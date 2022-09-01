寶藏串燒居酒屋！土城「崧匠焼き鳥屋台」 雞8盛合和炸物全都有拼盤 一次滿足對串烤與炸物的渴望

歡吃串烤的朋友們照過來～今天要跟你們分享的是一個本來在板橋已累積相當多好評的串燒品牌「崧匠焼き鳥屋台」，不過後來板橋店從去年九月左右開始因為某些不可抗力因素（跟政府工程有關）而暫停營業，所以後來業者夫婦決定回到自己的故鄉 -「土城」重起爐灶，而這間店也在今年四月的時候順利開幕，聽說環境充滿日式居酒屋的氛圍（業者其實覺得自己的店不算是「居酒屋」），串燒跟炸物都相當有水準，而且還吃得到像花見糰子、御手洗糰子之類一般這類型餐廳比較少見的點心，我蠻感興趣的，於是前陣子便約了朋友一同來這裡聚餐、嚐鮮。

從玻璃門上「愛護店員」跟「禁止奧客」標語就可以看得出這是一間很有趣的店。

進到裡頭以後覺得空間感跟我以前去過的一些日式居酒屋不太一樣，燈光並沒有那麼昏暗，座位的陳設也感覺比較隨興一點，有各種不同風格的位子可以挑選。

當天我們是店家開始營業之前就在店門口等（下午五點半左右），所以拍得到這樣的空景，其實晚上六、七點以後生意就漸漸熱鬧了起來，若你們怕大老遠過去用餐卻客滿的話，建議可以先用業者的訂位系統訂一下位喔！

這一區的座位我還蠻喜歡的，有一種很Chill的感覺，跟三五好友在這邊吃點串燒、小酌個幾杯應該是會非常舒心暢快。

如果你們是去餐廳也會習慣順便拍網帥照、網美照的人的話⋯我覺得崧匠焼き鳥屋台算是還蠻好拍的，店內真的有很多佈置是當背景拍起來會很加分的那一種，比如說有一面牆上貼了很多有點泛黃感的日本電影海報或者像這張照片後面的海浪也還蠻酷的！

可以感覺得出來業者應該也是很熱愛日本動漫的哈日族，店內各處都擺放了好幾尊知名動漫人物的公仔，還有像是招財貓、柴犬的公仔也都很討喜。

目前的菜單提供給大家看，點圖可以看放大版的唷～

另外還有一些沒有寫在菜單上的限定品項會這樣貼在牆上，看到有興趣的品項可以直接撕下來拿給店員點餐，如果已經沒得撕就表示全都賣光光了，明日請早～

串燒類絕對是來這裡必點的品項，但如果你們有選擇困難症的話⋯可以像我一樣直接點他們人氣No.1的「雞8盛合」！雖然名字聽起來很搞笑，不過一次可以吃到八款他們招牌的雞串燒，保證可以吃得很過癮！

這個櫥窗裡擺的是他們的一些日式點心，除了我前面提過的花見糰子、御手洗糰子以外，還有少見的「蘋果糖」，不過不一定隨時都有現貨就是了，有時候想吃還要碰碰運氣。

旁邊還有一個日本祭典攤位會看到的那種福引機（搖珠機），大家只要消費滿1000元以上都可以來這裡試試手氣。

有機會搖出以上的獎項，其中最大獎就是金球的「折抵今日消費半價」！不過要下次再來消費才能折抵就是了～

然後目前還有一個活動就是大家來用餐時只要分享相關的內容到IG po或限時動態並打卡這邊的地標的話就可以免費兌換一個可愛的「串串束口袋」唷～

再來就看看當天晚上我跟朋友點了哪些好料吧～♪

可爾必思沙瓦 150元／葡萄沙瓦 150元

首先這兩杯是「可爾必思沙瓦」與「葡萄沙瓦」，因為我們都不是平常很愛喝酒的人，但來這種地方不點個酒好像又渾身不對勁，所以點了分別帶有乳酸味和葡萄香甜的沙瓦，一點點的微醺感很舒服。

雞8盛合 400元

再來看到這一份聽說是來這裡用餐的客人幾乎每桌都必點的「雞8盛合」，如果是一人獨享的話，應該只吃完這一份就差不多飽了吧！

這一份一次可以吃到雞膝軟骨串、雞胸軟骨串、醬烤雞皮串、鹽烤雞腿肉、蔥塩雞腿肉、哇沙比雞腿肉、明太子雞腿肉以及雞翅包飯，每一串幾乎都有不同的口感與風味，吃起來完全不會有太單調、膩口的感覺！

第一串是「醬烤雞皮串」，我這個人本來就超愛吃雞皮的，他們的雞皮烤得酥脆中還略帶一些彈性，然後醬汁夠味又不死鹹，非常美味。

「雞胸軟骨串」這個就比較看人的喜好了，我自己是還蠻喜歡啃軟骨的，覺得有種越嚼越香的感覺，但我朋友好像牙齒不是很好，他就比較不愛吃這種軟骨的部份。

再來這一串「雞膝軟骨串」一樣帶著軟骨，不過是可以同時吃到軟嫩的雞肉以及軟骨，咀嚼起來別有一番風味，而且它其實算是蠻珍貴的食材，所以比較少有居酒屋有在賣。（剛才那種雞胸軟骨就比較多）

