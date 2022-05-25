湯頭美味令人驚嘆！ 新莊「囍富火鍋」推薦必點胡椒老火雞湯頭 每日限量熬煮8小時
udn走跳美食／小胖盈
你們知道新莊的火鍋店數量是全台之冠嗎？不過在新莊走跳這麼久，要我推薦新莊火鍋店，我會豪不猶豫的推薦新莊中港路上的這間囍富火鍋！不僅湯頭美味到令人驚嘆，而且海鮮和肉品都新鮮到不行！濃醇香的湯頭充滿胡椒味的湯頭讓我無限回味，好幾次都想要打包湯回去，價格又很實在，新莊火鍋推薦囍富火鍋，文內附囍富火鍋菜單喔！
新莊囍富火鍋（囍富鍋吧） 交通位置
囍富火鍋位在中港路上，也離新莊體育場算近，所以開車來的話可以停在新莊體育場。而且囍富心臟好大顆，隔壁竟然就是一家火鍋店！只能說新莊火鍋店的密度真的很高啊⋯⋯
新莊囍富火鍋（囍富鍋吧） 環境
還沒進門就看到門口高掛著：『職人熬湯專賣店』，更讓人期待了！湯頭是一間火鍋店的靈魂，可惜現在太多粉調湯頭，有這個招牌掛保證，實在放心許多～
店內的環境曾經改過，以前在門口是有吧檯的，現在把吧檯移除、座位更多也更寬敞了～
整間店是走狹長型，座位不少，有將近50個座位，而且沙發座和沙發椅坐起來都挺舒適的～
一般在火鍋店我是不喝飲料的，但囍富火鍋的決明子茶和檸檬冬瓜冰沙你們一定要喝喝看！是自己熬煮的決明子麥茶喔～
二樓也有用餐區喔，二樓的空間滿適合多人聚餐享用，大多為長形桌，而且還有一間獨立包廂，很多人吃火鍋都會喜歡找有包廂的餐廳，囍富的包廂是我見過算是寬敞的～
醬料區提供滿多種醬汁，日式醬油、橙醋、辣椒、三星蔥、蘿蔔泥、蒜泥、沙茶、香油、玫瑰鹽等，準備得很用心！推荐嗜辣者必嚐囍富火鍋的私房辣醬，炒辣椒炒的又香又辛辣，吃一口就很鮮爽！桔醬則是我個人最愛，但一般火鍋店少有，囍富有準備桔醬這一點深得我心啊！
來囍富就是要喝他的湯！因為都是8小時細火慢熬的湯頭，我還有看過廚房內熬煮湯的大鍋子，說真的很多人開火鍋店到後來都放棄自己熬煮湯頭了，但囍富一職以來堅持這個初心，應該也是回流客這麼多的原因～
新莊囍富火鍋（囍富鍋吧） 必點湯頭：胡椒老火雞湯
我第一次吃囍富火鍋就點胡椒老伙雞湯，店家有說是人氣湯底，雖然要加價100元但我覺得非常值得！吃過之後我知道店家沒騙我，溫順湯頭暖墊著胃底，身子洋溢的暖起來！吃過一次之後就固定都點他的檯～
自己熬煮的胡椒老火雞湯，使用溫體雞肉和雞大骨、雞胸肉、薑、蔥等等食材慢熬，這鍋白白濃郁香醇的湯色就是慢熬得證明！他們的湯底沒有很重的胡椒辛香味，而是非常溫潤順口的味道，可以感覺得熱湯滾過喉嚨輕撫的舒服，涮肉也很適合，會讓肉變得更甜！真的必點！
新莊囍富火鍋（囍富鍋吧） 必點湯頭：四川麻辣湯
四川麻辣湯頭是用中藥熬煮的，雖然顏色看起來很重，但其實不會很辣耶！反而是麻辣的香氣很足，而且入口的感覺很溫順，就是輕輕滑下去、不嗆不刺激，我覺得是長輩絕對可以接受的辣度，家庭聚餐絕對沒問題！
雙人套餐 囍歡肉肉(30 Oz) $1288
本來想說點這個可以吃到三種肉，但我錯了，我高估自己的實力，原來份量這麼大！裏頭有安格拉斯培根牛10oz、美國霜降牛10oz、美國老饕嫩肩10oz，還有一份海鮮拼盤：白蝦、蛤蠣、小卷、鯛魚、扇貝。如果想吃海鮮又無肉不歡，點這份套餐很適合喔！
美國老饕嫩煎的表現真的優，油脂肥瘦均勻，肉質柔滑細嫩，又好大一片，不管搭配哪種湯底都好好吃！
海鮮拼盤也很有誠意，蝦子大隻又很新鮮，很好脫殼，彈牙美味！
小卷好有嚼勁，我滿喜歡的！超彈牙脆口，鮮嫩、清新入口即化，燙的剛好連沾醬都不必！
麻辣鴨血豆腐
滷豆腐和鴨血那味道實在透麻帶勁，豆腐充滿孔洞，吸附飽滿麻香，咬下去會在嘴裡爆汁～
必點火鍋料-千張豆腐紙 $60
這個千張豆腐紙是我個人的最愛！只要到湯頭優質的火鍋店我都會點，因為超級吸附湯汁的喔！
一片片薄如紙張的食材厚度只有0.05公分，吃起來口感很有軔度並會吸飽湯汁，真的是吸飽湯汁裡的精華，好滿足～
必點火鍋料-墨魚牛軋糖 $168
這個看起來像是牛軋糖的火鍋料，是用新鮮墨魚汁加入墨魚肉及魚漿製作而成，能夠看得到白色墨魚肉扎扎實實的混在墨魚漿裡頭，切成長方條塊也很好入口，海味濃厚喔！
當月壽星還有「送肉蛋糕」的優惠，一般肉蛋糕都只有肉，但就連蛋糕都很有誠意，有肉有蝦有蛤蜊，這一餐真的吃太飽了啦！
本身就住新莊的我不知道回訪過囍富火鍋幾次了，完全喝得出來有認真在對待湯頭，湯底真的是一間火鍋的靈魂，加上新鮮食材、合理的價格，我真的推薦過好多人去吃，也都好評不斷！正在尋找新莊火鍋的人，一定要來囍富火鍋吃吃看！
囍富火鍋
地址：新北市新莊區中港路282號
電話：02 2996 9085
營業時間：
週一17:30-凌晨01:00
週二到五11:00-14:30/17:30-凌晨01:00
週六、日11:00-凌晨01:00(最後出餐時間00:00)
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