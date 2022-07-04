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芋頭控的天堂！ 價格超親民「木柵製冰所」 滿滿餡料芋泥冰可免費續加刨冰

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

冬季賣鍋物，夏天賣冰的木柵製冰所，是由二代老闆KJ與妹妹共同經營。4年前起心動念開冰店的KJ說，從小跟爸媽在廚房中打轉，對於煮東西這件事並不陌生，食材只要新鮮好吃，再加上「火候」控制得宜，煮出來的東西一定不會太差。帶著餐飲囝仔的自信開始利用換季空檔拜師學藝，找長輩教煮芋頭、花生、紅豆、粉圓、熬製糖水，還有自己手工製作嫩仙草、黑糖粉粿等，一切就緒後「木柵製冰所」就開張了，而冰店僅在冬日薑母鴨休息的春夏期間營業。

▲口味好、用料足的木柵製冰所僅在夏天開業。
▲口味好、用料足的木柵製冰所僅在夏天開業。

▲冬季吃鍋、夏季吃冰，無論甜鹹料理都十分用心製作。
▲冬季吃鍋、夏季吃冰，無論甜鹹料理都十分用心製作。

店內客人主要以附近鄰居為主，用款待老朋友的心意，平實價格賣的是餡料滿滿的古早味冰品，總是怕客人吃不夠，刨冰、黑糖、煉乳還可以免費續加一次。因口味好、價格親切，很快的在文山區一帶打響名聲，尤其是售價約是外面一半的芋頭冰，選用好品質的大甲芋頭悶煮軟綿的芋頭系列是店內主力冰品，芋泥、芋球還有芋頭塊，吃起來層次感豐富，常吸引客人遠道而來，KJ說，看客人吃得高興又滿足，就是支持我們繼續努力的動力呢！

▲芋頭控冰（每日限量）╱60元。刨成小山的清冰淋上甜美黑糖，再加上滿滿的芋泥、芋球、芋頭，用料大方，吸引許多芋頭控專程前往。
▲芋頭控冰（每日限量）╱60元。刨成小山的清冰淋上甜美黑糖，再加上滿滿的芋泥、芋球、芋頭，用料大方，吸引許多芋頭控專程前往。

▲雙圓冰╱40元。黑糖蜜過的金黃色芋圓，再加上古早味粉圓組合成的雙圓冰，特別為喜愛咀嚼的冰控量身打造的心頭好。
▲雙圓冰╱40元。黑糖蜜過的金黃色芋圓，再加上古早味粉圓組合成的雙圓冰，特別為喜愛咀嚼的冰控量身打造的心頭好。

▲黑白配（仙草奶凍）╱50元。手工製作的無糖嫩仙草再加上奶球，清甜滑嫩的口感，讓大人小孩都愛不釋口，不用加價也可換成鮮奶喔！
▲黑白配（仙草奶凍）╱50元。手工製作的無糖嫩仙草再加上奶球，清甜滑嫩的口感，讓大人小孩都愛不釋口，不用加價也可換成鮮奶喔！

　

店家資訊

木柵製冰所

地址：台北市文山區木新路2段295號

電話：02-2937-6659

FB：木柵製冰所

時間：12:00-22:00（夏季限定）

木柵 冰品 古早味

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