端午連假遊新北 「幸福水岸線」6大自行車路線乘風騎行

「新店溪自行車道」可漫遊水岸及城市綠廊。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】端午3天連假將到來，想規劃去哪裡走走？如果想要深度體驗在地人文美景、以不同的漫遊速度感受生活步調，那麼騎乘自行車會是你最好的選擇！新北市政府觀光旅遊局打造「幸福水岸線」並精選6條水岸自行車道，不只遠離車陣，沿線平坦舒適又有遮蔭可休憩，路線也包含新手能駕馭的單車道及破風者的私藏推薦！讓我們乘著夏日的微風，與河岸作伴，挑喜歡的路線放進你的出遊口袋名單！

新北市坐擁廣達1382公頃的河濱公園，在淡水河與其三大支流-大漢溪、新店溪、基隆河皆規劃了完備的自行車道，總長達210公里，相當於新北板橋至雲林斗六的距離，新北市規劃了八里左岸、金色水岸、汐止、二重環狀、大漢溪、新店溪等六大自行車路線，邀請市民朋友跨上單車，以15公里的時速遊水岸探索新北！

▲充滿異國風的「八里左岸自行車道」途經許多美照打卡點。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

路線1－八里左岸

異國感加乘、享受美食和悠哉午後！淡水河左岸的八里，是新北歷史悠久的港口，從觀音坑起點往出海口方向騎乘，左望觀音山、右賞淡水河，「八里左岸自行車道」沿途會經過關渡大橋、八里渡船頭老街、十三行博物館等重要景點，也有多座共融式公園提供孩童玩耍，像是商港公園、渡船頭公園、片仔溝公園、水興公公園、十三行文化公園、八里左岸公園等，尤其八里左岸公園的「BALI地標」與「八里婚紗廣場」，更是熱門打卡點！此外，八里獨有的浪漫休閒氛圍和充滿異國感的河岸風情，也吸引許多特色咖啡店進駐，選擇一家店悠哉地渡過午後時光，或是到渡船頭老街品嚐著名的雙胞胎與各式炸海鮮，滿足熱愛美食的心！

▲「金色水岸自行車道」眺望淡水河、走讀生態和歷史古蹟。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

路線2－金色水岸

眺望北海岸、走讀生態和歷史古蹟！日本時代即名列「臺灣八景」的淡水暮色，能享受在黃昏時刻騎著單車往海與天空的交會線前進，夕陽將波光粼粼的河面化為柔和的金色，是淡水最負盛名的景致。「金色水岸自行車道」沿線也有許多珍貴文化資產，如紅毛城園區、滬尾礮臺，同時也是紅樹林水筆仔的重要家園，淡水漁人碼頭更是觀賞夕照的熱門景區。而最廣為人知的就屬淡水老街了！老街上小吃店林立，最具代表性的美食－阿給，是將油豆腐的中間挖空、填入拌炒過的冬粉，之後浸泡滷汁、以魚漿封口，最後淋上甜辣醬或其他店家特調的醬汁，看似簡單，卻有著令人難忘的美味。

▲老少皆適合的「汐止自行車道」漫遊基隆河。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

路線3－汐止段

老少皆適合，漫遊汐止河岸悠閒行！基隆河是淡水河三大支流中最曲折的河流，沿著河岸騎乘「汐止段自行車道」時，最能感受其河道的獨特地貌，而沿途最顯眼的地標莫過於麥克風造型的星光橋，這座單斜塔斜張橋專供行人與單車使用，不論是=傍晚時刻或夜景風光都很迷人，沿線景點則有汐止老街、汐止濟德宮、五堵隧道自行車道，也適合全家大小一起順遊。

▲「二重環狀自行車道」行經多處遊樂場地，適合親子倘佯青輕騎。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

路線4－二重環狀

與熊猴同樂，倘佯環狀水樣青輕騎！在大臺北地區防洪計畫之下開闢的二重疏洪道，與東側的淡水河連成圓，將蘆洲、三重與部分五股地區框為一座島，並以十多座橋樑與新莊、五股、臺北市做連結，「二重環狀自行車道」沿線繞行一週約20公里，會行經多處運動、遊樂場地，如新北大都會公園、熊猴森樂園、幸福水樣公園、微風運河與辰光橋；淡水河一側則有空軍三重一村，是新北重要的文化資產，保留了防空炮陣地與地下甬道，更是多齣電影戲劇的取景地點！另外位在捷運台北橋站旁的三和夜市，更有著許多營業超過30年的老字號小吃，非常適合運動完解解饞。

▲大漢溪自行車道」可遊多處濕地公園，連接左岸及右岸自行車道的「新月橋」更能俯瞰大溪景致。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

