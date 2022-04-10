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新北最美8000坪「高家繡球花園」2022開放日曝光！粉藍豔紫繡球花接力盛開

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者皓小月
圖／高家繡球花田粉專
圖／高家繡球花田粉專

賞過櫻花、紫藤花，接下來有什麼花在等著大家呢？種植繡球花多年的「高家繡球花園」公布讓花迷們興奮的消息，滿山的繡球花即將進入盛開期，而先開跑的是佔地8000坪的萬里第三園區，粉絲們快快加入行事曆，規劃一趟搭配到漁港吃海鮮等其他行程的萬里賞花一日遊吧！

圖／高家繡球花田粉專
圖／高家繡球花田粉專

高家繡球花園目前總共有三個園區，陽明山上竹子湖的第一、第二園區目前還未釋出開放的消息，但是最大的第三園區已在醞釀中，園方預計4/25開放，整個盛開期大約是5/10～7/10，接近3個月的時間都能看到圓圓可愛的繡球花，在涼風徐徐吹來的初夏裡，無論是出遊打卡、拍網紅照吸睛度都滿點！

圖／高家繡球花田粉專
圖／高家繡球花田粉專

在日本被稱為紫陽花的繡球花，會隨著種植的土壤酸鹼質而花色不一樣，主要有藍、紫兩大類花色，賞花時別疑慮為何只有一種花色、而跑去問園方頭痛的問題唷！也要提醒大家出遊時戴好口罩、做好手部消毒及保持社交距離；最新開放資訊也請密切關注粉絲專頁，才不會賞花當天沒開園、白跑一趙唷！

圖／高家繡球花田粉專
圖／高家繡球花田粉專

高家繡球花田萬里第三園區

地址：新北市萬里區大坪路32-6號
入園時間：06:30～18:00
入園費：成人200元、兒童150元（可折抵消費100元）
兒童計費準則：1、滿6歲到未滿12歲；2、身高110公以上

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