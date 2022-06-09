不用低消CP值超高！ 林口「6115 Caf'e」海景咖啡館 隱藏版貓咪貨櫃屋盡收美景

藏在海邊的時髦貓貨櫃屋

藍天白雲就是該來欣賞湛藍的台灣海峽，一望無際美不勝收，台61線西濱快速公路(林口)，有三家景觀咖啡館，其中這間最隱密低調「6115 Caf’e」，CP值爆高不用低消，主食燴飯、海鮮麵才120元，紅綠茶飲料只要50元，連學生都消費得起。

6115Caf’e 在哪？

6115在台61線西濱快速公路，新北林口西濱路上，也可直接導航6115Caf’e，從桃園出發車程要45分鐘，前往八里濱海路程不用10分鐘，6115Caf’e不太明顯，稍沒有注意很可能就開過頭，建議導航快到時車速放慢。

新北市林口區18號之3號

平日14:00～19:00/假日11:00～19:00

一彎進6115Caf’e竟然先看到一座廟！兩邊附設停車場，汽車停車格可停放10來部，還附設重機車停車格，停車格有限，建議還是要早點到喔～

貓咪彩繪貨櫃屋

6115Caf’e海景咖啡主體是一個長形貨櫃，外表彩繪的貓咪很亮眼！表情生動很活潑，6115Caf’e的特色挺強烈。

貓咪貨櫃屋旁除了有露天桌椅，還有小學回憶時的跳格子，沒有玩具玩樂設施年代，跳格子、跳房子和橡皮筋可是陪伴6、7年級生長大。

6115Caf’e MENU

6115真的超佛心！一家人辛苦經營，卻提供平實的價格，店內沒有強制低消，最便宜一杯紅綠茶也才50元，氣泡飲或蜂蜜檸檬汁80元，人多時還能點上一大壺一起喝，主食通通120元、炸物拼盤80元，我竟然看到乾麵只有50元，這根本是路邊攤價格！！！！

貨櫃屋旁半露天平台就是座位區！沒有什麼裝潢，就是簡單搭建，開放自由進出。

迷你景觀台座位

找到座位趕緊坐下來，才中午就逐漸客滿，左邊有一個迷你景觀台，座位不到10個人，面海這面最熱門，可以直接一望大海，上方有遮蔽加上海風徐徐吹，其實挺舒服的呢。

這裡是不是很特別？讓我一直猶豫該坐哪一區！

平台座位區可容納約30人，簡單加上簡單浮木、浮球裝飾，拍起來也可以很美滴。

雖然店內沒有強制低消，但這價格太好點！沒有一點殺傷力，我看大家都卯起來點，主餐、飲料、炸物最後再來份甜點，加起來可能只有淡水海景餐廳一半不到呢。

牛肉燴飯

雖然是一份家常台式燴飯，但能在海景咖啡吃到特別有溫馨感，而且以價格來講很便宜！燴飯還有不少配料，這一份勾芡燴飯鹹味適中，加上配料很實在，牛肉條也軟硬適中。

海鮮麵

海鮮有海鮮粥、海鮮麵可選，這碗份量不小氣！湯頭也滿好喝，麵條Ｑ軟適中，海鮮配料有鯛魚、蚵仔、蛤蠣，還吃的到3、4隻蝦，蝦身有彈性好吃，以這樣的環境價格，有這樣的水準沒什麼好挑惕。

水果醋粉紅泡泡｜紅茶

點杯透清涼的飲料，坐在這放空欣賞海景，一定是爽度破表，漸層粉紅泡泡除了好喝也好拍。

手作水泥盆栽

現場有不少水泥小盆栽，有多肉植物和長壽花，這些都有在販售耶！手作水泥盆栽50元起。

南灣頭濱海步道

一旁小階梯下去就是南灣頭濱海步道，海好近就在眼前，尤其是落日時分夕陽美景，更是讓吸引不少遊客前來，南灣頭濱海步道全長約300公尺，很適合下去走走拍拍，一旁的公廟也能虔誠拜一下。

看到這片大海！就好想高歌一曲，聽海的聲音，海天一色的美景盡收眼底，讓人完全不想離開。

這裡介於八里、林口交界點，前往八里濱海路程不用10分鐘，在南灣頭濱海步道就能看到“世紀離岸風電設備”。

就在散步時還能看到劃過天際的飛機或貨輪船呢！

6116咖啡雖然範圍不大！但海景與觀海步道，加上老闆的好手藝，卻是大大加分。

＊沒有想到如此平價海景咖啡，餐點有一定的水準，一吃就是很用心煮，不是隨便敷衍條調理包給你，看了粉專才知道老闆真的不簡單，夏天有賣干貝醬，冬天還賣起薑母鴨，加上老闆一家都很客氣，再訪率肯定是百分百。

6115 Caf’e

電話：0953-752505

地址：新北市林口區18號之3

營業時間：平日14:00～19:00/假日11:00～19:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/6115Cafe

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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