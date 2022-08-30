快訊

永遠的助理教授...大學兼任師升等才多60元 他卻到退休都還等嘸

口臭就是因為火氣大？醫揭常見4大原因：有可能是重大疾病

金邊槍案！柬警研判3人互相殘殺 友人質疑「1點不尋常」：盼台警查明

淡水漫遊散策　品日式剉冰佐夏日夕照享悠閒時光

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

順著淡水遠山與近水的節奏，慢慢遊走在這個熟悉又變化得極快的地區，在緩慢流水間，被漫天夕陽融化了身心靈。

　

滬尾漁港

只要隔一段時間沒到淡水，總會驚訝於這個淡水河出海口小鎮的變化，人文氣息再多了一點、遊客再變年輕了一點，藝文活動與可愛小店又蓬勃了一些。悠悠晃晃到夕陽的時間，在漁港悠哉漫遊，享受漫天火紅的夏日夕陽、對映左岸八里那座觀音山的療癒時光吧！

　

滬尾砲台

又被稱為「滬尾礮臺」的淡水經典景點，建立於1886年，是台灣第一位巡撫劉銘傳所主導建造。位處在淡水最高點的位置，是為了防衛淡水港而造。斑駁碉堡與砲台舊痕跡，漫遊期間感受歷史舊情境的好去處。

　

朝日夫婦

被太陽烤得暈頭轉向時，最適合到漁港邊「朝日夫婦」品味一次堆疊得高高的日式刨冰。曾在沖繩工作的老闆們回到故鄉淡水後，在港邊看得到山、看得到河海的區域有了這間想念沖繩朋友的刨冰店。除招牌冰品外，偶爾推出限量品如白桃刨冰時，是慢一步就可能會吃不到的甜蜜滋味。

　

店家資訊

滬尾漁港

地址：新北市淡水區中正路25巷旁

時間：可抓準太陽日落時間前往觀賞夕陽

　

滬尾砲台

地址：新北市淡水區中正路一段6巷34號

FB：淡水古蹟博物館

　

朝日夫婦

地址：新北市淡水區中正路233-3號

電話：0903-290-575

FB：朝日夫婦

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

淡水 刨冰 沖繩

延伸閱讀

藍營夏立言會見國台辦 侯友宜呼籲公開透明

桃園海岸爆普度3死1傷後 消防首次漁港演練科技救援

侯友宜不公開行程拚城市外交 與近200位使節同遊淡水河

9月這4天登場「2022漁人碼頭煙火秀」！ 雄獅獨家「包場」河岸第一排 人氣飯店保證有房

相關新聞

淡水漫遊散策　品日式剉冰佐夏日夕照享悠閒時光

順著淡水遠山與近水的節奏，慢慢遊走在這個熟悉又變化得極快的地區，在緩慢流水間，被漫天夕陽融化了身心靈。

跳脫水泥叢林　荷蘭藝術家為羅斯福路手繪一抹鮮活綠意

建設公司拋磚引玉　翻轉冰冷圍籬　公共藝術以身作起落實社區鄰里生活有感美學　舒緩都市緊繃壓力 來自荷蘭的塗鴉藝術家 Fleks，舉凡各城市都可看見他的創作身影；圖片提供／寶舖建設 建築、建設工程的

最強泰鍋登場！板橋「追樂祕式泰鍋物」道地冬陰功一口到泰國 飽到天靈蓋真的「泰」滿足了

udn走跳美食／老錢 大家都很熟悉的「樂多多集團」旗下品牌不斷推陳出新，最近我又發現有一個新推出的品牌超吸引我，叫做「追樂祕式泰鍋物」！業者為了這個品牌開發出了全新的菜單，主打以「祕製泰式冬

走進異國風歷史！新北淡水遊不完 看著最異國的風景 吃著最道地的小吃 你不享受誰享受

跟著 喜愛浮雲的人 於 2022-08-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 淡水禮拜堂、滬尾偕醫館、文化阿給。 🔎IG帳號：lin.ming.chi 🔎IG連結：https://www.instagram.com/lin.ming.chi 濃厚的異國建築色彩與歷史背景，還有許多知名的在地小吃美食，重要的還有碼頭邊的夕陽景色。騎著自行車來逛遍這些充滿歷史文化的景點，吃盡在地味十足的小吃，傍晚可至漁人碼頭，欣賞瑰麗般的落日晚景！

基隆約會景點再+1！ 「潮境智能海洋館 i OCEAN」順遊3處飽覽北海岸「看海絕美景點」一次看個夠

基隆八斗子火車站附近，又添增了一個新的基隆景點「潮境智能海洋館 i OCEAN」。這個海洋館周邊還藏著許多可以看海的絕美景點，今天ReadyGo來介紹最新的潮境智能海洋館和整理附近可以去踩點的景點唷~

搬家囉！「Mon dessert 2.0」法式甜點夢想店落腳中山區 可麗露、瑪德蓮、達克瓦茲特色小點統統嚐

原本在三重三合夜市旁小巷弄的法式甜點工作室「Mon dessert」，老闆今年將店面移往台北市中山區，打造「Mon dessert2.0」，用簡約舒適的室內空間招待客人，喝杯咖啡或茶搭配可麗露、瑪德蓮、達克瓦茲等特色美味法式小甜點，邀大家來新地方坐坐小憩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。