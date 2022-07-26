台北「淡水河港旅行」聽浪拍打！ 賞岸邊水鳥、紅樹林單車道、紅樓咖啡、看見台灣齊柏林博物館

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-06-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 紅樹林生態步道、金色水岸自行車道、淡水海關碼頭。 每次來淡水，我總是飛速穿過老街和攤販區，直攻淡水漁港方向，繞著這一區的古蹟洋樓、廟宇、街屋或博物館閒晃，再找幾條小巷子亂鑽，或是在水岸樹下坐著發呆，每當餓了的時候，這區的小餐館也都不讓人失望！ 淡水這座山城河港，總讓自己感覺與大自然關係緊密，或許是看見岸邊水鳥、聽浪拍打、或是眼前觀音山與雲霧陽光之間的關係，因此許多時候，我也喜歡就只是坐在一旁看人在釣魚、騎單車、有的人在畫畫、有的人在唱歌、有的人跟著導覽員尋古滬尾城、也有更多的人都是坐在海堤旁邊，跟我一樣看海放空談心。

紅樹林生態步道 | 1 小時

從淡水捷運紅樹林站走出來，右側出口處就有ubike，沿著指標往金色水岸自行車道方向騎乘，就會來到紅樹林的高架木棧道。 對動、植物生態系來說，紅樹林沼澤地擁有大量養份和豐沛食物，那些兒時於自然課本學習河海口交會的生態循環、食物鏈層層影響的概念，鳥、魚、蟹、蝦、貝、植物或雙眼不易發現的浮游生物軟體動物等，當你走進紅樹林之中，可以一個又一個看到牠們相互之間的影響，一不小心就會看得忘我喔！

金色水岸自行車道 | 30 分鐘

經過紅樹林步道之後，可以繼續沿著岸邊的金色水岸自行車道往淡水捷運騎去，老實說這短短不到3公里的自行車道，你首先會經過紅樹林木棧道、林蔭步道、漁作空間、緩坡上行與下行，對於需要偶爾（或是很簡單的）運動的人來說，騎這段路就足夠汗流浹背了，最後則會抵達淡水捷運站前的遊艇碼頭和淡水河畔步道，最後沿著水岸一路騎往淡水海關碼頭。

淡水海關碼頭 | 30 分鐘

榕堤水灣餐廳 | 2 小時

走了紅樹林，騎了單車，肚子也餓了！ 每到了這時候，我總是特別想到坐擁河畔情調的榕堤水灣BALI景觀餐廳，畢竟大片落地窗與設計感十足的網美餐廳，讓人很有一秒來到東南亞海島fu，再加上與戶外的豔陽藍天相比，此時此刻可以坐在冷氣房內覽盡美景，大啖美食，只能說是幸福啊！

齊柏林空間 CHI PO-LIN MUSEUM | 2 小時

位於台北淡水得忌利士洋行後棟的齊柏林空間，是一間集結空拍攝影師 齊柏林導演生前影像作品的影像博物館，彷彿置身於高空直升機視角，帶領大家看見台灣在地人文特色，台灣地景地貌和倡議人與環境共生議題的場域。 展區規劃巨幅直立影像區域、環境劇場區域、全方位感官互動空間、同時也是號召志同道合工作者、民眾或小小齊柏林築夢基地和舞台，走在館內各處，總有《看見台灣》的影子，山、海、河、城市、人為空拍影像主軸，再加上作曲家何國杰老師的背景音樂，每寸呼吸與每個步伐，都令人感到台灣島嶼的美麗、豐盈與堅毅。 目前展出的是《映河》，館內分成四大展區：A區的河流開始的地方、B區的沉浸在流動之中、C區的與河映照的我們、D區的成為一片寬廣的齊柏林。透過河流，一步一步看見台灣人自古至今的生活紋理。每張大自然空拍影像，文字與旁白訴說對於台灣家鄉的理念，再一步步柔軟又充滿智慧的訴說著，推動永續環境保護的初衷。

淡水紅樓咖啡館 Red3 Cafe | 2 小時

地點有點隱密的淡水紅樓咖啡館，總是讓我有種探訪私房餐館的感覺；建於清朝時期1895年，超過125年的歷史古蹟洋樓，你需要先爬一段磚造樓梯上去，除了咖啡館之外，還有台菜餐廳和展覽區，位於三樓的咖啡館，制高遠眺對岸的八里老街、淡水河和觀音山。 明明身處淡水老街，卻不受老街攤販喧鬧影響，古色古香的懷舊器皿、燈飾造景和洋氣小物，再配上各式各樣歐式餐點，如義大利麵、義大利燉飯、焗烤餐點、西式排餐或輕食炸物，讓人覺得根本就是約會好所在，浪漫氣氛滿點，真不愧是北台灣最早發跡的國際商港！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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