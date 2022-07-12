「喝的檸檬塔」大推薦！ 板橋「外婆的茶屋」日式手工點心 今川燒、塩大福、珠寶糖葫蘆搭配超完美

三訪外婆的茶屋，為了品嚐新推出的濃濃檸檬塔塩奶霜雪沙，檸檬控表示超期待！板橋美食外婆的茶屋板橋中山店新開幕不久，承襲其他分店溫暖日式的裝潢，一樣吃得到手工製作的今川燒、塩大福、糖葫蘆珠寶串等懷舊的日式點心呦。

板橋美食｜外婆的茶屋板橋中山店

之前造訪過外婆的茶屋台北忠孝店印象滿好的，還記得我介紹過的今川燒、Q彈塩大福嗎？配上店裡的熟成紅茶就構成美好的下午茶時光，無論是享用正餐（鹹口味超讚）或是吃輕食點心都能夠有所選擇唷。

外婆的茶屋板橋中山店位在中山路二段上，鄰近環狀線捷運板新站。以外帶店形式為主，內用有少數五六張座位，目前疫情期間不開放內用。

側面為大面落地窗景致，有一種坐在街邊的氣氛，很chill吧。日式和風夾雜文青氣息，木質調氛圍格外溫馨。

別忘了往右手邊多走兩步，會看到療癒的塗鴉牆。蝦米？外婆有養毛小孩？就這樣在板橋店默默登場。

特別喜歡外婆的茶屋撫慰人心的插畫，充滿巧思更貼近日常，拉近與消費者的距離。

店員正在製作可口的「今川燒」，外型很類似車輪餅、紅豆餅呢。

接近正中午時段人潮逐漸變多，外帶的人及外送訂單都沒停過，經過的路人也都會被可愛的店面留下腳步。

「有種餓叫做，外婆覺得你很餓」未免太中肯了吧，從小給外婆帶大的我感同身受，永遠都覺得我沒吃飽。

外婆的茶屋板橋中山店菜單

主要品項有今川燒、雪鹽大福麻糬，也有鬆餅，各品項鹹甜均有，今川燒口味多達數十種，每天吃一種都可以，當正餐的話，我喜歡買鹹的。飲品包含茶、咖啡與奶製品，選擇豐富，價格也是意外的便宜。

線上菜單

濃濃檸檬塔塩奶霜雪沙

你品嚐過「可以喝的檸檬塔」嗎？身為檸檬控的我超級期待。

他們家的奶蓋是鹹大於甜，因此不會甜上加甜，很推薦！！！

這杯真的很好喝，酸酸甜甜又沁涼，加入好幾片新鮮檸檬，口感帶有顆粒感，果然就像在吃檸檬塔一樣，絕了！

好喜歡奶霜的口感，綿密細緻，我都會先單吃個幾口再拌勻喝。夏天來一杯沁涼到心頭。

檸檬卡士達今川燒mix塩奶霜，撞出新風味

繼上次的糖葫蘆搭配奶蓋茶的創意吃法！這回又有新的話題啦。把奶霜鋪在「檸檬卡士達今川燒」上，多一層綿密口感與鹹香，美味更上一層樓。要怎麼製作呢？將檸檬卡士達今川燒切一半，再淋上奶霜就完成囉。

澎潤的奶霜像雲朵般輕柔覆蓋在今川燒，畫面療癒到不行呢。尤其剛出爐的今川燒最好吃，帶有熱度時，隨著奶霜緩緩融化，享受在嘴裡入口即化的瞬間。

照片裡是DIY過的樣子唷，門市販售的仍是整顆的今川燒。

夢幻珠寶串

你的兒時回憶有沒有糖葫蘆？我有耶。我的家鄉基隆夜市就有一些糖葫蘆攤販，吵著要媽媽買，長大後反而不愛吃甜滋滋的糖葫蘆了，害怕買到太死甜的。

時隔超多年，認真在外婆的茶屋品嚐糖葫蘆，使用新鮮水果，甜度恰到好處呢。除了單吃，也能沾著鹹香奶蓋食用，那杯「濃濃檸檬塔塩奶霜雪沙」用途可真多，午後辦公時光有了小樂趣。

番茄珠寶串、紫葡萄珠寶串、綠葡萄珠寶串

糖葫蘆閃閃發光，宛如夢幻珠寶串，名字取得真好。番茄多汁，外層裹的糖漿甜度剛好，很可以接受唷。

不黏牙，脆脆的口感，甜而不膩，拾起兒時回憶。午後想品嚐點心、解饞，外婆的茶屋是我的後花園，一塊今川燒就可以好滿足了，喝的吃的都有，加上近期新出的「喝的檸檬塔」更不容錯過。

最近門市又有優惠活動了，整理在下面，趕快把握時間搶好康。

門市優惠活動，立馬筆記！

2022年6月16日至8月16日期間，任一塩奶霜系列飲品+任一塩冰大福，加價30元立即送糖葫蘆一支！

全台門市皆有販售，7月後開幕的新店家暫無販售。

外婆的茶屋板橋中山店

地址：220新北市板橋區中山路二段98號

電話：02 2958 0077

營業時間：12:00–20:00（週一休息）

文章來源：Maggie莓姬 FB：莓姬貝利 • 食事旅行

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」