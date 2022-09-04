想吃盡量夾！ 市場飄香30年「呷品香」滷味小吃 還有鴨胸、松阪豬等高級食材

飄香30年的 呷品香滷味 ，位在板橋區重慶路的黃昏市場上，檯面上的滷菜種類繁多，就算戴著口罩也能聞到滷汁的香氣，且價格親民，還有許多外面店家沒有的餐點，使得一到營業時間就吸引一大票饕客上門。





雖然是市場攤販，但呷品香滷味陣容相當龐大，每天約有10名員工上班，從11點就開始備料、滷製，就為了在下午2點半前於檯面擺滿40樣以上的滷菜。

從營業開始，客人就絡繹不絕，店家也馬不停蹄地滷製、上菜，讓檯面的滷菜看過去都能滿滿如山，店家也有各價錢的組合餐，方便有選擇障礙的民眾選擇。

這兩年改由第二代接手，在制度和行銷等方面也做足功課，設計制服、招牌Logo、經營網購等，希望讓老店建立一套完整的SOP，擴大市場。





普遍人都認為滷味的靈魂是滷汁，老闆透露，自家湯底只用少許中藥材、醬油、糖和鹽做簡單調味，真正的關鍵在火候控制，要讓食材滷到入味，赤紅色的豬腳至少要2個小時，其他食材也要1小時不等。

此外，店家慎選新鮮食材烹調，除了基本滷菜外，烤雞腿、豬腳、綠竹筍等也擁有高人氣，為了讓老店更特別，二代老闆用透抽、鴨胸、豬肋排、牛肋條、松阪肉等食材，讓客人可以用親民的價格吃到高級料理，這些餐點一律採限量販售，民眾太晚去就買不到了。

烤類食材都是現場醃製，上面撒上一點調味料提味，烤雞腿外皮酥脆，肉質相當嫩；烤豬勒排選用台灣豬肉，再用孜然提味，吃起來口感扎實，又有滷汁的鹹甜香氣；松阪豬選用西班牙伊比利豬，吃起脆又不油膩，且厚度超扎實。

▲烤松阪豬。

夏季限定的綠竹筍，外表被滷到金黃色，吃起來不只有滷汁的鹹香味，筍的甜味和脆度也都還有保留住，清脆又爽口。

海鮮類食材處理上有一定難度，且工程也較繁瑣，一般滷味店不容易見到，老闆在滷透抽前會將滷湯進行分鍋，讓海鮮的腥味不影響其他食材，滷好的透抽吃起來相當脆，且每天限量10隻。

網購方面，除了真空包裝會變質的食材沒有販售外，其他都能宅配到府，冷藏可以保存1個月，冷凍則是3個月，可以用電鍋加熱食用，也可以冷藏出來後直接吃。





另外，滷菜雖然都相當入味，但老闆也有自製辣椒販售，不僅香氣十足，且辣度剛好，在嘴中微微散發，不會過度嗆辣，與餐點搭配有另一種美味。

喜歡吃辣的人也可以買一罐回家料理調味，圖片來源：呷品香滷味

【呷品香滷味】

店家地址：新北市板橋區重慶路290巷8號

店家電話：0934312519

營業時間：周二至周日14:30~19:55（周一公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3QX8EgM





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