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古物店改造懷舊氛圍超好拍！穿越台北「昭和浪漫冰室」 品味苦甜大人系雪花冰

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

位在台北市大安區著名傢俱街上，屋齡65年紅磚老屋裡的「昭和浪漫冰室」店如其名，光是走到門口就有秒到日本昭和時代的感覺。原本這裡是經營古董傢俱與懷舊老物「社長」的古物店，但因社長與從事旅遊業、電商產業的夥伴三人時不時就喜歡呼朋引伴聊天小酌，3年前決定將這裡改造成大人味的聚會場所，讓更多朋友能夠有個隨興愜意的聚會場域，老屋1樓空間規劃成冰室，2樓則是小酒館。

▲將市區老屋打造成日式昭和氛圍的復古冰室。
▲將市區老屋打造成日式昭和氛圍的復古冰室。

▲店內的古物擺飾、傢俱也有販售，喜歡就帶走吧！
▲店內的古物擺飾、傢俱也有販售，喜歡就帶走吧！

滿滿古物老件打造成的「昭和浪漫冰室」，店內的冰品以各式雪花冰為主，再搭配布丁、蛋糕與幾款的甜點、咖啡、鹹食等。其中，IG上最具人氣的是18歲以上限定，濃濃大人味的「大人系威士忌巧克力雪花冰」，苦甜法式黑巧克力、老店慶豐行的北港花生，再配上金箔版的巴瑞脆片，豪氣中帶有一點小奢華，吃時候建議先吃無酒版，吃到一半時再淋上日本威士忌，可以感受到兩種截然不同的風味，苦中帶的威士忌冰就像是人生的滋味，只有大人才懂的成熟味！

▲大人系威士忌巧克力雪花冰╱280元。黑巧克力的苦甜、古早味鹽炒花生的香、烤麥片的脆，再淋上沉穩的威士忌，苦中帶甜。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）
▲大人系威士忌巧克力雪花冰╱280元。黑巧克力的苦甜、古早味鹽炒花生的香、烤麥片的脆，再淋上沉穩的威士忌，苦中帶甜。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

▲招牌布丁牛乳雪花冰╱280元。復刻昭和時代的醬燒布丁，搭配上屏東萬丹紅豆、北港花生、珍珠、烤麥片等配料，再淋上些許黑糖，融合出的豐富好滋味。
▲招牌布丁牛乳雪花冰╱280元。復刻昭和時代的醬燒布丁，搭配上屏東萬丹紅豆、北港花生、珍珠、烤麥片等配料，再淋上些許黑糖，融合出的豐富好滋味。

▲泰國手標超濃泰奶珍珠雪花冰╱260元。正橘紅色的泰奶雪花冰，加上黑糖蜜珍珠，吃得到泰式奶茶的濃香，卻沒有想像中的甜膩。
▲泰國手標超濃泰奶珍珠雪花冰╱260元。正橘紅色的泰奶雪花冰，加上黑糖蜜珍珠，吃得到泰式奶茶的濃香，卻沒有想像中的甜膩。

　

店家資訊

昭和浪漫冰室

地址：台北市大安區文昌街47號

電話：02-2703-0789

FB：昭和浪漫冰室

時間：週一至週五12:00-22:00、週六12:00-24:30、週日12:00-19:00

消費：低消為每人消費一種品項

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

　

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老屋 巧克力 冰品

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