的家 花園館 圖／@beansu_

地址：台北市大同區長安西路 122 號

連絡電話：02-2558-5050

台北住宿推薦：天成文旅 華山町

天成文旅 華山町 圖／@lazyhsiang
天成文旅 華山町 圖／@lazyhsiang

坐落於華山文創園區旁的「天成文旅 華山町」前身是第一銀行所屬的倉庫，飯店內保留了過去美式無梁板的建築結構，讓入住的房客們能夠感受這棟歷史建物過去的印記；此外，還留下了當時因應金庫的安全需求而裝設的鐵窗，以及為了空氣對流而設計的通氣孔。飯店內結合了過去與現代的設計，有機會入住的話，絕對不要忘了欣賞這棟新舊交織的特色建築！

天成文旅 華山町 圖／@lazyhsiang
天成文旅 華山町 圖／@lazyhsiang

地址：台北市中正區忠孝東路二段79號

連絡電話：02-2351-5188

台北住宿推薦：神隱之森

神隱之森 圖／@onedayruby
神隱之森 圖／@onedayruby

位於九份的「神隱之森」就如其名，是一間隱身於山林之間的獨棟民宿。民宿內水泥和木質的建材碰撞出了新的火花，帶給人溫馨而懷舊之感。民宿還有提供 DIY 自助早餐的服務，可以和家人朋友一起悠閒地準備自己想吃的食物，動手準備一頓豐盛的早餐。不論是剛好到九份遊玩，或是想要享受悠閒平靜的旅行時光，都可以到這裡住一晚！

神隱之森 圖／@onedayruby
神隱之森 圖／@onedayruby

地址：新北市瑞芳區崙頂路 48 號

連絡電話：0905-788-650

台北住宿推薦：蜜多山旅

蜜多山旅 圖／@jifan.lu
蜜多山旅 圖／@jifan.lu

一次只接待一組客人的蜜多山旅位於九份後街，如果想要暫時逃離都市叢林、遠離城市的喧囂，來趟放鬆靜謐、無拘無束的旅行，不妨到這間隱身山林的特色民宿住一晚吧！民宿內古樸恬靜的風格讓入住的旅客得以靜下心來、好好放鬆，望著外頭的一片綠意盎然，似乎就能夠暫時忘卻平日的煩惱，在旅行期間，享受怡然自適的隱居生活。

蜜多山旅 圖／@jifan.lu
蜜多山旅 圖／@jifan.lu

蜜多山旅 圖／@jifan.lu
蜜多山旅 圖／@jifan.lu

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