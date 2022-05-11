包子界的高標口味！金山超人氣排隊名店「金山肉包王」必吃必買推薦

這幾天開車經過金山市區時，很難不被這家金山肉包王的排隊人潮給吸引住目光，但每次看到那麼長的人潮，在想想附近停車好像很麻煩，就一直沒真的來買過。總算這天真的停好車，那就乾脆來排隊試試看口味吧！大凡排隊能這麼長的通常都有著相當的餐飲實力。

我還沒開始排隊就看到有人剛買好兩大袋的包子，是有這麼好吃喔？一次要買這麼多？

這天是周六，台灣疫情開始有點轉趨嚴重，所以感覺排隊人潮不若以往那麼的長。

而且我運氣蠻好的，雖然前面排了一些人，但是每個人買的並不多，這樣隊伍前進的速度就不至於太慢。倒是地上這告示牌是充分顯示了金山肉包王的排隊實力。

店內人手很多，做包子的，蒸包子的，算帳收款的，各司其職。

包子的價位不算高，基本上都是一個 17 元(2022 年 4 月中旬價格)。

我很貪心的四種口味都買回來了。

鮮蔥肉包

鮮蔥肉包是賣最好的，也是包裝袋上唯一不會註明口味的。調味偏甜，帶有明顯的蔥香，我超喜歡！這我下次就會想要要買很多很多來填滿冰箱冷凍庫了。

魯味肉包

一樣是偏甜的調味，但是與鮮蔥肉包相比並不是只有差在蔥的有無，內餡咬起來覺得稍為紮實一點，吃完我還是喜歡鮮蔥口味。

高麗菜包

高麗菜包並不是素的，店家有標示其實是葷的，咬開來也不難發現還有豬肉丁。因為帶有明顯的肉味，所以比起一般類似的高麗菜包或高麗菜水煎包，我更喜歡金山肉包王的這款高麗菜包，味道十分協調，高麗菜脆感也還在，相當好吃。

酸菜包

這酸菜包的調味真的是深得我心啊，同樣是屬偏甜的調味，我喜歡！酸菜本身的味道算重口味喔，可是與包子皮會有中和作用，口感和味道相當平衡，讚！

四種口味都吃過後，除了魯味肉包與我的頻率沒有對上外，其他三種口味對我來說都是包子界的高標了，一個 17 元也不貴，當然體積是小了點，但是吃起來就是好味道與平衡感兼有，所以這下子我就懂了，難怪金山肉包王的生意一直都那麼好啊。若是問我下次會必買的是哪個口味，我會選鮮蔥肉包和酸菜包。

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金山王肉包

地址：新北市金山區中山路237號

電話：02 24985787

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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