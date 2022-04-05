快訊

本土連日破百例 他見士林夜市擠爆嚇問：都不怕？

出關日篩檢開跑 林右昌：別政治化、今上路已經很趕了

走訪基隆春雨小旅行！ 港都登高望海、迷人樂高貨櫃、舊城區挖掘文創美食

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

在春雨稍稍停歇的那天，啟程去基隆看海，雨不停的基隆飄揚一種神秘的霧氣，山容隱隱約約，海的氣味讓人很快能抽離煩惱，這就是基隆雨都的朦朧魅力。

▲從景觀平台向外海望去，大船入港、小船漂泊、遠方基隆嶼也都清晰可見。
▲從景觀平台向外海望去，大船入港、小船漂泊、遠方基隆嶼也都清晰可見。

　

登高望海的港都迷人風情

造訪基隆從秘境開始，車子往貨櫃碼頭一路前進到底，當身邊都是貨櫃卡車隆隆作響時，找到了前往基隆燈塔的秘境，循小路緩緩步行沒多久，整座基隆貨櫃碼頭的奇觀就會映入眼簾。日治時期興建的第一座磚造燈塔出現，左側是基隆港出海口、右側則是能清楚看見正在辛勤工作的貨櫃吊具，大型貨櫃在機具調度下，像是樂高積木堆疊般，好看極了。再往高處走去幾個蜿蜒轉彎後，基隆嶼與外海突然躍出，270度無阻礙的觀海平台更有彷彿走入海裡階梯小道，感受被大海圍繞的壯闊感。

▲制高點看貨櫃碼頭機具調度狀態，真的有種樂高積木堆堆疊疊的玩具感。
▲制高點看貨櫃碼頭機具調度狀態，真的有種樂高積木堆堆疊疊的玩具感。

在仁愛市場感受新鮮海鮮與基隆特有的咖哩蝦炒麵後，再往海的方向前進。嶄新開放的望海巷漁港跨海景觀橋，被譽為全台最美跨海自行車道，即使沒有騎車也能悠悠哉哉走在上頭，感受被360度山海美景環繞的遼闊感。橋下望海漁港裡的船隻停泊著更有釣客專注垂釣，隨性的散步與看著澎湃大海，遠方的九份、瑞芳與外海都盡收眼底。

▲仁愛市場2樓的咖哩炒麵，是需要花時間排隊等待的美味。
▲仁愛市場2樓的咖哩炒麵，是需要花時間排隊等待的美味。

▲望海巷漁港跨海景觀橋被稱為全台最美跨海自行車道。
▲望海巷漁港跨海景觀橋被稱為全台最美跨海自行車道。

　

入住港邊海景客房看大船入港

長榮桂冠酒店（基隆）坐落基隆港邊，面對西岸KEELUNG地標，能清楚俯瞰海洋廣場港景及出海口及遙望基隆嶼。擁有迷人的窗外港灣風情與寧靜舒適的休憩環境。

▲長榮桂冠酒店（基隆）海景房可見基隆港的景色。
▲長榮桂冠酒店（基隆）海景房可見基隆港的景色。

141間依山面海的海景客房是眾多旅客指定的必點房型，能遍覽海洋廣場、新的基隆車站、西岸碼頭、虎仔山基隆地標；山景客房則綜觀中正公園（2022年4月後基隆豎梯KEELUNG TOWER將落成）、廟口車流街景等。飯店頂樓咖啡廳可以遠眺海景，四季海天風光各有特色，讓人心情愉悅；依四季漁獲所規劃的世界風味料理，搭配享用酒店特選的精選酒品（依需求加價購買）或自助餐生啤酒，更是人生一大樂事。餐後想要喝杯咖啡，在挑高寬敞的大廳酒吧享用頂級咖啡茶品、酒類及輕食等，最能撫慰旅客的味蕾。

▲新鮮的漁獲由酒店主廚料理出各式饗宴。
▲新鮮的漁獲由酒店主廚料理出各式饗宴。

飯店有個深藏在6樓的秘境，是城市中難得看到的空中室內溫水泳池！健身中心內有個全長15公尺的室內溫水泳池，讓人看了嘴角忍不住都漾滿笑意。還有視聽互動設備（WIII /PLAY STATION）、空氣磁浮球及健身房等。

▲空中室內溫水泳池是最棒的健身休憩空間。
▲空中室內溫水泳池是最棒的健身休憩空間。

　

