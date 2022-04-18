為開齋節暖身！人氣主持人吳俊星領騎 印尼移工單車團暢遊大台北

【旅奇傳媒/編輯部報導】為慶祝為期一個月的齋戒月結束，一年一度的開齋節為身處異鄉移工的重要節日。臺北開齋節歡慶活動前兩年因疫情影響停辦，今年將於5月8日週日在大安森林公園盛大登場！臺北市觀光傳播局日前邀請印尼華裔人氣主持人吳俊星（Agoeng），帶領在台印尼移工單車社團「Indonesian Cyclist in Taiwan」8位成員，暢遊台北市區，為開齋節歡慶活動暖身。

▲印尼單車團暢遊大台北地區，體驗台北自行車旅遊魅力及穆斯林友善景點。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

騎乘路線全長共計16.3公里，自台北市政府出發，途經台北清真寺、公館水岸廣場，並沿著新店溪河濱自行車道往北，一路享受河畔之旅，最終抵達剝皮寮歷史街區，穿梭城市街道、體驗台北自行車旅遊魅力及穆斯林友善景點。

吳俊星分享，移工朋友來到台灣工作與生活，騎乘單車環遊台灣是他們假日聚首最佳的健康休閒活動之一。台北的單車旅遊則廣受大家喜愛，因有完善的自行車專用道與便利的租借站，隨時就能騎上車出發，漫遊穆斯林友善景點及享用多樣化的清真認證美食，度過假日悠閒時光。

即將在5月份舉辦的2022臺北開齋節歡慶活動，除了安排精彩舞台節目外，現場更有以穆斯林文化為主的清真市集、文化互動體驗，以及首創的草地電影院，歡迎市民與穆斯林朋友前來參加，感受異國節慶氣氛，進一步了解穆斯林文化。更多活動相關資訊請上台北旅遊網查詢（https://www.travel.taipei/zh-tw/event-calendar/details/28539）。

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