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走進台灣極東海角 貢寮訪百年漁村體驗海女文化

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圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
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貢寮三貂角，在希臘白的燈塔下俯瞰太平洋。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
貢寮三貂角，在希臘白的燈塔下俯瞰太平洋。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】清澈的海域、雄偉的海崖，今夏就來到臺灣極東之點－貢寮三貂角，在希臘白的燈塔下俯瞰太平洋，騎上自行車沿著海岸公路一路前行，進到馬崗、卯澳漁村，欣賞潮間帶之美，更一睹難得的海女文化，來場低碳又富含海味的探索之旅。

從臺鐵瑞芳站搭乘台灣好行黃金福隆線至馬崗站下車，或是從台北車站搭乘客運1811、1812至馬崗站下車，第一站來到坐落臺灣最東邊的岬角－三貂角，此時不妨漫步享受360度絢麗海景的三貂角步道，吹著海風也欣賞遼闊海景。路途終點來到希臘白的三貂角燈塔，也是台灣最東邊的燈塔，足球形的航路雷達，搭配一旁彩色玻璃窗的圓拱小教堂，讓人彷彿置身地中海，在此俯瞰馬崗漁港、萊萊地質景觀，天氣好時更能遠眺龜山島，將東北角的美景一覽無遺，燈塔內還設有展示館，讓民眾認識燈塔之餘，更感受臺灣第一道曙光之地。 

▲卯澳漁村百年石頭屋。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲卯澳漁村百年石頭屋。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

欣賞完壯闊的北海岸景色，可以到馬崗在地餐廳享用當地盛名的小卷米粉，新鮮的小卷鮮甜又彈牙、肥美蝦子清甜可口，滿滿一碗料多又實在！祭完五臟廟後緊接著來到馬崗漁村，跟著身懷十八般武藝的海女及海男，造訪馬崗潮間帶，這裡可見海蝕平台上的石蓴爬上了石頭，彷彿穿上綠色的春衣，潮間帶裡各式色彩繽紛的海洋精靈也出現，穿上草鞋、撩起褲管，跟著三貂角文化發展協會的導覽老師及海女阿嬤在海蝕平台上探索，相繼發現海兔、海星、海膽等海洋生物，體驗的民眾紛紛驚嘆「沒想到這麼好玩，是城市沒辦法體驗到的漁村生活。」可以循著浪潮，一同探索潮間帶各類生物，造訪戲劇「華燈初上」拍攝場景之一的馬崗石頭屋，也認識這臺灣最東邊的漁村的歷史文化。

▲跟著三貂角文化發展協會的導覽老師及海女阿嬤造訪馬崗潮間帶。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲跟著三貂角文化發展協會的導覽老師及海女阿嬤造訪馬崗潮間帶。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

接著同樣搭乘黃金福隆線或客運1811、1812來到隔壁的百年漁村－卯澳漁港。位在三貂角的西側，右抱著萊萊山，左擁著荖蘭山，三面被翠綠的山峰圍繞著，與世隔絕的環境，保存了傳統漁村風貌，更能欣賞利用當地石材堆砌而成百年石頭屋，是不能錯過的獨家的美拍景點。

▲享用貢寮當地盛名的小卷米粉。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲享用貢寮當地盛名的小卷米粉。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

貢寮是新北市青春山海線上的一顆閃亮珍珠，吹著海風、看著美景，沿途造訪被稱為「台灣的眼睛」的三貂角燈塔，而擁有百年石頭屋的卯澳漁村，以及保留獨特海女文化的馬崗漁村，讓人沉浸在當地特有歷史文化氛圍，路途上不妨也順便造訪台灣極東的咖啡館，喝杯咖啡，療癒疫情下的身心靈，利用綠色運具，不留痕跡地串起沿岸山海美景，讓北海岸的海聲陪你度過今年夏天。

▲來體驗城市沒辦法感受到的漁村生活。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲來體驗城市沒辦法感受到的漁村生活。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

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漁村 美景 希臘

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