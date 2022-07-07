快訊

林智堅論文門爭議延燒 國科會「學術倫理規範」網頁突下架

再陷逼宮風暴 BBC：英國首相強生已同意辭黨魁「今天將下台」

投資客急下車！台中預售屋轉售爆7千件 這兩區最多

便宜好吃又低調！ 隱藏士林小巷內、熟客才知道的「福林冰店」柑仔店，清冰只要20元起

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

在士林小巷內有一家低調到不行的冰店柑仔店，門外寫著「宜蘭三星清冰」，這間其實也叫福林冰店，是一家冰店兼賣飲料的柑仔店，便宜好吃但低調，是熟識在地人或是口碑相傳的熟客才知道的隱藏版冰店。（原本店內可內用，目前因疫情關係所以只能外帶

店門口有張貼冰品的價格與種類，看起來很有歲月感。

店家有老人家也有年輕人，一入內全都來幫忙，人手不少，服務都很親切。

福林冰店主要就是賣清冰，最便宜的中杯只要20元！大杯30元、特大杯50元，消暑又不貴，如果要加料也可以，有分淋醬跟配料，但都算便宜。

另外也有盒裝的冰淇淋

3球清冰加淋醬一杯只要30元，好吃又不貴。

清冰淋上草莓醬的草莓冰（NT.30），甜甜的就是小朋友最喜歡的味道。

天氣熱融化的很快，當草莓冰沙喝也很讚。

牛乳冰（NT.30）則是清冰淋上煉乳，甜且奶味十足。

泰瑞的仙草冰（NT.40），放入一整顆黑丸嫩仙草，不是菜市場那種大塊仙草，成本更高但更好吃，仙草滑溜溜的搭配清涼的清冰，雙重口感好滿足。

店內除了清冰還有自製古早味冰淇淋（NT.40），買了草莓跟百香果口味，百香果酸的明顯，適合不愛甜的朋友，草莓微酸香甜，小朋友應該會很愛。

另外還買了一桶100元的清冰回家慢慢吃！有人喜歡把清冰挖一球放到紅茶上，說這樣超好喝…，喜歡清冰的單純與口感，便宜又好吃，只是如果有濃濃的香蕉油味就更完美了。

福林冰店

電話：02-2836-0207

地址：台北市士林區前街63號

營業時間：08:30–21:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰淇淋 冰品 古早味 外帶 消暑 捷運美食

相關新聞

便宜好吃又低調！ 隱藏士林小巷內、熟客才知道的「福林冰店」柑仔店，清冰只要20元起

udn走跳美食／Irene 在士林小巷內有一家低調到不行的冰店柑仔店，門外寫著「宜蘭三星清冰」，這間其實也叫福林冰店，是一家冰店兼賣飲料的柑仔店，便宜好吃但低調，是熟識在地人或是口碑相傳的熟客才

芋頭控的天堂！ 價格超親民「木柵製冰所」 滿滿餡料芋泥冰可免費續加刨冰

冬季賣鍋物，夏天賣冰的木柵製冰所，是由二代老闆KJ與妹妹共同經營。4年前起心動念開冰店的KJ說，從小跟爸媽在廚房中打轉，對於煮東西這件事並不陌生，食材只要新鮮好吃，再加上「火候」控制得宜，煮出來的東西一定不會太差。帶著餐飲囝仔的自信開始利用換季空檔拜師學藝，找長輩教煮芋頭、花生、紅豆、粉圓、熬製糖水，還有自己手工製作嫩仙草、黑糖粉粿等，一切就緒後「木柵製冰所」就開張了，而冰店僅在冬日薑母鴨休息的春夏期間營業。

當歸湯20元能無限續喝！博愛夜市「鐘及美味斗六當歸鴨」還有鴨腿飯必點

udn走跳美食／艾瑪 新北最強斗六當歸鴨 誰說當歸鴨只能冬天吃？這家夏天我也常來吃，開業15年的「鐘及美味斗六當歸鴨」，80元的鴨腿飯必點，用了一整隻鴨腿切片給你，熬煮4小時的當歸湯，最便

松菸也有親民價「畫畫咖啡廳」召喚你的藝術魂！邊畫邊喝下午茶，落地窗外綠意超Chill

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 現在有好多手作課程可以讓大家排遣壓力，我有做過蛋糕、皮包、乾燥花束⋯⋯，今天要來挑戰畫畫，好啦～自從畢業後就完全把畫畫丟腦後耶。畫畫咖啡廳有很多種，我覺

貼爐烘烤的手工燒餅！台北「江蘇老宜記燒餅舖」濃香誘人，經典糖心酥餅最耐吃

udn走跳美食／艾瑪 巷弄間貼爐烤餅店～香啊！ 我承認我腦波很弱，聽到幾個關鍵字，像是手工現做、限量、老字號⋯⋯就立刻收到口袋，剛好到中正區就想到「江蘇老宜記燒餅舖」，超人氣手工燒餅酥餅攤

新北熊猴森「海世界水樂園」7／1正式開幕！免費暢玩7座超萌動物親水設施

夏日親子消暑行程就決定是你！新北大都會公園「熊猴森樂園」2020年啟用後成為在地人的溜小孩天堂，如今全台最大台灣特色動物主題樂園新增一座「海世界水樂園」，精心打造7款水中生物造型親水設施，變身免費的最

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。