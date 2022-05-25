氛圍很到位！ 內湖「珍珠菓子喫茶屋」日式咖啡廳，茶菓甜點可口、咖哩飯意外超美味

嚮往在迷人的日式木造建築中享用了精緻的和菓子與日式定食嗎？今天要跟各位分享的這間「珍珠菓子喫茶屋」在環境的陳設與整體裝潢上非常用心，一推開大門踏進裡頭就讓人有種彷彿穿越空間來到日本京都的錯覺，餐點方面更是一點也不馬虎，這次點的幾款甜點都造型討喜、吃起來酸甜又清爽，不像以前自己在日本亂買的和菓子有甜死人不償命的感覺⋯然後定食也很厲害，從整個餐具的挑選到擺盤再到餐點的口味都有超越我原本預期的水準，是一間大家一定要加入用餐口袋名單中的好店啊！（我跟朋友光顧第一次以後，也講好說下次要再找其他朋友一起來吃）

珍珠菓子喫茶屋

地址：台北市內湖區內湖路二段103巷38號

電話：(02)2797-3972

營業時間：11:00 ~ 17:00

公休日：詳FB

官方粉絲團：https://www.facebook.com/zenzoo.taipei/

「珍珠菓子喫茶屋」位於內湖的捷運文德站附近，旁邊比鄰著景色宜人的「碧湖公園」，從捷運站步行過來大約要5~8分鐘（看個人腳程的速度⋯），附近的停車格數量不少，平日前往的話非常好停，但假日的話就要碰碰運氣了，若真的只能假日前往，可能就要有停車停遠一點的心理準備⋯不然就是考慮搭捷運前往就好。

裡頭的亮點之一就是戶外用餐區有打造一個雅緻的庭院，有自然光灑落，但因為有加裝透明的天井窗，所以可以遮風擋雨，是很熱門的用餐區域喔～

為了呈現出一種懷舊的年代感，業者特地選用了很多生活古物來佈置環境，然後包括庭院桌擺設的這幾張桌椅也不例外。

店外唯二的室外和式座位非常搶手，連平日都一位難求，強烈建議想坐在這一區用餐的朋友要提早訂位並且註記想坐在這一區。

p.s.這裡有店家的線上訂位系統，其實基本上是無法指定座位的，不過如果你們有特別註記想坐在哪一區的話，業者會進量安排符合期待的座位

進到室內以後，空間其實還蠻寬敞的，木質的地板搭配上這樣的燈光，感覺溫暖舒適而且有種讓人步調放慢下來、心情也放鬆起來的魔力。

喔～對了！用餐時間一律限制兩個小時，不過要吃完一頓午餐或下午茶這時間是綽綽有餘，吃飽以後還會有些時間可以四處拍照。

室內一樣放置著許多值得大家細細玩味兒的古物，候餐期間太閒的話不妨可以四處參觀一下喔～

這一區的座位有沙發椅，最多可以六人一起用餐，也是要早點預約，因為只有一組這樣的位子。

這一區是各種茶具相關用品的展售區，陳列方式看起來就很賞心悅目，即使真的沒有那個購買的需求也可以來參觀一下。

我是覺得這裡的茶具都很有質感，家裡有泡茶習慣的話真的可以好好選購。

再來看到這個是和式榻榻米的用餐空間，要脫鞋才可以上去，有些人會覺得坐這樣的位子屁股跟腳不太舒服⋯但我自己很愛這樣的座位，因為拍照起來真的很有置身於日本的感覺，很適合po在臉書或IG上讓親朋好友羨慕。

馬上就來拍一張～

不過提醒大家一下，這一區的燈光其實相對比較暗一點⋯如果你們有拍食物照的習慣的話，要嘛打個光，要嘛就選擇坐在戶外的那一區，我覺得拍照效果會比較好一點。

目前的菜單提供大家參考。

這是另外一頁。

這就是當天我們點的餐點，在此提醒各位一下，就是11:00~14:00是他們的午餐時段，餐點跟甜點都有提供，不過14:00~17:00的下午茶時段就只提供甜點了唷！想吃正餐的話一定要14:00之前就來。（飲品的部份是整天都有提供）

目前日式套餐的部份共有四種，我們當天點的是「照燒雞腿串定食」以及「香料牛肉咖哩飯」。

照燒雞腿串定食 300元

很喜歡他們的擺盤方式，而且挑選的餐具都有一種質樸感，跟這種日式風情濃厚的老屋很搭～♪

這一盤就是主要的重點啦～原本還有點擔心雞腿串份量會不會太少（以為是切成塊狀的雞腿肉串），結果他們是把整支大雞腿先去骨以後再烤熟、串起來，我還是頭一次吃到這麼豪氣的雞腿串耶！

經過炙烤的雞腿表面塗上了鹹鹹甜甜的醬汁，滋味超涮嘴的，一口咬下，先感受到的是帶有焦香感但越嚼越美味的雞皮，再來是保有彈性又富含肉汁的腿肉部份，真的是會讓人回味再三的好滋味。

旁邊的多種配菜經過燒烤，各具不同風味，為這道定食增色不少，QQ脆脆的章魚狀鑫鑫腸也不錯吃。（還有醃漬過的白蘿蔔清爽解膩）

一般日式定食都會附上一碗白飯，不過這邊的業者很有巧思地用三顆飯糰來取代白飯（比直接裝一碗白飯還費工），吃起來的口感恰到好處，那個米飯不會太鬆散也沒有捏到米粒感完全消失，咀嚼起來有一點溼潤感、不至於乾巴巴的，然後似乎有用少許薄鹽來調味，其實單吃也挺好吃的。

