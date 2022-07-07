便宜好吃又低調！ 隱藏士林小巷內、熟客才知道的「福林冰店」柑仔店，清冰只要20元起

在士林小巷內有一家低調到不行的冰店柑仔店，門外寫著「宜蘭三星清冰」，這間其實也叫福林冰店，是一家冰店兼賣飲料的柑仔店，便宜好吃但低調，是熟識在地人或是口碑相傳的熟客才知道的隱藏版冰店。（原本店內可內用，目前因疫情關係所以只能外帶）

店門口有張貼冰品的價格與種類，看起來很有歲月感。

店家有老人家也有年輕人，一入內全都來幫忙，人手不少，服務都很親切。

福林冰店主要就是賣清冰，最便宜的中杯只要20元！大杯30元、特大杯50元，消暑又不貴，如果要加料也可以，有分淋醬跟配料，但都算便宜。

另外也有盒裝的冰淇淋。

3球清冰加淋醬一杯只要30元，好吃又不貴。

清冰淋上草莓醬的草莓冰（NT.30），甜甜的就是小朋友最喜歡的味道。

天氣熱融化的很快，當草莓冰沙喝也很讚。

牛乳冰（NT.30）則是清冰淋上煉乳，甜且奶味十足。

泰瑞的仙草冰（NT.40），放入一整顆黑丸嫩仙草，不是菜市場那種大塊仙草，成本更高但更好吃，仙草滑溜溜的搭配清涼的清冰，雙重口感好滿足。

店內除了清冰還有自製古早味冰淇淋（NT.40），買了草莓跟百香果口味，百香果酸的明顯，適合不愛甜的朋友，草莓微酸香甜，小朋友應該會很愛。

另外還買了一桶100元的清冰回家慢慢吃！有人喜歡把清冰挖一球放到紅茶上，說這樣超好喝…，喜歡清冰的單純與口感，便宜又好吃，只是如果有濃濃的香蕉油味就更完美了。

福林冰店

電話：02-2836-0207

地址：台北市士林區前街63號

營業時間：08:30–21:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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