整座城市都是展場！ 「2022基隆城市博覽會」翻玩基隆路線這樣規劃

圖片來源：IG@lucky296no1

基隆【城市博覽會】總共規劃ABC三大展區以及K副展區，A展區以基隆港為核心，B展區以正濱舊漁會大樓為中心，C展區以海科館為軸心，K副展區則以沙灣地區為主，整合基隆建設資源，串聯各展區觀光亮點，將翻新大家對基隆的印象。

▲圖片來源：基隆市政府

▲圖片來源：基隆市政府

基隆城市博覽會展區景點：

國門展區(A區)：主展場─基隆蛻變歷史展出、基隆港、國門廣場、海洋廣場、崁仔頂漁市、基隆廟口夜市。

正濱展區(B區)：潮藝術節─海港記憶藝術作品、正濱漁港、阿根納造船廠、和平島觀光漁市、手工炭烤吉古拉。

海科展區(C區)：海之聲─海洋永續主題展覽、八斗子漁港、八斗子假日夜市、海科館、潮境智能海洋館、望海巷跨海景觀橋。





【城市博覽會】期間規劃6條免費接駁車路線，讓民眾可以輕鬆出遊又不傷荷包，優惠不只如此，市區公車在活動期間內也提供免費搭乘服務，歡迎各位民眾前來基隆遊玩，體驗基隆的城市街景與文化，或是騎著自行車，暢遊在基隆市區的街道內，沿著海邊欣賞沿途風光，也是個旅遊好選擇。

▲圖片來源：基隆市政府

▲圖片來源：基隆市政府

走進基隆的交通樞紐─基隆車站與基隆港，也就是 【城市博覽會】A展區 ，在基隆港邊可見大小船隻見進出出，這些船隻與漁港見證了基隆的歷史，走到車站旁的【基隆海洋廣場】欣賞絕美的北海岸，不分日夜都能感受基隆的城市魅力，這次【城市博覽會】的主展場在西二倉庫，透過城市模型、照片蒐集和沉浸式體驗等活動讓民眾了解基隆的發展與文化。

▲圖片來源：基隆市政府

▲基隆海洋廣場(圖片來源：基隆旅遊網)

▲基隆海洋廣場(圖片來源：基隆旅遊網)

▲主展覽─起點城市(圖片來源：城市博覽會)

▲「海境」裝置藝術(圖片來源：城市博覽會)

B展區 凝聚了基隆知名的各大景點，像是正濱漁港、阿根納造船廠等，市府特別規劃了大基隆市集、正濱海口味餐車市集以及原民市集，好吃好玩的全都聚集在此，一年一度的「潮藝術節」也將在此舉辦，在正濱漁港感受基隆的人文風情與在地美食。

▲圖片來源：基隆市政府

▲正濱漁港（圖片來源：IG@lucky296no1）

▲有一種味道在基隆上岸(圖片來源：城市博覽會)

因疫情停辦兩年的 「潮藝術節」 ，這次與【城市博覽會】同時間舉辦，以海洋關懷為出發起點，進一步思考基隆與海洋、藝術與環境的關係，用地景裝置豐富海岸線，透過藝術重新喚起在地認同，而今年共14件藝術作品由14位藝術家結合場域與藝術，串聯基隆這座城市的點滴與記憶中的脈絡。

▲圖片來源：基隆市文化局

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▲圖片來源：基隆市文化局

日治時期興建的【阿根納造船廠】是各鐵路支線的終點站，如今已經荒廢，裸露的鋼筋水泥與寬廣的廠區，造就了獨特的廢墟之美，成為民眾拍照打卡熱點。

▲圖片來源：基隆旅遊網

接著來到 C展區 ，國立海洋科技博物館、潮境智能海洋館佇立在此，【海科館】內有主題館共有八大展廳及一個特展廳，這次【城市博覽會】特展「海之聲」就在此舉辦，C展區還有開放式漁村學堂、漁夫食堂、風光語音樂會與市集等民眾前來體驗。

▲圖片來源：基隆市政府

▲圖片來源：基隆旅遊網

▲圖片來源：基隆旅遊網

▲風光語海音樂會&市集(圖片來源：城市博覽會)

因疫情暫時封館的【潮境智能海洋館】終於解封了！【潮境智能海洋館】為北北基首座結合海洋生物、科技發展的虛實整合實境水族館，裡頭還有VR海底隧道、兩層樓高大型水缸等亮點，帶領民眾走進海底世界。

▲圖片來源：國立海洋科技博物館

▲圖片來源：國立海洋科技博物館

▲圖片來源：基隆市政府

逛完C展區 ，別忘了從潮境公園沿著海岸線行經【望海巷跨海景觀橋】，最後抵達八斗子車站，望海巷景觀橋這裡不僅能遠眺海景與北海岸風光，本身坡度平緩也不難走，而本身是濱海自行車道的一部分，整條自行車路線都倚著美麗的北海岸，是適合全家大小一同出遊的景點。

▲圖片來源：IG@ub874001

▲圖片來源：IG@ub874001、IG@roypan1017

【城市博覽會】最受民眾矚目的夜間活動就是 「海派浪漫光雕秀」 ，將小朋友的作品變成光雕秀展演的一部分，充滿童趣與活力的作品成為光雕秀的一大亮點，除了愜意漫步在港口欣賞光雕秀外，還能搭乘郵輪從海上看展，從基隆港駛到正濱漁港，欣賞城市街景與精彩的光雕表演，越夜越美麗，帶給民眾不一樣的基隆。

▲圖片來源：城市博覽會

▲圖片來源：基隆市政府

▲圖片來源：城市博覽會

【2022海派浪漫活動】

活動期間 : 2022/6/10- 2022/6/19

展演時間 : 每日19:00-21:30，主秀每20分鐘一場，每場3分鐘，最後一場主秀展演時間為21:20。

展演地點 : 基隆市正濱漁港





夜晚限定的活動可不只有光雕秀，重新規劃的基隆【國門廣場】也在6/6正式啟用，廣場占地廣闊約5000平方公尺，位於交通樞紐中心，將基隆車站、轉運站、基隆港串聯在一起，晚上還有精彩的「水舞聲光秀」等著你，廣場上水柱往上噴射，搭配炫麗燈光及優美音樂演出，每晚3個場次，錯過可惜。

▲圖片來源：基隆市政府

跟著【城市博覽會】的腳步，一步步了解這座城市，走進基隆的人文風情，感受基隆歷史文化，體驗基隆城市規劃，給你不同以往的旅遊。

▲圖片來源：基隆市政府

基隆一日遊規劃：

城市博覽會(A區)→城市博覽會(B區)→城市博覽會(C區)→望海巷跨海景觀橋→城市博覽會(B區)海派浪漫光雕秀→基隆國門廣場水舞聲光秀





【2022基隆城市博覽會】

活動期間：2022/6/10(五)- 2022/6/19(日)

室內展覽：10:00-18:00

戶外展覽：10:00-21:30

夜間觀展：19:00-21:30

官方網站：https://bit.ly/395ZVbN





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