路線5－大漢溪

破風者推薦，沉浸大漢名畫遊濕地！大漢溪是淡水河最長的支流，其「大漢溪兩岸自行車道」串聯了鶯歌、三峽、樹林、土城、新莊、三重與板橋，單車道可以從「左岸自行車道」的桃園市界出發，前段是新北市的藝術創意之心，設有新北市立鶯歌陶瓷博物館、即將落成的新北市立美術館；中段會經過多處生態豐富的濕地公園，如鹿角溪人工溼地、浮州人工溼地、新海人工溼地；末端則有適合親子同樂的板橋435藝文特區及大漢溪上造型最優美的地標－全台雙跨距最長的鋼拱橋《新月橋》；而「右岸自行車道」則可以行經許多河濱及運動公園，最後騎抵三峽。「左岸串聯右岸」一次挑戰！也是許多自行車好手推薦的必訪路線！

路線6－新店溪

日夜皆迷人，水岸綠廊新店好風光！「新店溪自行車道」起自板橋江子翠終於新店碧潭，串聯板橋、中和、永和、新店等四大行政區，且會行經多座特色主題公園，如熱門打卡點－蝴蝶公園、恐龍園區，亦可造訪楊三郎美術館，一探臺灣近代美術發展；進入到新店區，更有專屬行人與單車族的新店溪陽光橋與碧潭風景區等景點，尤其《碧潭水舞》現正展出中，日景夜景皆精采！今年水舞秀透過雙水幕動畫、多種噴頭和炫彩雷射等視覺聲光效果，帶來耳目一新的享受！欲觀賞的民眾，可把握機會於 6月19日前，每晚6點半至8點45分，欣賞每半小時交錯演出2首各4分半鐘的精彩曲目(8點30分及8點45分之水舞秀將間隔15分鐘)。

可以想走就走、想停就停，自由自在地欣賞新北美景！找個假期，跨上單車，漫遊騎乘「新北幸福水岸線」，沿著河岸、深入城市綠廊，用有別於其它運輸工具的視野和心境，來場久違的放鬆之旅！

此外，只要在今年6月12日期間，完成任何1條路線騎乘，並依指定任務拍照打卡，就能獲得好禮及證書，完成路線愈多，贈禮愈多，讓大家享受水岸騎乘的快樂之餘，還能挑戰收集5種完騎好禮！

【路線1：八里左岸自行車道】（觀音坑溪口～八仙海岸：約14公里）

觀音坑溪囗→關渡大橋→八里渡船頭→老榕碉堡→永續環境教育中心→八里左岸公園→挖子尾自然保留區→八里文化公園→十三行博物館→下罟子漁港

【路線2：金色水岸自行車道】（觀海公園~北海岸：約16.7公里）

觀海公園(雙北市交界處)→關渡大橋→竹圍碼頭→紅樹林自然保留區→金色水岸河濱公園→淡水老街→淡水渡船頭→榕堤→淡水海關碼頭園區→漁人碼頭→淡海新市鎮→北海岸

【路線3：汐止自行車道】（雙北市境~五堵 <往基隆>：約9.8公里）

雙北市境→北山大橋→南陽大橋→新社后橋→江北二橋→城中抽水站→五堵火車站→五堵(往基隆)

【路線4：二重環狀自行車道】（環線一圈：約20公里）

疏洪運動公園→幸福水漾公園→疏洪荷花公園→疏洪親水公園→疏洪中央公園→疏洪追風公園→疏洪沼澤公園→疏洪圳邊公園→疏洪藘堤公園→微風運河→疏洪生態公園→淡水河畔公園→鴨鴨公園→疏洪運動公園

【路線5：大漢溪自行車道】

（左岸－桃園市界~三重：約24.7公里）

桃園市界→鶯歌陶瓷博物館→三鶯陶瓷公園→柑園河濱公園→樹林環保河濱公園→鹿角溪人工濕地→西盛環保河濱公園→三重環保河河濱公園→疏洪運動公園

（右岸－長福橋～華江橋：約19.5公里）

長福橋→三峽大橋→三角湧大橋→溪北河濱公園→土城環保公園→土城媽祖田河濱公園→浮洲運動公園→板橋環保公園→浮洲藝術河濱公園→華江橋

【路線6：新店溪自行車道】（華江橋~碧潭風景區：16公里）

華江橋→蝴蝶公園→永和綠寶石河濱公園→綠光河岸公園→秀朗橋→秀朗清溪公園→陽光運動公園→親情河濱公園→新店碧潭

相關訊息：

「新北市青輕騎自行騎乘」活動 https://velodash.page.link/8Wq2

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