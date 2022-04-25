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史上最長展期！「2022福隆沙雕季」5月登場，36座霹靂沙雕＋沙灘市集新北最台玩法

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／福容大飯店福隆
圖／福容大飯店福隆

新北最夯海邊打卡地標重磅登場！「2022福隆國際沙雕藝術季」首度攜手台灣最大經典IP「霹靂」，結合布袋戲文化打造超過30座霹靂沙雕，活動5/26正式開展。其中神還原的8公尺高的「素還真」及電影Q版神獸為粉絲最大看點，加上福隆沙灘生活節的市集、音樂會等活動，一路可以玩到國慶連假，史上最長展期讓大家人人都來得及參與。

魔吞十二宮《金獅》。圖／福容大飯店福隆
魔吞十二宮《金獅》。圖／福容大飯店福隆

位於福隆海水浴場的「2022福隆沙雕季」此次將於5/26至10/10開展，繼去年最狂皮克斯聯名沙雕，今年特別變身最台「霹靂傳奇‧掌中天下」主題，預計共有36座霹靂沙雕，讓鐵粉可以自由搶拍。而本次沙雕展將會設有高達8公尺的「素還真」沙雕，而《素還真》電影神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」則以超萌姿態登場，《魔吞十二宮》人物金獅也已搶先曝光，氣勢凌人引爆期待。

《素還真》電影神獸「球尾麒麟」變身Q版造型亮相。圖／福容大飯店福隆
《素還真》電影神獸「球尾麒麟」變身Q版造型亮相。圖／福容大飯店福隆

除了首波開幕的沙雕展，官方也預告6月將會有週末限定「福隆沙灘生活節」，讓民眾不僅能近距離一睹霹靂角色的沙雕，還能爽逛市集及美食攤位，還會規劃音樂表演、沙灘瑜珈活動等。值得一提的是，本次沙雕季與KKday共推沙雕季早鳥優惠，即日起至5/20期間單人套票（門票及夏日冰沙）150元、雙人套票（兩張門票、沁涼冰沙與香脆爆米花）350元，前100名還能額外獲得KKday獨家野餐墊更划算。另外，7月、9月主辦方也將分別舉辦一場沙雕霹靂英雄見面會，鐵粉們別錯過。

2022福隆國際沙雕藝術季

日期：5/25至10/10
地點：新北市福隆海水浴場
參觀時間：週一至週五08:00至18:00；週六日08:00至18:30（半小時前停止入場）
「福隆沙灘生活節」活動日期：6/4至10月每週末
備註：參與活動請配合現場最新防疫指示、並全程配戴口罩

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福隆 市集 沙雕 新北景點 消暑 海灘 展覽 裝置藝術

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