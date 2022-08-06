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賞天空之城、黃金山城絕美夜景！ 「九份與金瓜石」穿街走巷 尋訪往日風華

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

早年淘金客探尋礦脈，從基隆河上溯至九份與金瓜石，在山上發現看似金瓜形狀的金礦露頭岩石，故名「金瓜石」。日治時期大量開採蘊藏豐富的金礦，並且在水湳洞興建選煉廠，九份與金瓜石因淘金熱潮而繁榮，之後因礦業沒落人去樓空，直至觀光業帶來人潮，再度展開「黃金山城」繁華的另一個篇章。

　

祈堂老街緬懷金瓜石銀座

金瓜石富含大量金屬礦物，風化後的銅、鐵離子融入水中形成氫氧化鐵和硫化鐵等物質，隨著充沛的水源從地底奔湧流出，吸附泥沙帶著黃褐色懸浮物，將沿途所經之處岩石皆染上金黃，形成著名的黃金瀑布和陰陽海奇景。

▲金瓜石山區豐富的礦物質隨著水流將水湳洞的溪谷染上金黃。
▲金瓜石山區豐富的礦物質隨著水流將水湳洞的溪谷染上金黃。

儘管金瓜石與九份不再產礦，但畢竟採礦規模龐大，留下的遺跡和採礦文化，至今仍是水湳洞、金瓜石與九份最豐富的資產，祈堂老街是日治時期礦工生活的聚落和商業中心，依著山勢而建，曾有「金瓜石銀座」之稱，也是金瓜石較有商業活動的老街，幾家老屋咖啡館維繫著懷舊氣氛，還保有著山中小城原來的面貌。

▲金瓜石祈堂老街維持古樸雅致的味道，非假日少有人潮。
▲金瓜石祈堂老街維持古樸雅致的味道，非假日少有人潮。

水湳洞黃金瀑布附近的「關於咖啡」(About cafe)，提供烤牛肋條、義大利麵等無國界料理，還有自家烘培的手沖咖啡，提拉米蘇也頗具水準，廢棄老屋改裝的咖啡屋，老闆曾請音樂製作人出版一張「關於咖啡」的音樂繪本。咖啡館後露台可以看到十三層遺址和黃金瀑布。

▲水湳洞「關於咖啡」很有故事性，提供無國界料理和手沖咖啡。
▲水湳洞「關於咖啡」很有故事性，提供無國界料理和手沖咖啡。

　

穿過古道探十三層遺址

昔日為了將洗鍊礦石所需的用水從水源地引到洗煉場儲水塔，利用高低落差在山間修築許多水道輸送水源，在山尖古道經內、外九份溪搭建了圓拱的水圳橋，到金福宮下方還有一段從巨石中闢開的水管路，石縫僅容一人通過，如今被戲稱為「摸乳巷」。而被稱為「十三層遺址」的選煉廠，夜間在斷垣殘壁打上璀燦的燈光，夜景固定點燈時間：18:00-21:00，彷彿重現黃金山城的壯闊繁華，更不容錯過，水湳洞停車場仰望或長仁社區觀景亭是最佳觀賞位置。

▲2019年9月由台電與國際照明藝術大師周鍊、藝術家何采柔共同合作「點亮十三層」，彷彿穿越時空，再現黃金山城的壯闊。
▲2019年9月由台電與國際照明藝術大師周鍊、藝術家何采柔共同合作「點亮十三層」，彷彿穿越時空，再現黃金山城的壯闊。

基隆火山群在東北角海岸造成的特殊地理環境，豐富礦產帶動經濟繁榮外，高聳起伏的地形，造就許多奇特景觀，像是連在台北市都可以遠眺的茶壺山，是東北角「黃金十稜」中的黃金三稜，短程有挑戰性的健行，山頂展望絕佳，有時雲霧繚繞時彷若仙境。

　

景點資訊

新山尖古道水圳橋

地址：新北市瑞芳區山尖路（入口在瓜山國小旁金福宮）

　

祈堂老街

地址：新北市瑞芳區祈堂路（定位可設於勸濟堂停車場）

　

關於咖啡About Café pasta

地址：新北市瑞芳區明里路99號

電話：0983-138-555

FB：寬哥的關於咖啡

電話：11:30-15:00、17:00-20:00

消費：餐點120-380元

　

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咖啡 九份 老街

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