超狂三拼便當！ 南機場夜市「夫妻飯莊」排隊美食，菜色滿到盒子快蓋不起來很超值

南機場夜市有著眾多人氣美食，來來水餃店、好吃炸雞、臭老闆、彰化肉圓、好佳蚵嗲、夫妻飯莊、南機場芋頭大王等等，每次到南機場總是樣樣想吃都吃不完，夫妻飯莊是南機場夜市人氣的排隊美食，只能外帶的便當，物超所值吸引大批民眾選購，即便是漲價了還是大排長龍，生意好到爆。

11:30才開始營業的夫妻飯莊，未營業就開始排隊，超誇張。

一樣主菜＋全部配菜的價格是90元，最貴的三拼主菜只差了20元但又多了兩樣主菜，幾乎每個人都點三拼啊！雖然價格有漲，不過以現在物價跟份量來說還是蠻超值的。

主菜多達14種可以選，選擇障礙症立馬發作，什麼都想吃。

幾乎樣樣都想吃，直接買了三個三拼變當吃個痛快！份量之足直接飽到晚上還是不太餓，豐富的配菜跟主菜，塞得滿滿滿，幾乎快看不到底下的白飯。

水晶雞、五味魷魚、豬排(排骨)三拼便當，肉類份量給很足，水晶雞是夫妻飯莊的人氣招牌，很多人推薦必點的主菜，口感像海南雞，肉很嫩，不想吃太重口味或是油炸類的首選。

豬排就是炸排骨，大約給了一般排骨便當的半份排骨，肉薄了一點，炸的酥脆挺香的。

五味魷魚沾滿酸甜五味醬，彈牙有咬勁，味道還不錯。

全部配菜給的很膨拜，有玉米火腿蛋、花椰菜、高麗菜、豆棗、木耳炒貢丸等，調味上不會太重，稍微油了一點。

一個便當吃到雞肉、豬肉跟魚肉，實在是太滿足了！三拼便當選了香烤雞腿、糖醋魚片、香滷控肉，同樣把便當塞得滿滿的，主菜顏色看起來都相當下飯。

甜甜的味道十足的糖醋魚片，白飯底下都沾滿糖醋醬，吃起來酸酸甜甜。

頗大一片的香滷控肉，滷得很入味，只是個人不太敢吃肥肉，只小咬了一小塊。

香烤雞腿大概有三塊雞腿肉，烤的甜甜的，雞肉很嫩不乾柴。

另外一個三拼便當光看也是很下飯，除了韓式燒肉、蜜汁雞塊外，清蒸魚是唯一比較清淡口味的主菜。

清蒸魚片光看就知道味道是很清爽的，吃起來僅是魚肉本身的味道，很像巴沙魚的口感，個人是沒有很愛。

蜜汁雞塊甜鹹甜鹹，裹上厚厚的醬汁超下飯，雞塊口感比較扎實些，但也不會乾硬，小孩挺喜歡這口味。

韓式口味也吃得到呢，韓式燒肉略帶微辣，同樣醬汁下的重，很殺白飯，個人也蠻喜歡這口味。

第一次吃夫妻飯莊就被圈粉，以這樣的價格跟份量來說相當滿意，可惜就是需要排很久才買的到，主菜種類多，大多味道都不錯，雞肉類很嫩，豬肉也OK，想吃海鮮或鮮魚也有得選，滿足什麼都想吃的民眾。

夫妻飯莊

地址：台北市中正區中華路二段313巷19號

營業時間：11:30～14:00, 17:30～20:00 (週三、週四公休)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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