新北板橋「三合院咖啡廳」IG瘋打卡　紅磚老宅超美空間環境配詩意甜點

水晶安蹄 不務正業過生活 / 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

最近又從記憶卡裡挖出一家好美的咖啡廳「微間素生 Mi-Kam Studio」，地點有點偏，交通不是很方便，離樹林火車站比較近，不過還是開車最方便，店旁就有停車場了，+100分！

微間素生是去年去用餐的，現在的甜點跟當時應該都不一樣了，微間素生看起來就是個三合院邊間分出來的空間改造而成。

平日來微間素生客人還是不少，空間感很舒適，還有戶外座位區，天氣好時坐外面應該很棒。

店裡的空間環境像在挖寶一樣，好多復古玩意兒，感覺會是在鄉下阿嬤家看到的古董在這都找得到，尤其是古董床、大門是用木栓的，omg感覺古裝劇裡才會出現！

也有靠窗的街景座位，雖然沒什麼view，但是光線好，好拍照。

微間素生的甜點跟飲料品項不少，自助式點餐，到點餐結帳，飲用水自行取用，注意事項蠻多的，都在菜單上可以看一下。

甜點的名字都很有詩意，烟寧、秋遇、茶記，看不出來到底是啥，還好菜單上有寫上食材是什麼。

熱拿鐵

其實味道不差，只是甜點太搶戲。

烟寧

花生布朗尼起司蛋糕，很混搭風的蛋糕，口味香濃又不膩口，加了花生粉味道還蠻搭的，布朗尼口感很厚，看起來很甜其實沒那麼甜。

茶記

奶油、茶凍、戚風蛋糕、乳酪、鐵觀音茶、白蘭地、草莓，茶香挺重的，感覺這裡的甜點都是走混搭風的，一個比一個複雜，不過口味上無可挑惕。

秋遇

金箔點綴看起來很ㄏㄧ 嘩的甜點，有美有美！柿子栗子奶油、布丁、烏龍茶蛋糕，整體甜度也不會太高，很少看到布丁下還會搭搭蛋糕的，又是個多層次口感的點點。

真的還挺愛微間素生的環境跟甜點的，加入很多茶元素，都是清爽不甜膩型的，而且旁邊有停車場實在太加分，就是距離遠了點，甜點好吃，蠻值得一訪的。

微間素生

地址：新北市板橋區篤行路三段玉平巷79號1樓 地圖

電話：02-8687-3713

營業時間：12:00–19:00 週三公休

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

甜點 蛋糕 咖啡廳 挖寶 拿鐵 板橋美食

相關新聞

還以為在迪士尼！台北松江南京「TankQ Cafe & Bar」超多公仔娃娃陪你吃大份量早午餐

udn走跳美食／痴吃的玩 台北美食｜位於台北松江南京美食『TankQ Cafe & Bar』讓你一秒到迪士尼！！從店外到店內每個牆壁都佈置了超可愛的造型公仔/娃娃與玩具擺飾等等，是我目前看過

新北板橋「三合院咖啡廳」IG瘋打卡　紅磚老宅超美空間環境配詩意甜點

udn走跳美食／水晶 最近又從記憶卡裡挖出一家好美的咖啡廳「微間素生 Mi-Kam Studio」，地點有點偏，交通不是很方便，離樹林火車站比較近，不過還是開車最方便，店旁就有停車場了，+100

台北肉慾滿點日本和牛＋信義區夜景　高CP值的燒肉店「燒肉中山」

udn走跳美食／Jh小姐　愛吃愛買愛生活 一心一意想要吃日本和牛的我，看到許多人推薦燒肉中山，特地訂了鬧鐘就是要來搶訂位，總算被我訂到啦，這次吃過之後，覺得難怪那麼多人推薦，真的是好吃呀！

別只知道香蕉煎餅！現點現做「泰式東京燒」泰國街邊小吃台北吃得到

udn走跳美食／Irene 說到泰國街頭點心好像最常想到的就是香蕉煎餅，其實泰國街頭很多泰式東京燒的小攤，就像台灣隨處可見雞蛋糕的存在，一樣的自然一樣的常見，只是台灣沒什麼人販賣，所以印

台北中山CP值最高日式拉麵！「金沢拉麵」190元加麵加飯無限吃到飽

udn走跳美食／ANIKO 艾妮可美味人生 中山區算是日式拉麵的一級戰區，各種派系的美味拉麵林立，金沢拉麵在其中以高CP值走出一片天！擁有上千則Google評價4.5星的好評，一碗190元的拉麵

全台獨創韓系「鐵板炭火烤肉」在台北！釜山男子漢海鮮鍋超霸氣、彩虹燒酒太吸睛

　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。