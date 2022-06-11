漫旅東北角！ 5處浪漫「東北角景點」必收 品味山海中的美景好店

外澳服務區-九號咖啡。 圖：東北角管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一幅海洋創作、一日東北角風景，旅程帶著海洋愛好者望向大海，體驗東北角令人悸動的美景與時刻。交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（以下簡稱東北角管理處）積極型塑轄區內秘境景點，打造浪漫氛圍，規劃轄區內多處景點，從鼻頭角聽濤café、龍洞灣海洋公園、馬崗哨所、禾香居柴燒窯烤麵包到外澳服務區九號咖啡館，提供遊客暢遊東北角的好選擇。

東北角管理處處長馬惠達表示，近兩年受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，海外旅遊的停滯增加了遊客對台灣旅遊的需求。東北角管理處用心輔導轄區內特色店家，無論在浪漫營造、質感旅遊都有所提升，充分揉合在地自然人文與觀光產業，為遊客們打造充滿特色的浪漫遊程與休憩景點。期待國人在防疫的前提下，能多到戶外體驗國旅新生活，感受東北角獨有的山海景緻之美。

▲鼻頭角聽濤營區。 圖：東北角管理處／提供

【浪漫景點(一)：鼻頭角聽濤 cafe】

終年相依的臨海風光，是聽濤咖啡廳的日常。這個落海畔與山坡邊的粉彩方盒群落，位於鼻頭角步道，前身是臨海舊軍營區，獨特建築輪廓被完整保留，粉嫩迷彩圖騰是整片藍綠色調中的鮮明標記。因著坐擁海天一線的浪漫景觀，堪稱觀海、聽海最佳觀賞席，於是品牌主理人便以充滿詩意的「聽濤」為它名。

從蜿蜒曲折的七彩階梯緩步走向海畔咖啡廳，旅人可以挑選一個面海的窗前座位享用餐點，或前往陽光走廊，在綠意環繞的木棚下伴隨著溫暖微鹹的海風，感受和煦日光熱情灑落；將蔚藍無邊的大海盡收眼底。

聽濤與客人的相遇多半始於登山旅遊，看著滿懷各樣心情的旅客前來，主理人便起心動念，以彩虹色彩為靈感，搭配或酸或甜的各式風味，調製出「聽濤七彩調飲」象徵七種看海心境：熱情與曖昧、戀愛、陶醉、自在、憂傷、快樂、幸福，繽紛的漸層色系療癒又好拍，希望能成為旅人抒發情緒出口。若有機會規劃鼻頭角小旅行，務必造訪這處山谷中的迷彩咖啡廳。

▲龍洞灣海洋公園。 圖：東北角管理處／提供

【浪漫景點(二)：龍洞灣海洋公園】

綿延數里的遼闊海岸線，勾勒著東北角最大港灣「龍洞灣」的奇特輪廓。因著捲曲螺旋的地景外形而得名，龍洞灣海洋公園內涵蓋千變萬化的地質景觀；無邊際的沿岸景色隨著日光起落變換著色調，映照在岩石牆面的畫框缺口，有如渾然天成的曠世巨作，在岸邊展演著獨特的自然風光。

觀景台一旁的海景咖啡廳，延續了龍洞灣質樸奔放的岩紋風格，從外到內皆以質樸岩石打造，加以大片採光落地窗，點綴綠意與自然取材裝飾物，悠緩放鬆的空間讓許多旅客、潛客一待就是整個下午。

除了以五感認識海洋的豐富與生命力，龍洞灣也將海與最貼近生活的飲食結合，以海藻、石花菜就地取材，開發不同於坊間咖啡廳的當地餐點，旅客在觀海之餘，也能藉由味蕾品嚐龍洞灣的風味。來到龍洞灣，記得點上一杯溫熱的咖啡，配上特色取材的石花菜凍、海藻鬆餅，用全身享受這裡的自然美好。

▲馬崗哨所。 圖：東北角管理處／提供

【浪漫景點(三)：馬崗哨所 Empress Gallery】

「漂泊到最東邊的海角，眺望沒有邊界的湛藍汪洋，在這裡倒空思慮，讓自然、空間與藝術和自我對話，爾後，展開嶄新的旅程。」馬崗哨所，一間充滿藝術氣息的景觀咖啡廳，一所收藏當代藝術家作品的藝廊，一處風景絕美的觀海平台。

方正的灰水泥現代建築，框不住無限延展的藍色海岸線。爬上哨所二樓觀景台，壯麗綿延的海景盡在眼前，無論是晴空萬里的好天氣、細雨朦朧的陰天，日出探頭的清亮朝曦、夕陽西下的落日沉海，在這島嶼之東的一方天地，都能找到耐人尋味的難忘風景。

▲禾香居柴燒窯烤麵包店-浪漫打卡牆。 圖：東北角管理處／提供

【浪漫景點(四)：禾香居柴燒窯烤麵包店】

草嶺古道流傳多年的麵粉香，紮實綿密的「柴燒窯烤麵包」，樸實外表蘊含的是細膩多層次的好滋味；從耗時製作的天然蘋果酵母到麵團成形，比例配方、發酵時長、窯烤火候都要拿捏得恰如其分。

鑲上虎字碑的印痕，除了感受與虎字碑的情緣，也是對過往土地記憶的紀念；帶著這份情思，與現代飲食文化結合，催生了這份歷史與美食的嶄新融合體。除了虎字碑柴燒窯烤麵包，同樣飄香並撫慰旅人味蕾的還有石板披薩、英式烤餅－司康與手工小點。再來杯手沖咖啡，旅人停留的休憩時光愜意更加分。 小店外的網美打卡牆，以白牆輔以永生花藝構思設計，裝點帶有層次的飄逸芒花，構成一幅如詩如畫的景緻。

「滿山秋色、靜摟詩意，芒雪輕舞紛飛，風將思念托集層層花浪，徜徉於一片白芒秋意裏，我最美好的相思」，詩意的詞句，道出山頭悠遠意境，期望旅客踏上歸途前，也能透過影像捕捉這片牆面與浪漫情懷。

▲外澳服務區美景紛呈。 圖：東北角管理處／提供

【浪漫景點(五)：外澳服務區九號咖啡館】

在一片蔚藍與沙色跳出的鮮黃現代建築，不規則幾何線條，勾勒出富有生命力的輪廓，降落傘、帆船、相框⋯⋯，一種建築，衍生多種形容、無限想像，不被定義設限，如同一旁寬闊自由的海灘，包容了多元多彩的可能性。建築物正對外澳海灘，雖與海有隔，卻與海緊密相伴，遠眺龜山島。

在這片黑色沙灘上漫步著，透過向陽．向海傳達風景遊憩之外的環境議題，連結人與大海的共存關係。蘊含對海洋關心與厚愛的黃色建築體，下一站，便帶你航向海洋之心。 從外澳咖啡館向外延伸筆直木棧道，穿插著綠意盎然的棕櫚樹、植披景觀，映照夜間亮起的點點燈串，為天然海灣注入南洋般的慢活休憩氣氛；7月夏季，這裡也即將醞釀一場熱情奔放的盛會，一群熱愛海洋的靈魂將會在此聚集，在外澳搖滾月夜與星空曬浪花市集，共享海風、音樂交織的浪漫微醺夜晚。

揚起嘴角的微笑，滿載無可取代的幸福感，你知道，接下來會再度與東北角相約，展開下一段浪漫旅程。

更多活動資訊請至東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處官網（https://www.necoast-nsa.gov.tw）或「東北角之友」粉絲專頁查詢。

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