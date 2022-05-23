滿足肉控欲望！全台最便宜威靈頓牛排 公館商圈「YumYum」親民價免破千元就能吃到

三百多元就可以吃到高級感滿滿的威靈頓牛排，超級厚切牛排超過15OZ也只賣你三百多元～到底去那邊可以吃到如此佛心的排餐?別急別急!現在就讓Nancy介紹給你嘿～這一次我們來到了台大學區/公館商區來用餐，學區附近各式美食多！有機會一定要來走走逛逛吃吃美食喔。有時間的時候我喜歡搭捷運到台電大樓站或公館站，慢慢散步逛逛小巷弄，這一次我們來到了主打全台最便宜的威靈頓牛排的YumYum 好吃好吃-2號店，滿足一下我們想吃肉肉的慾望啊。

YumYum 好吃好吃-2號店

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷16號2樓

電話：02-23629538

營業時間：週二到五11:30-14:00、17:00-21:00，週六日11:30-21:00

公休日：週一

YumYum 好吃好吃-2號店主打”不泡、不醃、不用重組肉”點主餐可享無限供應自助吧，學生牛排只需出示學生證，一律$169就可以享用牛排，如此親民的價格難怪來用餐的客人不少！來用餐記得要早點來喔～YumYum 好吃好吃-2號店鄰近公館捷運站，自4號出口，一樓是7-11 還滿好找的。

來～跟著我們的腳步走上二樓就可以抵達YumYum 好吃好吃-2號店啦！老闆節省了華麗的裝潢費用，也節省了人力花費，直接將費用回饋到價格與用料之上喔！看看這價格不就跟路邊的牛排店賣得差不多嗎？但用料可是不一樣的～想要某天我們去夜市吃的普通牛排！超薄的牛排賣１８０元早知道多騎一段路來YumYum 好吃好吃-2號店。

DM/菜單

點主餐就可享 沙拉 、濃湯、飲料、小菜，免費自助吧吃到飽

、濃湯、飲料、小菜，免費自助吧吃到飽 不泡、不醃、不用重組肉

最低排餐只要169元起

無收取服務費

想吃高級感十足的威靈頓牛排也只要三百出頭，除了排餐之外也提供炸雞、焗烤類餐點。

紅酒一杯才賣70元真的好佛心喔。

請自行至櫃台點餐，點餐完畢後店家給上一人一套(餐盤、湯碗、紙杯)讓客人取用自助吧的食物。等候主餐上桌時就可以先取用自助吧食物(切記～取用份量以可以吃得完為主勿浪費喔)

自助吧內容

沙拉吧(無限供應)：麻辣鴨血、牛肉咖哩醬、蘿蔓葉沙拉、韓式泡菜、玉米濃湯。

老闆說雖然自助吧品項不是非常多，但可是都是老闆用心製作的喔！沙拉只使用價格略高的蘿蔓，我上次去超市買一袋就要好幾十元耶，韓式泡菜吃起來口味道地又入味。

咖哩飯真的滿好吃的～是日式咖哩風味，濃郁又帶點微辣滋味！隨手一撈滿滿的馬鈴薯丁與胡蘿蔔丁，要不是後來我還有排餐準備要吃！真的好想再續第二碗咖哩飯喔～掩面。麻辣鴨血臭豆腐，老闆也太豪氣了吧！每一塊鴨血、臭豆腐都超大一塊的完全不怕客人吃耶！玉米濃湯喝起來也在水準之上，想起我前幾天去吃另一家平價牛排所附的濃湯奶味重到令人有點噁心（發抖）

自助飲料區

飲料區內容包含了數種軟性汽水還有可可、咖啡、奶茶。YumYum 好吃好吃所提供的奶茶真的滿好喝的，甜度適中熱熱的喝起來很舒服，我連喝了三杯啊（跑走）

醬料區與餐盤回收區

多種醬料任君選擇，不過我個人偏愛吃原味就沒有使用了。對了！用餐完畢需將餐盤自行回收至餐盤回收區喔(小小動作方便店家節省人力)

來看看我們吃了什麼？

超厚切牛排(五分熟) $319

雖然只有老闆一個人忙著出餐，但其實等候主餐的時間也不會太久，熟度大約是5分熟（出餐的排餐熟度約５－７分熟，若需要調整，可在點餐時，告知店員）

肉肉控看到這麼厚的牛排是不是開心到爆！身為大蒜控的老公看到牛排上面放的新鮮蒜片整個心花開了～使用白瓷盤增加高級感！厚實牛排搭配上香辣蒜片！讓他非常的滿足～肉香四溢讓人食指大動。我不說你一定不敢相信這一份厚實份量足的大牛排搭配上沙拉、濃湯、飲料、小菜，免費自助吧吃到飽只要300多元就吃得到了！！！！在別家店這一份500大洋還不見得吃得到啊～

誘人的烤痕搭配上四溢的肉汁！令人食慾大開啊～～～～邊拍照的同時，邊聞到牛排散發出來的香氣，一旁的搭配上辣味胡椒粉！鹹鹹辣辣的更加提味。

我們選擇的是五分熟的熟度，看到這均勻的粉紅色澤！因為瓷盤無法進行加熱更考驗廚師出餐時的烤工了。

拿出身上的硬幣來對比一下超厚切牛排的厚度，這厚度真的不是開玩笑的～跟10元硬幣的直徑差不多厚了！！！牛排口感滿緊實有咬勁的～越咬越吃得到牛肉香甜的肉汁，喜歡多種調味的朋友別忘了醬料自助區的醬料可以使用喔。我家老公熱愛吃原味的牛排搭配上新鮮的蒜片更加提味！

威靈頓牛排佐鵝肝醬 ＄399元

YumYum 好吃好吃-2號店提供二種威靈頓牛排可以選擇，一種是基本款的威靈頓牛排，另一款就是我們點的多了鵝肝醬的威靈頓牛排佐鵝肝醬。

威靈頓牛排為一道英國經典料理，酥皮包裹著，炒香的內餡與大塊軟嫩的菲力牛排。在YumYum 好吃好吃-2號店花少少的錢也可以吃到高級威靈頓牛排喔～

差80元就可以吃到加了鵝肝醬的威靈頓牛排，我個還滿建議直接加價80元升級成威靈頓牛排佐鵝肝醬。奶香四溢的酥皮包入黑松露蘑菇醬，鵝肝醬與嫩口的菲力牛排，只需要幾張紅色紙鈔就可以吃到美味的威靈頓牛排真的很超值喔～酥皮吸滿牛肉本身的肉汁與黑松露蘑菇醬的香氣！讓人一口接一口～外裹的酥皮保有酥酥的口感但顏色烤到金黃色澤！重點是內包的菲力牛排不能過生也不能過熟，可是考驗廚師的一大功力啊～

軟嫩的菲力牛排搭配上鵝肝醬與酥皮多層次的口感！口口滿足，誰說吃威靈頓牛排一定要花上破千的花費，來YumYum 好吃好吃-2號店花少少的錢讓你吃到有高級感的牛排喔～

YumYum好吃好吃老闆堅持牛排不泡不醃，不用重組肉，還有自助吧牛肉咖哩、麻辣鴨血、沙拉、多種飲料自助吧吃到飽，這不叫佛心怎樣才是佛心～有機會來公館商圈逛逛記得來吃一下如此超值的牛排！

YumYum 好吃好吃-2號店

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷16號2樓

電話：02-23629538

營業時間：週二到五11:30-14:00、17:00-21:00，週六日11:30-21:00

公休日：週一

文章來源：NANCY將的生活筆計本 FB：NANCY將的生活筆計本

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