走跳委託行街區尋訪文創美食

退房後，不妨前往基隆舊城區的委託行街區走走逛逛，這裡曾經是北台灣舶來品集散地，現在有許多新興的文創商店與特色咖啡廳，比如有許多咖啡職人臥虎藏龍的丸角自轉生活咖啡館、鹿格創意獨家研發的基隆故事文創商品，這些有趣的小店都值得深入探索。

▲委託行街區保留了過去舶來品貿易的時空氛圍。
▲委託行街區保留了過去舶來品貿易的時空氛圍。

▲委託行街區的丸角咖啡提供職人手沖的咖啡與輕食。
▲委託行街區的丸角咖啡提供職人手沖的咖啡與輕食。

　

景點資訊

仁愛市場咖哩麵

地址：基隆市仁愛區仁四路29號2樓

時間：10:00-18:30（賣完為止，週二休）

　

基隆望海巷景觀橋

地址：基隆市中正區北寧路371號旁

　

長榮桂冠酒店（基隆）

地址：基隆市中正路62-1號

電話：02-2427-9988

網址：www.evergreen-hotels.com/branch/Keelung

　

委託行街區

地址：基隆市仁愛區孝一路23巷與附近街區

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

基隆 咖啡廳 酒店 秘境

延伸閱讀

基隆擴大篩檢斬斷社區傳播鏈 7區全設PCR快速篩檢站

基隆警上班時間小吃店喝酒染疫 侯友宜：要記取教訓

基隆警力不足？警：目前沒缺口 偵訊案件必要時採視訊

基隆小吃店群聚成萬華阿公店翻版？王必勝：應該不會吧

相關新聞

走訪基隆春雨小旅行！ 港都登高望海、迷人樂高貨櫃、舊城區挖掘文創美食

在春雨稍稍停歇的那天，啟程去基隆看海，雨不停的基隆飄揚一種神秘的霧氣，山容隱隱約約，海的氣味讓人很快能抽離煩惱，這就是基隆雨都的朦朧魅力。

台北就有「奧萬大楓葉秘境」免費拍！陽明山絕美秘密賞楓地　春季楓紅搶先綻放

兒童節連假免跑遠，在台北就能搶先沐浴在楓紅風光！陽明山有一處休閒農園，主要提供在地健康創意料理，走入園區內則是一處四季皆美的秘境，尤其近期日本紅楓開得正美，讓人彷彿秒飛「迷你版奧萬大」，若本週來不及出

隱藏版「海中央九孔池」超美！造訪台灣最東邊漁港　來場東北角秘境漁村美食之旅

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 卯澳擁有百年歷史古老小漁村-位於最東邊三貂角的西側，這裡地靈人傑，有山有水有美食，還有間超人氣海鮮餐廳－卯澳海洋驛站，招牌必點巨無霸小卷蝦米粉俗夠大碗，附近馬岡漁港

一年一度最美「陽明山海芋季」開跑　賞純白花海、採海芋完整懶人包

每年的3到5月是陽明山竹子湖海芋季，是陽明山相當具代表性的花季，總是吸引大批人潮來共襄盛舉。只不過在活動期間，通往陽明山的交通會受到管制，該怎麼去採海芋？採海芋有哪些小技巧？本期小編來告訴大家，一起來看看吧！

台北超人氣「柒串燒」逢甲吃得到！最低每串只要19元　秘醬尬椒鹽最對味

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 台北知名串燒店「柒串燒」在逢甲夜市也能吃得到囉！在台北擁有多家分店的柒串燒，不但曾被食尚玩家介紹過，還有不少網紅也都曾經造訪過，難怪不少台北的朋友都有吃

基隆八斗子新熱點！滿山望海、小隱茶庵、Cafe Jia Song齊聚潮境智能海洋館北棟

基隆「潮境智能海洋館」於今日（3/25）展開試營運，初期針對海科館周邊、基隆市民與瑞芳區居民開放預約，比鄰的北棟建物亦重新規劃動線與整修，透過空橋「潮間走廊」穿針引線，宜蘭頭城人氣咖啡廳「滿山望海」打造新空間、台北質感茶館「小隱茶庵」與咖啡新品牌「咖央 Cafe Jia Song」等品牌陸續進駐，倚靠蓊鬱山色，欣賞大片八斗子海景、遠眺九份山城，5月3日起開放全國民眾進場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。