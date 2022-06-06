只賣2種餐點！ 神祕白色餐車出沒北部 讓老饕心甘情願追著跑

一台車身外觀全白、一個字也沒寫的小餐車，只賣炸雞跟炒飯兩大類餐點，在雙北、桃園各地出沒，想吃還得加入社群喊單、喊太慢還會買不到，究竟是什麼樣的美味，讓粉絲甘願等到凌晨也要吃到呢？

圖／ Irene's食旅．時旅

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擁有這樣魔力的美食，來自於要求自己用最好的食材與雞肉、努力端出熱騰騰的餐點的「鼎吉炸雞炒飯」。想要買到，除了要隨時注意粉專po的出沒地點訊息，還要加入LINE社群，在指定的日期、時間裡喊單，動作太慢的話可能訂不到，變成得要到現場排隊了。過程這麼繁瑣，讓人很好奇究竟「鼎吉炸雞炒飯」有什麼魅力可以讓粉絲這麼瘋狂？

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等了好久，終於讓Irene等到這個難得的機會，入手了現炸的、兩盒滿到合不起來的「金沙炸雞」跟少見的「奶香蜂蜜檸檬炸雞」。（目前老闆娘手受傷尚未痊癒，所以炒飯暫時停賣，只剩炸雞）外皮裏著飄著鹹香四溢的金沙，雞腿肉嫩不柴，超適合追劇或小酌一番；而奶香蜂蜜檸檬炸雞的炸衣吸附醬汁，同時有蜂蜜及淡淡的檸檬果香，口感濕潤多汁，跟韓式炸雞有點像，一吃就停不下來。果然是讓大家追著不放的美味！

圖／ Irene's食旅．時旅

提醒大家，炸雞帶回家若已經冷掉、不酥脆的話，可以用烤箱回烤，就能恢復口感；如果不想排隊排到生氣的話，鼎吉炸雞炒飯也有賣醃好的肉，可以考慮買回家自己料理，想吃的時候也可以隨時吃到了！

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