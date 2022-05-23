信義區宵夜美食！ 平價路線「暖男炸雞」讓人吮指回味，焦糖炸雞跟蒜香炸雞必點

前陣子有跟大家分享過「柒息地串燒居酒屋」跟「柒串燒屋」這兩個定價親民但在調味上非常用心的串燒品牌，不過他們旗下並非所有店都在賣串燒，還有一個叫做「暖男炸雞」的品牌顧名思義就是會有暖男店員炸雞給你吃！它價格設定方面一樣是走平價路線，甚至比某些鹹酥雞專賣店更便宜，不過業者用了所謂的「魔法椒鹽粉」以及獨家特調的「秘醬」讓他們的炸物吃起來就是跟別家的不一樣，除了招牌的「焦糖炸雞」跟「蒜香炸雞」是大家來店必點的人氣品項以外，其他還有「暖心德州無骨炸雞腿」跟「暖心德州魚下巴」使用了早期熱門速食店品牌「德州小騎士」同樣的炸雞粉去調製粉漿，如果你們以前也超愛德州小騎士的炸雞的話，吃到這裡的德州無骨炸雞腿一定會有很感動的感覺喔！

暖男炸雞

地址：台北市信義區永吉路30巷122號旁的空地

電話：0937-550-598（可以先打電話去訂購）

營業時間：16:30 ~ 23:30

官方粉絲團：https://is.gd/Zq9oMJ

「暖男炸雞」沒有內用的環境，本身算是一個只提供外帶的路邊攤，開在信義區永吉路30巷122號旁的空地，對面是人氣手搖飲店「約翰紅茶公司」，然後如果你們是搭捷運想去買的話，離這邊最近的是捷運市政府站，從4號出口上來以後大概步行4～5分鐘即可抵達。

這邊的炸物基本上都會灑上用頂級的胡椒粒製作而成的胡椒鹽，另外再刷上特調的秘醬，那秘醬雖然詳細成份不得而知（是商業機密）⋯不過據說是用十幾種的中藥材跟辛香料調製而成，而且還經過多道繁瑣的工序，熬煮五個半小時左右，才造就了那擄獲許多饕客味蕾的滋味。

Menu的部份也提供大家參考，如果你們也買過台北市其他地方的鹽酥雞名店，應該曉得這樣的價格絕對不算太高。

p.s.這裡的「焦糖炸雞」跟「蒜香炸雞」用的是去骨的雞腿塊，吃起來是比較接近日式唐揚雞的口感，並非一般鹹酥雞喔！

趕緊請暖男店員為我們炸個幾份炸雞來吃吃～♪

這裡的炸雞（去骨雞腿肉還有先經過人工處理、去除多餘的油脂）在下鍋去酥炸之前都有先用熬煮過4.5小時的獨特醬汁與新鮮牛奶去醃製入味並提升嫩度，然後再依不同的口味浸泡在不同的粉漿裡頭，像焦糖的就是焦糖口味的粉漿，蒜香就是蒜香口味的粉漿。

這裡的炸物都是現點現炸的，而且不是事先炸過一次撈起來放冷、等有客人點的時候才二次下鍋油炸的那種。

炸雞丟下去的瞬間立刻把雞腿肉的雞汁都緊緊鎖在裡面，然後外面那層粉漿炸得金黃香酥，超誘人的說～

當天我們點了招牌的兩款炸雞、無骨炸雞腿、魚下巴還有四季豆、花椰菜、甜不辣跟豆干，兩個人晚餐這樣吃的話其實份量差不多了。（對面「約翰紅茶公司」的紅茶也很好喝，茶香味很重，所以順便買了幾杯）

先從這一盤的蒜香炸雞跟魚下巴看起好了。

小份蒜香炸雞 80元

這邊的「蒜香炸雞」每一塊咬下去都可以嚐到鮮嫩的肉質跟迷人的蒜香味，麵衣的部份不是乾乾硬硬的那種，吃起來脆中帶軟，然後還灑上了他們香噴噴的魔法椒鹽粉，蒜味結合椒鹽的香氣和淡淡的鹹味超涮嘴，尤其是本來就對蒜香味情有獨鍾的朋友一定會愛不釋手！

暖心德州魚下巴 60元

魚下巴的部份炸得香酥可口，那個酥脆度比剛才的炸雞更勝一籌，不過肉質的部份細緻又柔嫩，比一般魚身的肉還美味，再加上魔法椒鹽粉的加持，讓好吃程度又再向上提高了一個階層。

第二盤來攻略一下他們的焦糖炸雞還有無骨炸雞腿。

小份焦糖炸雞 80元

這顏色比較深一點的是「焦糖炸雞」，前面有提過它有經特調醬汁和新鮮牛奶去醃漬過，再浸泡在焦糖口味的粉漿裡頭，下鍋高溫油炸以後，吃起來外脆內多汁，那鹹甜鹹甜的滋味超涮嘴，我覺得如果你們第一次來光顧「暖男炸雞」的話，這一樣一定是必點的品項！

暖心德州無骨炸雞腿 70元

現在太年輕的八、九年級生可能不太清楚⋯我們以前那個年代有一個叫「德州小騎士」的速食店品牌超夯，在南部地區幾乎跟兩大速食龍頭「麥Ｘ勞」與「肯Ｘ基」有著同等的地位，而且他們的炸雞系列產品超受好評，而暖男炸雞這邊的無骨炸雞腿用的炸雞粉就是跟當年德州小騎士同一家的供應商來源，雖然不能保證這裡的炸出來的味道100%復刻當年德州小騎士的炸雞，不過相似度真的很高，雞腿咀嚼起來肉厚又多汁，搭配上超對味的椒鹽粉簡直讓人有更勝當年的感覺呢～

最後看到這一盤是四種的配料跟青菜，雖然說只是配角，但是單吃肉的話難免口感單調了些，跟這些食材一起配著吃才更人有吃得更過癮的感覺。

四季豆 30元

平常我去鹽酥雞攤買東西也習慣會帶一份四季豆，它吃起來保有原本的水份，再加上天然又鹹香的椒鹽粉以及甘甜的醬汁，即使只是簡單的蔬菜，吃起來也一點都不平淡。

花椰菜 30元

除了四季豆以外，花椰菜的美味也不趪多讓，咀嚼起來十分清脆又爽口，吸附了醬汁之後更是每口都甜滋滋的，不管是搭配香醇的紅茶或者沁涼的冰啤酒都很適合。

豆干 20元

一份只賣20元的豆干經過高溫油炸，表面帶著焦脆感，沾附了涮嘴的醬汁以後也是讓人會一口接一口的好滋味。

甜不辣 25元

最後看到的是咀嚼起來Q彈有勁的甜不辣，本身的口感就十分討喜，而且帶著食材本身的甜度，在秘醬和魔法椒鹽粉的加持下當然是又變得更夠味了，吃起來非常有層次感。

以上就是這次的分享，雖然說炸物到處都買得到，不過在「暖男炸雞」這邊只要花一般居酒屋一半不到的價格就可以吃到美味度毫不遜色的唐揚炸雞，我覺得業者在調味粉跟醬料製作上的用心是吃得出來的，很推薦有在信義區走跳的朋友晚餐時段或宵夜時段可以買來吃吃看，說不定你們也會跟我一樣一試就愛上喔！

暖男炸雞

地址：台北市信義區永吉路30巷122號旁的空地

電話：0937-550-598（可以先打電話去訂購）

營業時間：16:30 ~ 23:30

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文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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