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一週只賣兩天！隱藏在民宅的碧山岩桶仔雞，想吃需事先加Line預訂，必點美味雞油馬鈴薯

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

很喜歡甕仔雞、桶仔雞這類的烤雞，三重就有好吃的一間店烤雞，但只要發現哪裡還有好吃的桶仔雞還是忍不住要去嚐鮮！

上次大仁哥到蘆洲也是特地搶了一隻，而這篇介紹的桶仔雞是位於內湖碧山岩，隱藏於民宅的桶仔雞，路窄不好開，若不是住附近的居民或是有人介紹壓根不會知道這裡有烤雞啊。

碧山岩桶仔雞一週只賣週六週日兩天，需事先加Line ID（neihu_chicken）預訂，粉絲頁可查詢當週是否還有雞可以訂。

民宅外擺放好幾桶桶仔雞，開車來可暫停店門口。

到了之後剛好店家要包裝，趁機拍一下，底下是加購的雞油馬鈴薯，超級香，細火慢慢悶烤而成的桶仔雞顏色相當漂亮。

除了桶仔雞另外還加購了雞油馬鈴薯、蒜炒白蝦，包裝有質感。

雞油馬鈴薯（NT.90/份）是跟生雞一起下去烤製，鬆綿的馬鈴薯吸滿雞油跟雞汁，很香很夠味，一吃就驚艷！推薦必點

看到推出新產品「蒜辣熗炒白蝦」，原價200元特價180元，也點了一份試試看，不敢吃辣的話可以做不辣，本身不敢吃太辣，加上小孩也要吃，所以選擇不辣。

蒜香十足的白蝦，用的是嘉義布袋港直送的新鮮活凍白蝦，蝦肉緊實鮮美，還不錯。

主角桶仔雞，一隻690元，選用週五凌晨現宰三斤以上的溫體雞烤製，不用冷凍雞，拿到後儘快食用雞皮會是脆的。

桶仔雞會給兩副塑膠手套，如果怕燙可加購布手套（NT.10/套）。

塑膠手套跟胡椒鹽，沒有另外附贈雞油，因為雞油都滴在雞油馬鈴薯裡囉。三斤以上的桶仔雞還不小隻，小家庭一次吃不完。

桶仔雞放車上整個超級香，雞皮薄而不油膩，略帶脆度，雞腿肉嫩多汁無須多說，雞胸單吃稍微柴了點，建議可以搭配雞油一起食用比較不乾口，調味上剛剛好不會太鹹，斟酌沾些胡椒鹽更提味。

新鮮溫體雞跟冷凍雞吃起來口感就是不一樣，現拿現吃的口感最好，但最驚豔的是雞油馬鈴薯，也太好吃了，即便不是那麼愛吃馬鈴薯的我幾乎快吃掉整份，推薦一定要加點。

碧山岩 桶仔雞 | 粉絲頁

Line ID：neihu_chicken

電話：0952-722-786

地址：台北市內湖區內湖路三段181號

營業時間：10:30–19:00 (週六、週日)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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