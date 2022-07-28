新北夏日河海趴！ 音樂.海洋.市集.藝術十大系列活動嗨FUN暑假

新北市政府跨7個局處結合，並串連北觀處、東北角管理處及福容大飯店，從7月到10月的十大系列活動，讓大家嗨FUN夏天。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】新北市政府宣佈今年夏天新北市青春山海線上的十大河海趴系列活動啟動，邀請大家一路從7月玩到10月！有全台最精彩的河海音樂季活動、夜間水舞、週末市集、光雕展演、水上遊憩、沙雕及漁港藝術展等夏日活動。市府並結合12家OK旅遊業者，共同推出超過20條青春山海線旅遊行程，並串連在地超過25個店家宣傳響應，提供民眾更多旅遊選擇並帶動在地觀光。

新北市副市長謝政達表示，隨著夏季出遊旺季的到來，新北市政府跨7個局處結合，並串連交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處及福容大飯店福隆，祭出青春山海線夏日河海趴，從7月到10月的十大系列活動，讓大家嗨FUN夏天！

十大系列活動包括有觀光旅遊局「新北市河海音樂季」獨立音樂表演，農業局「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」的夜間水舞、「北海夜金閃閃─北海潮與火」的藝術推廣以及貢寮和美漁港、馬崗漁港的生態活動，文化局「新北南島文化節」的市集及草地活動，城鄉發展局「石門海灣新城社區完工活動」的週末市集及光雕表演，北海岸及觀音山國家風景區管理處「中角灣衝浪體驗及金山蹦火漁業文化展」，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處「福隆生活節」，以及福容大飯店「福隆國際沙雕藝術季」，帶大家一路享有陽光、海風、美食及音樂的饗宴。

今年夏天全台唯一！「新北市河海音樂季」兩大主場「淡水漁人舞台」、「新北大都會舞台」8月連續四個週末接連登場，不間斷開唱！由全台第一個海港表演場地的淡水漁人舞台打頭陣，從8月6日至8月21日連續三個週末邀請30個樂團與歌手開唱，本屆卡司橫跨不同世代卻又各具風格，首週即有經典搖滾兩大天團的八十八顆芭樂籽與1976，以及小清新的魏嘉瑩與第25屆金曲獎最佳樂團獎得主麋先生，第二週有第14屆貢寮國際海洋音樂祭海洋之星的丘與樂，以及感動人心的指標性獨立樂團滅火器，第三週則有獨特原住民的感情濃度的MAFANA，同時也是第18屆海洋大賞冠軍得主，最後則是有著金曲獎最強新人頭銜的持修壓軸演出。接著，跟著獨立音樂來到新北大都會公園的「新北大都會舞台」，於8月27日及28日開唱，邀請多達30團曲風多元的獨立樂團，在今年特別設計的二個主題台演出，一為承襲海祭精神的海祭台，二則是推出極具潛力創作者的未來台。

▲「2022北海夜金閃閃－北海潮與火」的火舞劇場展演。 圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供

除了精彩的音樂活動，還有河海、漁港藝術展演邀您駐足欣賞，包括7月22日起每晚可以參加「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」欣賞動感水舞音樂秀，9月起也有煙火秀，倚著河畔吹著徐徐晚風，適合闔家歡聚的燦爛夜晚。八里十三行博物館「新北南島文化節」，在7月30日及31日於陽光廣場有市集與小型展演活動，展現南島語族數千年來累積的生活智慧與文化根基。北觀處「金山蹦火漁業文化展」於8月中至9月底在金山遊客中心展出蹦火船模型及捕魚用具等，並請在地文史達人進行現場解說，傳承金山蹦火漁業文化。

▲「金山蹦火漁業文化展」陳列蹦火船模型及捕魚用具等。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

石門海灣新城社區於8月下旬舉辦夏日市集及為期兩週的光雕投影表演。「北海夜金閃閃－北海潮與火」於8月5日至9月4日邀請藝術家創作裝置進駐北海岸地區，辦理光影藝術饗宴，每週六還推出有趣的參與式體驗活動，更以自然地景(中角灣)為舞台，推出融合自然景觀、光影藝術及撼動人心的火舞劇場展演，邀大家共度今夏最難忘的一夜。而超夯的「2022福隆國際沙雕藝術季」展出至10月10日，推出「霹靂傳奇‧掌中天下」主題，打造36座霹靂沙雕，超過30位霹靂布袋戲人氣角色一一刻劃呈現，活動期間更有霹靂偶像見面會讓您一睹霹靂英雄風采。

▲「新北南島文化節」在陽光廣場有市集與小型展演活動。 圖：十三行博物館／提供

此外，夏天暑假也是親子外出活動的旺季，新北市有豐富的漁港生態及親水體驗活動。貢寮的和美漁港與馬崗漁港8月分別推出「和美海之家」、「馬崗漁港賞飛魚聊星事」活動，提供生態教育、保育知識及漁港漁村文化體驗，適合作為兩代同樂的家庭作業。青春山海線的沙灘與海上活動，也不容錯過，北觀處在金山中角灣國際衝浪基地提供衝浪及SUP立式划槳體驗活動，滿足追浪者站上浪頭的刺激感，讓民眾更認識海洋，進而親近海洋。東北角管理處「2022福隆生活節」每週六打造沙灘音樂會、福隆沙雕、市集、單車在地體驗行程。

為了方便民眾規劃旅遊行程，新北市政府也特別邀集12家OK旅遊業者，共同推出超過20條青春山海線旅遊行程，帶您走訪當地的農漁村、老街人文、生態體驗等，細細品味在地美食與風景。且串連活動區域超過25個店家共同響應宣傳，提供民眾更多旅遊選擇，也希望在這些觀光活動帶領下提升在地觀光。更多活動資訊最新消息請上「夏日河海趴 新北超大發」活動網頁、新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

相關資訊：

新北市觀光旅遊網 https://newtaipei.travel/

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