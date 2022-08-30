淡水漫遊散策　品日式剉冰佐夏日夕照享悠閒時光

【圖／文：行遍天下】

順著淡水遠山與近水的節奏，慢慢遊走在這個熟悉又變化得極快的地區，在緩慢流水間，被漫天夕陽融化了身心靈。





滬尾漁港

只要隔一段時間沒到淡水，總會驚訝於這個淡水河出海口小鎮的變化，人文氣息再多了一點、遊客再變年輕了一點，藝文活動與可愛小店又蓬勃了一些。悠悠晃晃到夕陽的時間，在漁港悠哉漫遊，享受漫天火紅的夏日夕陽、對映左岸八里那座觀音山的療癒時光吧！





滬尾砲台

又被稱為「滬尾礮臺」的淡水經典景點，建立於1886年，是台灣第一位巡撫劉銘傳所主導建造。位處在淡水最高點的位置，是為了防衛淡水港而造。斑駁碉堡與砲台舊痕跡，漫遊期間感受歷史舊情境的好去處。





朝日夫婦

被太陽烤得暈頭轉向時，最適合到漁港邊「朝日夫婦」品味一次堆疊得高高的日式刨冰。曾在沖繩工作的老闆們回到故鄉淡水後，在港邊看得到山、看得到河海的區域有了這間想念沖繩朋友的刨冰店。除招牌冰品外，偶爾推出限量品如白桃刨冰時，是慢一步就可能會吃不到的甜蜜滋味。





店家資訊

滬尾漁港

地址：新北市淡水區中正路25巷旁

時間：可抓準太陽日落時間前往觀賞夕陽





地址：新北市淡水區中正路一段6巷34號

FB：淡水古蹟博物館





地址：新北市淡水區中正路233-3號

電話：0903-290-575

FB：朝日夫婦





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