下一串「鹽烤雞腿肉」烤得恰到好處，簡單用一些薄鹽帶出烤雞腿的香氣，然後口感焦香中還帶有彈性，白芝麻也很加分。

「蔥塩雞腿肉」就是上面還鋪上了一層鹹香又清爽的蔥塩，吃起來滿口蔥香，非常舒服。

裹上一層明太子醬的「明太子雞腿肉」一口咬下，滿滿的鮮香擴散出來，讓人難以抵抗，我朋友說這串是八樣裡面他最喜歡的一串！

「哇沙比雞腿肉」上面有三小球的哇沙比，本來擔心會嗆到流眼淚，結果實際吃下去的嗆辣度還好，只是帶有芥末的香氣而已。

最後一樣是「雞翅包飯」，烤得香氣逼人的雞翅包進了飽滿的油飯，一口咬下大大滿足，那個油飯也是很香很Q的那一種。

如果嫌口味不夠重的話都可以沾著托盤上的七味粉一起享用喔～

炸物全都有 390元

看完雞8盛合以後再讓我們看看另外一份賣相也很厲害的「炸物全都有」，它也是拼盤的一種。

這盤一次可以品嚐到東京熱炸大牡蠣、揚出豆腐、隼雞手羽先以及一本道唐揚雞，愛吃炸物的朋友一定可以吃得很開心。

「東京熱炸大牡蠣」超大一顆，其實咬下去以前我根本不曉得它是炸牡蠣⋯

外酥內嫩的熱炸大牡蠣真的好美味，一咬下去就可以感受到牡蠣的鮮甜，還有微微的爆漿感，爽度極佳～

「揚出豆腐」我個人很愛，它不僅吃得到酥皮以及超水嫩的雞蛋豆腐，更加分的是外面還有一層柴魚片大大增加了香氣，讓人咀嚼時更可以吃得津津有味。

然後「隼雞手羽先」說穿了就是炸雞翅，有事先醃漬入味，然後咬下去的時候吃得到雞汁，表現不錯。

還有一樣「一本道唐揚雞」，它應該算是蠻經典的唐揚雞了，麵衣是有點脆中帶軟那種，咬下去的肉質鮮嫩多汁，十分涮嘴。

因為前面吃了一堆肉，太罪惡了～所以我們也有點一些蔬菜類的串燒來均衡一下飲食。（也沒非常均衡就是了）

明太子起司香菇 120元／兩串

先來吃這一串看起來很厲害的「明太子起司香菇」，肥美又很大朵的香菇鑲進了焗烤的起司以及鮮香的明太子醬，三種風味搭在一起品嚐滋味十足，有讓我驚豔到耶！

烤櫛瓜 80元／兩串

另外這個「烤櫛瓜」雖然沒有搭配上其他厲害的食材，不過咬下去就是充滿水份，清甜的滋味讓人很是喜愛。

帶殼玉米筍 70元

再來這一份是「帶殼玉米筍」，也是有經過炭烤，帶著殼一起烤的話聽說水份比較不容易流失。

這玉米筍直接吃是沒什麼味道的，不過搭配旁邊的胡椒鹽或七味粉就會瞬間美味大加分，然後建議大家吃得時候玉米鬚不一定要剝得太乾淨，因為它吃下肚的營養價值聽說還蠻高的。

花見糰子 120元

再來看到的是純手工製作的「花見糰子」，屬於限量商品，而且沒有在菜單上唷～（要去櫃台那邊的櫥櫃看還有沒有）

香香QQ的糯米糰子有先經過炙烤的處理，淋上煉乳後再沾點黃豆粉一起享用，完全讓人有置身於日本傳統茶屋的感覺，好想配上一杯抹茶或者煎茶啊

御手洗糰子 120元

如果你們不喜歡吃太甜的甜點，推薦可以試試這個「御手洗糰子」，它佐上的是日式鹹甜醬油，不會甜膩也不會鹹到讓人害怕。

還可以搭配黃豆粉一起享用（有了黃豆粉的感覺就更「日式」了一點），其實我也不曉得加了醬油還可不可以歸類於甜點...但它真的蠻好吃的就是了～口感非常有Ｑ勁。

以上就是這次的分享，真心覺得這是一間環境跟服務都很不錯的好店，餐點走平價路線，招牌的「雞8盛合」跟「炸物全都有」讓人吃得好滿足，改天懷念時一定會再來回訪一下，也很推薦平常有在土城一帶工作或居住的朋友可以來試試看唷～相信你們應該不會失望的。

崧匠焼き鳥屋台 土城店

地址：新北市土城區立德路135巷24號（靠金城路三段陽信銀行巷內）

營業時間：17:30 ~ 00:00

公休日：禮拜二

停車資訊：導航請搜尋🔍永豐停車場

訂位連結：https://lin.ee/Pv3lx00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/sung.takumi/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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