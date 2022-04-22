新北板橋「三合院咖啡廳」IG瘋打卡　紅磚老宅超美空間環境配詩意甜點

最近又從記憶卡裡挖出一家好美的咖啡廳「微間素生 Mi-Kam Studio」，地點有點偏，交通不是很方便，離樹林火車站比較近，不過還是開車最方便，店旁就有停車場了，+100分！

微間素生是去年去用餐的，現在的甜點跟當時應該都不一樣了，微間素生看起來就是個三合院邊間分出來的空間改造而成。

平日來微間素生客人還是不少，空間感很舒適，還有戶外座位區，天氣好時坐外面應該很棒。

店裡的空間環境像在挖寶一樣，好多復古玩意兒，感覺會是在鄉下阿嬤家看到的古董在這都找得到，尤其是古董床、大門是用木栓的，omg感覺古裝劇裡才會出現！

也有靠窗的街景座位，雖然沒什麼view，但是光線好，好拍照。

微間素生的甜點跟飲料品項不少，自助式點餐，到點餐結帳，飲用水自行取用，注意事項蠻多的，都在菜單上可以看一下。

甜點的名字都很有詩意，烟寧、秋遇、茶記，看不出來到底是啥，還好菜單上有寫上食材是什麼。

熱拿鐵

其實味道不差，只是甜點太搶戲。

烟寧

花生布朗尼起司蛋糕，很混搭風的蛋糕，口味香濃又不膩口，加了花生粉味道還蠻搭的，布朗尼口感很厚，看起來很甜其實沒那麼甜。

茶記

奶油、茶凍、戚風蛋糕、乳酪、鐵觀音茶、白蘭地、草莓，茶香挺重的，感覺這裡的甜點都是走混搭風的，一個比一個複雜，不過口味上無可挑惕。

秋遇

金箔點綴看起來很ㄏㄧ 嘩的甜點，有美有美！柿子栗子奶油、布丁、烏龍茶蛋糕，整體甜度也不會太高，很少看到布丁下還會搭搭蛋糕的，又是個多層次口感的點點。

真的還挺愛微間素生的環境跟甜點的，加入很多茶元素，都是清爽不甜膩型的，而且旁邊有停車場實在太加分，就是距離遠了點，甜點好吃，蠻值得一訪的。

微間素生

地址：新北市板橋區篤行路三段玉平巷79號1樓 地圖

電話：02-8687-3713

營業時間：12:00–19:00 週三公休

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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