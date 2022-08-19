2022台北/新北IG網美的5大私房微醺酒吧大公開！下班或週末立刻小酌去！

隱身繁華都市裡的風格酒吧，門口低調神秘，屋內氣氛卻相當熱絡，既有復古、也有奢華、也有的是彰顯不同年代或態度的獨特文化，或是讓陌生彼此打鬧成一片的酒吧風格，出色的調酒師端上一杯杯繽紛奪目的酒精特調，圍繞吧檯邊的成年人們，就好像終於找到一處心靈庇護所，放鬆愉悅的小酌著，微醺著，享受浪漫又脫離煩憂的時刻；夜深了，需要酒精還給腦袋和心靈一點點自我空間，是時候好好犒賞辛苦的自己了！一起把台北、新北IG網美打卡的特色酒吧收藏到口袋名單吧！





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台北大安特色酒吧推薦｜The Public House英倫風格酒吧









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喜歡英倫Pub的熱鬧氛圍，又想嚐試小酌創意好喝的調酒或餐飲，不妨來到位於台北大安信義路上的The Public House。類餐酒館的空間設計，有沙發餐桌、高腳椅吧檯和閣樓包廂，以及擺滿威士忌和琴酒的酒牆，營造懷舊、精緻又輕鬆的氛圍，一景一物宛如踏入老英倫電影場景，酒單則以經典調酒、Public特調和經典特調為主，另亦供應輕食和義大利麵，宵夜時段不定時還會供應熱雞湯，讓微醺客人暖暖胃！





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台北大安特色酒吧一日遊：





台北士林特色酒吧推薦｜noobtent 都市露營車酒吧





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升著營火，窩在毯子邊喝著熱紅酒，畫面實在太chill！台北士林的露營車酒吧－菜鳥營地noobtent bar，以這兩年最夯的outdoor露營為主題，打造戶外露營車、露營帳篷、露營桌椅、暖黃油燈甚至是鋪滿小碎石的木棧步道、營火和烤肉架，就像是來到真實野外營地，只是多了冷氣、音樂，以及可以喝到各種受歡迎的人氣酒款如爺爺的茶、香蕉奶昔、葡萄園，度過一個輕鬆快的夜晚。





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台北士林特色酒吧一日遊：





台北中山特色酒吧推薦｜桂公子酒館 Highballer’s Bar 台式懷舊酒吧





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閃著老派霓虹招牌的舊大樓地下室，實在容易勾起人的好奇心；來到台北民生東路上的地下酒吧－桂公子酒館 Highballer’s Bar，桃紅色空間瀰漫懷舊又迷幻的氣質，時髦與復古台式老件交錯，處處充滿華燈初上那個時代的情懷與味道，隨意就能把人帶離了現實，而身為一間具有代表性的台味酒吧，除了厲害的果香、花香系列桂公子原創特調，他的一缸派對雞尾酒、麻辣水餃和滷味拼盤更是滿足眾人夜生活的各種選擇。





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台北中山特色酒吧一日遊：





新北中和特色酒吧推薦｜Mods Animal Restaurant & Bar 摩德動物美式餐館音樂酒吧





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你想在大台北地區找到次文化的影子嗎？位於捷運景安站和景平站之間的Mods Animal Restaurant & Bar摩德動物美式餐飲音樂酒吧，其Mods意指摩德文化Modernism，代表的是1960年代二次大戰結束的青少年次與街頭文化，如偉士牌、街頭樂團與融入音樂元素的懷舊老物如留聲機和唱片，酒吧風格獨特好拍，小米酒特調系列的雞尾酒也相當很受歡迎，不定期舉辦音樂live show、電影欣賞及各種特色展覽，總是吸引人前來朝聖。





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新北中永和特色酒吧一日遊：





新北板橋特色酒吧推薦｜Abv閣樓餐酒館景觀餐廳





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供應來自世界各國超過300種的精釀啤酒，每支餟飲入喉都有種正在環遊世界的氛圍，一解暫時無法出國的癮；鄰近板橋府中捷運站的Abv閣樓餐酒館景觀餐廳，12樓高空美景和落地窗旁座位區，從夕陽時分便吸引觀賞七星山景和大台北夜景的精釀啤酒愛好者造訪，你可以吃到熱騰騰的下酒菜、炸物、歐陸風味義大利麵，或是詢問精釀啤酒侍酒師推薦酒品搭餐，店內用餐不限時，很適合久坐聊天到午夜。





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新北板橋特色酒吧一日遊：





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