陽明山預約制「納美花園餐廳」，有點仙氣的花園系咖啡廳，白色系建築好好拍

陽明山的「Na'vi Garden Restaurant 納美花園餐廳」是近期試營運的預約制咖啡廳，查了一下以前就是餐廳，現在則是轉變為咖啡廳，提供輕食、飲料，有戶外草皮空間，感覺好適合包場辦戶外婚禮喔！

納美花園餐廳的地點在陽明山上，還不到文化大學，小路開下去，路有點窄，會車的時候要小心點，有提供停車場，停車很方便

納美花園餐廳的環境有點仙有點美，建築外觀是白色系色調，花花草草很多，整理的蠻不錯的，建築右方還有個大草皮，中間有棵大樹，感覺好像在什麼戲裡有看過。店裡很寬敞，位子很多，走的是白色、木質色系，寵物友善，但是要坐在戶外座位區。

這次是經由ig私訊預約，鹹派跟水果優格需要預訂時預約，都點來吃吃看。飲料餐點價格中上，味道還算不差。

西西里咖啡/ 桂花釀拿鐵

西西里咖啡弄的蠻精緻的，還加了威士忌用的圓球冰塊，喝到最後都透心涼，檸檬酸味很足，甜度也調得很很OK，酸甜清爽，算好喝。朋友點的桂花釀拿鐵我是沒喝啦，顏色好淺，蠻妙的。

菠菜鮭魚鹹派/ 火腿培根鹹派

鹹派的味道都不差，不會像在國外吃到的鹹派太鹹太油，派皮口感很酥鬆，還加了一點生菜沙拉，沙拉醬好吃，酸甜酸甜的，搭配鹹配剛剛好，李種口味吃起來感覺差不多，火腿培根鹹派比較香一點。

水果燕麥優格

放了好久才開始吃，上桌時工作人員有教要怎麼吃，應該是要先淋上糖漿再吃，不過我們就是亂加亂吃😅，想說味道應該差不多。優格原本就有甜味，其實不用加糖將，新鮮水果切塊加的蠻多的，味道不差，但是220元覺得為何？

Na'vi Garden Restaurant 納美花園餐廳 是蠻美的啦，不過覺得都上陽明山了，覺得餐點鹹食選擇可以多一點會比較好，吃完都還想跑到青菜園吃白斬雞了，總之環境好拍照，網美應該會愛，要來納美花園記得預約喔！

Na'vi Garden Restaurant 納美花園餐廳

地址：台北市士林區仰德大道三段250巷11弄51號

電話：02-2861-5800

營業時間：11:00–18:00 週一二公休

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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