還有這碗味噌湯，味噌的味道很濃郁，但又不死鹹，十分溫潤順口。（聽說特別選用長野地區的信州味噌來熬煮）

香料牛肉咖哩飯 320元

另外一份點的是「香料牛肉咖哩飯」，咖哩醬完全是店家自己調製而成的，不像一般大家印象中的咖哩那樣甜滋滋的，它算是香料味道比較明顯的那一種，我覺得光用聞的就有垂涎三尺的感覺⋯

四大塊的牛腱肉搭配四球看起來很可愛的白飯，然後再搭配各種時蔬，賣相上相當有吸引力。

燉煮得非常入味的牛腱肉，吃起來有讓人大口吃肉的滿足感，肉質軟嫩、咀嚼時完全不須費力，然後肉汁伴隨著豐富的香料辛香味真是讓人吃得好開心。

對了～他們的咖哩醬是有點微辣的，如果你們真的一點點辣都無法接受的話⋯就選擇雞腿串或者漢堡排的定食吧！

這個同樣是有附上醃漬的白蘿蔔，上面那個碎碎的好像是切碎的柚子丁，風味很清爽。

味噌湯就不贅述了，跟剛才定食的一樣。

茶菓組合-經典A 300元

再來看到這一份是甜點跟茶的組合，我們點的「經典A」是以焙茶搭配兩款和菓子，如果你們偏好其他茶飲比如說抹茶、玄米茶等的話，也可以考慮他們的其他組合唷～

沖泡方式還蠻簡單的，照片中左邊的「茶海」一開始就已經放置了焙茶的茶葉，倒入熱水後先靜置個兩分鐘左右，等茶香和茶味都融入以後，就可以再倒進另一個茶杯中享用。

業者還有準備一個小巧可愛的竹製「茶濾」，用來過濾掉茶葉的部份。

當天我們喝的這款正式名稱是「秋焣– 京都秋摘焙茶」，它是屬於一種有用大火去焙炒過的茶葉，喝起來完全沒有苦澀感，帶著一股幽幽的香氣，如果你們喝日本茶不喜歡喝到有苦味的話，還蠻推薦點焙茶的。

口裡喝著這樣的茶，再搭配外頭日式庭院的造景，真是舒心暢快的一段午後時光呀！

這組合還吃得到「時雨」跟「金桃山」這兩款手工製作的和菓子甜點，賣相上看起來都古錐古錐的，趕緊來試試看味道如何吧～

先從左邊的「時雨」吃起，它的主要成份其實是白豆沙，吃起來鬆軟又不會太乾，甜度也比我原本預期的還低一點，然後裡頭包著一顆一顆的是類似韓式柚子醬的那種蜜漬柚皮，跟白豆沙搭起來增添了香氣以及酸香的滋味，很Match！

另外一顆叫「金桃山」，聽起來感覺很像是桃子口味的甜點，但它其實只是造型像桃子，外面黃澄澄的那一層是用百香果跟白豆沙混合而成，因為百香果本來就很酸甜，所以讓這金桃山吃起來也是比傳統的和菓子來得清爽，一點都不膩口喔～

焙茶米露谷

我們還有點一杯「焙茶米露谷」（好像是我拍照拍得有點太慢，所以拉花稍微有點變形⋯），喝起來溫潤順口，醇厚的奶香味伴隨著優雅的焙茶香氣以及剛剛好的甜度，也很適合搭配和菓子一起享用。

店內也是有提供免費的飲用水的。

京番焙茶刨冰

最後看到這一份是新推出的「京番焙茶刨冰」，選用了日本進口的上等焙茶融入在刨冰裡頭，每口吃起來都有幽幽的茶香味，而且甜度不會很高，感覺熱量應該也還好。

上頭有微甜的奶霜增加滑順的口感，然後還擺上了一顆糖漬秋栗，它算是整份冰品裡最甜的部份，但一次咬一小口再配著冰一起吃就很剛好。

我覺得這刨冰吃起來整體的風味很清爽，不會像某些冰品淋上了滿滿糖漿、吃到最後像在喝糖水那樣⋯然後它裡頭還包了焙茶成份的茶凍，底部也吃得到奶酪，都讓這款冰品吃起來的層次更豐富，不容易吃膩。

一旁還放了蕨餅以及黑糖醬，其中蕨餅口感很軟嫩，不是走那種很彈牙的路線，跟我想像中的不太一樣。

蕨餅本身沒什麼甜味，但淋上黑糖醬以後就變得甘甜迷人，然後如果你們覺得那個刨冰甜度不夠高的話，也可以再把剩下的黑糖醬淋在刨冰上一起吃喔～

以上就是這次的分享，我自己非常喜愛這裡的用餐環境，不管是室內還是室外的用餐區都很有味道，應該是網美們會趨之若騖的那種咖啡廳，然後餐點的部份不管是鹹食的正餐還是甜點都是賣相與美味度兼具，強烈建議大家可以中午左右就過來用餐，先吃定食或咖哩飯，餐後再吃一些甜食，保證一天下來心情都會非常美好。

然後如果覺得肚子吃太飽、想消耗一下熱量的話，也很推薦用餐完就到旁邊的「碧湖公園」來走走，這邊環境優美，種植了流蘇、柳樹、落羽松、白千層、阿勃勒、鳳凰木、朱槿、杜鵑等多種觀景植物，天氣好的時候散步繞一圈很舒服的唷！

以上就是這次的分享，謝謝大家耐心看完。

珍珠菓子喫茶屋

地址：台北市內湖區內湖路二段103巷38號

電話：(02)2797-3972

營業時間：11:00 ~ 17:00

公休日：詳FB

官方粉絲團：https://www.facebook.com/zenzoo.taipei/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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