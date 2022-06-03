巷仔內4.6顆星美食！ 三重「許記麵線」推肥美鮮蚵三寶麵線、一咬爆麻辣汁臭豆腐

麻辣“臭豆腐”好霸氣！

介紹一間巷仔內人氣麵線攤！這家Google4.6顆星的「許記麵線」，即使飄著毛毛細雨，客人依舊不斷上門來買，網友推薦的三寶麵線，一次能吃到三種配料有鮮蚵、滷大腸和燒肉丁，尤其是一早採購的東石鮮蚵有夠肥美滴，加上霸氣麻辣臭豆腐，一咬爆麻辣汁也是必點。

許記麵線 在哪？

許記麵線在藏身在三和路一段巷弄內，距離三和夜市步行約3分鐘，巷弄不太好停車，騎車來比較方便，或搭乘台北橋捷運站步行約7分鐘，開車族可停放三和夜市周邊停車場，有好幾個停車場可選，正義停車場步行約9分鐘。

地址：新北市三重區三和路一段45號

營業時間：10:00～19:00（賣完提前下班）

公休:星期ㄧ

許記麵線 MENU

想吃什麼麵線這都有！最便宜一碗清麵線30元，還有其它常見大腸麵線、鮮蚵麵線，竟然還有燒肉丁麵線？為了三種都嚐鮮到，我當然是要點碗三寶麵線來拍，不想吃麵線也有麻辣臭豆腐、鴨血和鴨血豆腐。

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可依個人調整佐料

每個人喜歡的口味不一樣，我第一次來都是依店家口味，回訪才會做調整，許記麵線的醬油、黑醋、蒜泥和辣度皆可調整，不要香菜也要提前說喔～

香滑紅麵線保溫著，整鍋大腸滷到焦糖琥珀色，到底是什麼滋味啊？看起來都好好吃～

雖然是一般常見小攤車，雨天生意依舊不錯，不管客人一次點幾碗，老闆娘的工作台一直都是乾乾淨淨，很值得讚許。

三寶料真的沒在客氣耶！連蒜泥、香菜都是大把給。

另外兩大鍋是鴨血汗臭豆腐！豆腐直接泡在麻辣汁，不知道等一下會不會辣到噴火。

花麻辣椒醬

許記有兩種特製辣椒醬，先來試一種！這辣椒除了辣香還有淡淡花椒香～

一看到就好想立刻吃！可是我的相機要先吃，這一碗大三寶麵線很精彩耶！

東石鮮蚵麵線｜三寶麵線

三寶麵線光是東石蚵仔就有四大顆，加上滷大腸頭和燒肉丁，直接流口水啦！東石鮮蚵讓我意猶未盡！再點一碗來吃，有多誘人不用我說～自己看。

特別選用一早市場買的東石鮮蚵，每一顆都是特別選過，都好肥美，新鮮鮮蚵表面裹點薄粉川燙，把蚵仔自然鮮味都保留在裡面，也不會縮小讓口感不好，滑嫩的鮮蚵好清甜～爆漿啦！碩大飽滿的東石鮮蚵！

堅持以傳統文火慢煮，紅麵線加上柴魚高湯，每一口都好香滑順口，鹹香的剛剛好，加上大匙蒜泥攪拌均勻，多了一股濃郁蒜香氣，重口味的朋友一定會喜歡，越吃越涮嘴。

一開始以為這小塊的是肉羹，一吃口感又不太一樣，原來這是赤肉加上特製中藥醃製入味，炸過後多一股燒肉丁香，我家郭先生可是很愛呢～

許記大腸頭處理的很乾淨，加上滷製入味，每一口都香Ｑ有嚼勁，這三寶每一樣都能獨單一面，以麵線攤來講滿不錯耶～

麵線就是要加辣！兩種辣椒都加，吃起來特別爽快，辣香十足。

麻辣鴨血臭豆腐

這鴨血臭豆腐直接裝到滿耶！

鴨血佈滿小小細孔，麻辣汁直接竄進毛細孔裡面，好嫩Q的鴨血，想來碗白飯或麵搭配吃。

這臭豆腐好豪邁喔！筷子夾起來很有份量，老闆完全不怕人吃啊，臭豆腐氣孔泡浸麻辣湯汁，一咬還能感受到爆汁感，臭豆腐加上麻辣湯辛香不燥，臭味比想像中保守，單純香辣湯味道，沒有其它中藥味，平常不敢吃臭豆腐的朋友，也一定敢吃～

這麻辣湯汁看去來紅通通，很適合煮麵吃，老闆娘說他們的客人，都會點一份回家加麵煮來吃。

＊衝著4.6顆星來嚐鮮！三寶麵線用料實在，尤其是東石鮮蚵大顆飽滿，一吃就很有存在感，大腸頭滷的也好吃，鴨血臭豆腐份量也沒有在客氣，吃飽該來運動走一下，這邊距離空軍三重一村景點車程只要5分鐘，很推薦吃飽來走走～

許記麵線

電話：0958-044088

地址：新北市三重區三和路一段45號

營業時間：10:00～19:00(賣完提前結束）

公休：星期一

line訂購：https://lin.ee/Bdkendi

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文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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