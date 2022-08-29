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走進異國風歷史！新北淡水遊不完 看著最異國的風景 吃著最道地的小吃 你不享受誰享受

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作者：Funliday-喜愛浮雲的人

跟著 喜愛浮雲的人 於 2022-08-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 淡水禮拜堂、滬尾偕醫館、文化阿給。 🔎IG帳號：lin.ming.chi 🔎IG連結：https://www.instagram.com/lin.ming.chi 濃厚的異國建築色彩與歷史背景，還有許多知名的在地小吃美食，重要的還有碼頭邊的夕陽景色。騎著自行車來逛遍這些充滿歷史文化的景點，吃盡在地味十足的小吃，傍晚可至漁人碼頭，欣賞瑰麗般的落日晚景！

淡水禮拜堂 | 15 分鐘

淡水的小吃美食、景點真的一籮筐，首站先到這教會走走。淡水周圍圍繞著濃厚的宗教色彩，更與馬偕博士習習相關。看到這尖塔的設計就是哥德式建築的象徵，豔麗的紅磚牆、宗教的彩繪玻璃、園內嫩綠的草木，至此實在引人入勝啊！拍起照來特有國外風味呢！

滬尾偕醫館 | 15 分鐘

教堂旁邊的滬尾偕醫館，簡樸白色的風格，如醫師的白色衣袍，彷彿馬偕博士行醫的事蹟歷歷在目，與鮮豔紅色的禮拜堂風格大相徑庭，卻一樣好拍！

文化阿給 | 40 分鐘

來到淡水不外乎要來份阿給跟鐵蛋，像台南的牛肉湯店家都有其一群擁戴的食客。其知名的莫乎有文化阿給、老牌阿給、三姐妹阿給..因為鄰近淡水小白宮，就選擇這間文化阿給。外面貼著許多周杰倫等明星的照片，星度真的滿滿。將阿給的外皮剝開後，滿滿的冬粉實在壯觀，淋上醬汁並讓冬粉吸附後，真的爽度爆表！極富彈性的口感與滿溢出來的醬汁香氣讓人欲罷不能呢。

小白宮 (淡水分局) | 40 分鐘

吃完斜坡上的文化阿給再走沒幾步便是小白宮。淡水除了帶有宗教色彩以外，有濃厚的殖民背景，在歐洲的殖民下，小白宮的外型帶著潔白簡約的色調、迴廊、窗扇有著對稱的拱形設計，與飽含強烈的幾何感。在陽光灑落在半圓拱門的迴廊上，有著典雅脫俗之感。

淡水紅毛城 | 2 小時

有著歐洲史詩般的別名「聖多明哥城」，往往都在歷史課本上看到，卻未曾見過其真身。一座宏偉壯麗的紅磚堡壘，不同國家的旗幟隨風飄揚，彷彿走進這一幕幕外國統治時的輝煌歷史，也許紅毛城是大家耳熟能詳的景點，但有誰能細細品味這裡的一磚一瓦、一草一木呢？

滬尾砲台 | 1 小時

離紅毛城不遠處，有座清朝遺留下來砲台遺址，喜愛歷史的朋友應該知道此為台灣巡撫劉銘傳所建造，主要是清法戰爭後，用於加強台灣海防的據點之一。 最大的亮點在於入口臺門上「北門鎖鑰」四字，充份的表達出此為北台灣的軍事門戶要塞，園內有著築砲的磚牆瓦礫、壕溝，一些軍事空間，雖然展示不多，依稀可感覺到當時此處宏偉的規模。

黑殿飯店 | 1 小時

聽說是淡水最厲害的排骨飯，算是鎮店之餐吧！一碗除排骨還有酸菜、碎豆乾、滷菜。這家的排骨不太裹粉，完全扎實的肉質，口感偏濕軟，有些人可能就不愛，但卻是意外的香。肉香、酸菜香、飯香的搭配讓人口齒留香啊！

漁人碼頭 | 2 小時

晚風徐徐吹來，沿著岸邊騎著車實在超愜意的啦！碼頭邊許多攝影師要捕捉這瑰麗奇幻的晚霞，隨著時間的更迭漸進，天際輝映出不同層次的色澤，直至夕陽沒於岸際，燈火開始逐漸點亮岸堤，時間流轉下，又是不一樣的河堤風光

滬尾小吃 | 1 小時

欣賞完淡水的夕陽美景後，是該找一下晚餐的著落。淡水的中山路巷口有家在地人與學生喜愛的深夜食堂。一碗肉燥飯，看著油亮亮富含膠質的肉燥，攪拌過後更是非常ㄕㄨㄚ、嘴，整碗瞬間扒光，肉燥的鹹香依然在嘴邊縈繞不去啊！招牌的紅燒肉跟炸豆腐也是讓人欲罷不能，雖然紅燒肉頗受好評，但是這種炸豆腐外皮薄薄一層，咬下後是如此的軟嫩Q彈，果然是必選小菜，不管是晚餐還是宵夜，實在大推這間小吃店！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：《新北淡水》充滿異國風的古蹟！坐擁一片夕陽暮色！再來點特色小吃吧！

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淡水 小吃 歐洲

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