基隆約會景點再+1！ 「潮境智能海洋館 i OCEAN」順遊3處飽覽北海岸「看海絕美景點」一次看個夠

想到基隆，我們總是可以想到琳瑯滿目的海產美食、美麗的峽灣海岸，還有許多可以去看海的絕美景點。距離台北大約一小時的車程，加上景點的多元性，基隆成了都市人假日想放鬆的好去處。因為地理位置的關係，基隆本身就發展了許多「海」有關的文化觀光景點。

基隆八斗子火車站附近，又添增了一個新的基隆景點「潮境智能海洋館 i OCEAN」。這個海洋館周邊還藏著許多可以看海的絕美景點，今天ReadyGo來介紹最新的潮境智能海洋館和整理附近可以去踩點的景點唷~

基隆-潮境智能海洋館 i OCEAN

潮境智能海洋館 ( Intelligent Ocean, 簡稱 i OCEAN )，運用得天獨厚的資源，融入山海之間，是北北基首座結合「海洋生物與科技發展」的虛實整合實境水族館。館內的多媒體互動科技，與一般水族館不同，讓遊客可以化身魚群體驗進入深海景象，打造深海5G沉浸式體驗。潮境智能海洋館設置在地理位置得天獨厚的潮境公園裡，放眼望去為無際的綠地與山海，十分遼闊。水泥的巨型主體建築與綠樹景觀造園相互搭配，使得整個海洋館周圍分為十分舒服與寧靜。

圖片來源／IG@t19850423

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館內設有多個展覽水缸，要入館時外頭就可以看到超氣派的兩層樓挑高大型觀賞水缸。有各式大型海洋魚類、藻類和潮境海底生態可觀賞。二、三樓部分有熱帶魚群、珊瑚礁岩觀賞區及水母缸展示區。

圖片來源/IG@t.yoyoyou

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除了靜態的觀賞區之外，潮境智能海洋館結合5G科技，設置了互動體驗區。讓遊客戴上VR眼鏡就可以潛入海底隧道，更能身歷其境體驗大海世界。互動體驗區有三項為，「海報家族」、「N次元先鋒號」和「VR潛望鏡體驗區」。

圖片來源/潮境智能海洋館 官網

圖片來源/潮境智能海洋館 官網

圖片來源/潮境智能海洋館 官網

館內除了能觀賞海洋生物外，還設置一些讓遊客可以休憩的咖啡廳和茶館。由館內往外看，整片的落地窗面向的就是山海大景，潮境智能海洋館就化作一個巨型觀景建築，享有海景地一排的別致景色。逛累了還能坐在咖啡廳喝一下咖啡，遠眺對面九份的山城。

圖片來源／IG@havenn_travel

|景點資訊|

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號

開放時間：9：00~17：00

基隆-潮境公園

前往往潮境智能海洋館的路上就會經過潮境公園，也是離海洋館最近的景點。如果是從八斗子車站出站，沿著海岸線走十幾分鐘，從潮境公園停車場那側進入就到了。整座潮境公園內部平坦，在散步的同時，就能直接跳望一望無際的海景。裡頭也有許多絕美拍照景點，天氣好時也能清楚看見遠方的基隆嶼，很適合來這散心，捕捉天空和大海的美呀～

圖片來源/IG@yuan__117

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潮境公園內部設置了一些裝置藝術，成了熱門拍照打卡景點，像是飛天掃帚、魚群雕塑‧‧‧。遊客們可以邊散步邊蒐集散落在各處的拍照景點。

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｜景點資訊|

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號

開放時間：24小時

基隆-忘憂谷

離潮境公園不遠處，不能錯過的景點之一就是望憂谷。非常適合來這欣賞日落晚霞，排遣心中的鬱悶。忘憂谷顧名思義是坐落於山谷之間的步道，而前往望憂谷的步道要爬山會比較辛苦些。一邊爬山，一邊欣賞高處俯瞰下去的蔚藍海景。在這可以體會基隆的特殊地形，游走在山谷間卻又覺得美麗大海就在身旁那種忽遠忽近的距離。隨著爬坡走完忘憂步道的過程，會有運動時的那種舒暢感，心情也真的會輕鬆許多唷！

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爬到望憂谷的高點彷彿進入絕美的仙境，遠離都市的磚瓦水泥，能一覽山線與天空交織的超自然風景，廣闊山海近收眼前。

圖片來源/IG@mimi_read_travel

｜景點資訊|

地址：基隆市中正區

開放時間：24小時

基隆-大坪海岸

大坪海岸是八斗子較鮮為人知的景點。因特殊的海蝕平台的地形，遊客們可以站在岩石上近距離接觸到大海，拍攝出與大海「零距離」的照片。這也是北部海岸線離基隆嶼最近的地方，有視野遼闊的景致，和友人一起在這邊坐著賞日落美景也是絕佳的選擇。

圖片來源/IG@_emma0129

圖片來源/IG@lili072313

圖片來源/IG@ruru1419

｜景點資訊|

地址：基隆市中正區漁港一街

開放時間：24小時

結語

小編大力推薦，假日空閒時刻，不妨來基隆參觀新開的潮境智能海洋館 i OCEAN，體驗科技與生物結合的新型水族館。傍晚時刻，可以順便到週邊的絕美海岸景點看海，絕對會是充滿知性與放鬆的好行程呀～

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