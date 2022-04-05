走訪基隆春雨小旅行！ 港都登高望海、迷人樂高貨櫃、舊城區挖掘文創美食

【圖／文：行遍天下】

在春雨稍稍停歇的那天，啟程去基隆看海，雨不停的基隆飄揚一種神秘的霧氣，山容隱隱約約，海的氣味讓人很快能抽離煩惱，這就是基隆雨都的朦朧魅力。

▲從景觀平台向外海望去，大船入港、小船漂泊、遠方基隆嶼也都清晰可見。





登高望海的港都迷人風情

造訪基隆從秘境開始，車子往貨櫃碼頭一路前進到底，當身邊都是貨櫃卡車隆隆作響時，找到了前往基隆燈塔的秘境，循小路緩緩步行沒多久，整座基隆貨櫃碼頭的奇觀就會映入眼簾。日治時期興建的第一座磚造燈塔出現，左側是基隆港出海口、右側則是能清楚看見正在辛勤工作的貨櫃吊具，大型貨櫃在機具調度下，像是樂高積木堆疊般，好看極了。再往高處走去幾個蜿蜒轉彎後，基隆嶼與外海突然躍出，270度無阻礙的觀海平台更有彷彿走入海裡階梯小道，感受被大海圍繞的壯闊感。

▲制高點看貨櫃碼頭機具調度狀態，真的有種樂高積木堆堆疊疊的玩具感。

在仁愛市場感受新鮮海鮮與基隆特有的咖哩蝦炒麵後，再往海的方向前進。嶄新開放的望海巷漁港跨海景觀橋，被譽為全台最美跨海自行車道，即使沒有騎車也能悠悠哉哉走在上頭，感受被360度山海美景環繞的遼闊感。橋下望海漁港裡的船隻停泊著更有釣客專注垂釣，隨性的散步與看著澎湃大海，遠方的九份、瑞芳與外海都盡收眼底。

▲仁愛市場2樓的咖哩炒麵，是需要花時間排隊等待的美味。

▲望海巷漁港跨海景觀橋被稱為全台最美跨海自行車道。





入住港邊海景客房看大船入港

長榮桂冠酒店（基隆）坐落基隆港邊，面對西岸KEELUNG地標，能清楚俯瞰海洋廣場港景及出海口及遙望基隆嶼。擁有迷人的窗外港灣風情與寧靜舒適的休憩環境。

▲長榮桂冠酒店（基隆）海景房可見基隆港的景色。

141間依山面海的海景客房是眾多旅客指定的必點房型，能遍覽海洋廣場、新的基隆車站、西岸碼頭、虎仔山基隆地標；山景客房則綜觀中正公園（2022年4月後基隆豎梯KEELUNG TOWER將落成）、廟口車流街景等。飯店頂樓咖啡廳可以遠眺海景，四季海天風光各有特色，讓人心情愉悅；依四季漁獲所規劃的世界風味料理，搭配享用酒店特選的精選酒品（依需求加價購買）或自助餐生啤酒，更是人生一大樂事。餐後想要喝杯咖啡，在挑高寬敞的大廳酒吧享用頂級咖啡茶品、酒類及輕食等，最能撫慰旅客的味蕾。

▲新鮮的漁獲由酒店主廚料理出各式饗宴。

飯店有個深藏在6樓的秘境，是城市中難得看到的空中室內溫水泳池！健身中心內有個全長15公尺的室內溫水泳池，讓人看了嘴角忍不住都漾滿笑意。還有視聽互動設備（WIII /PLAY STATION）、空氣磁浮球及健身房等。

▲空中室內溫水泳池是最棒的健身休憩空間。





走跳委託行街區尋訪文創美食

退房後，不妨前往基隆舊城區的委託行街區走走逛逛，這裡曾經是北台灣舶來品集散地，現在有許多新興的文創商店與特色咖啡廳，比如有許多咖啡職人臥虎藏龍的丸角自轉生活咖啡館、鹿格創意獨家研發的基隆故事文創商品，這些有趣的小店都值得深入探索。

▲委託行街區保留了過去舶來品貿易的時空氛圍。

▲委託行街區的丸角咖啡提供職人手沖的咖啡與輕食。





景點資訊

仁愛市場咖哩麵

地址：基隆市仁愛區仁四路29號2樓

時間：10:00-18:30（賣完為止，週二休）





地址：基隆市中正區北寧路371號旁





地址：基隆市中正路62-1號

電話：02-2427-9988

網址：www.evergreen-hotels.com/branch/Keelung





地址：基隆市仁愛區孝一路23巷與附近街區





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