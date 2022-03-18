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開門立馬客滿！新店最夯居酒屋笑居樂食　浮誇雞佛茶碗蒸限量必點

小咪ma．吃喝玩樂趣 / 文、圖／小咪ma

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣

居酒屋我也吃過不少間，居酒屋就是越晚越熱鬧，位在景美橋旁的笑居 樂食 居酒屋小料理讓我大開眼界，哪有一間居酒屋17:30開門就客滿的啦～說到笑居應該是新店、景美最夯的居酒屋，整個評價也很不錯，中午也有開，離景美夜是跟世新大學都很近，很多學生們也會過來放鬆一下。

我們開車過來就停在景梅國小地下停車場，過個橋就到了，一排黃通通的燈籠點綴還挺顯眼的，想吃手腳真的要快，這一間非常難訂位啊～

我17:40踏進來就全客滿了，整個傻眼到耶~哪有居酒屋17:30開門就客滿的啦，到我吃飽要離開還是這副景象，所以環境只有一張，哈哈！

二話不說直接殺入餐點介紹，這邊的菜單分兩種，一種是擺在桌上一捲像聖旨那捲，裏頭的菜色都是居酒屋常看到的料理，價格親民。如果你想吃點不一樣的就點牆上小黑板上的菜色，偏漁港直送的海鮮居多，愛吃海味的人就點下去，通常價格也會高些，但還是划算。對了～因為我們坐小包廂，燈光真心昏黃，我也秉持著一上菜就迫不急待想吃，照片少少，期待我下次來帶顆大燈拍給大家看 哈哈哈！

招牌秒殺生牛肉 199元

稍微火烤一下的生牛肉片舖底，牛肉吃起來鮮嫩不帶血，洋蔥、青蔥點綴，淋上店家特製醬汁提味，單吃就非常夠味。你也可以沾點一旁的蛋黃一起入口更滑嫩，味道稍甕卻也蠻開胃的，真的沒過多久就被秒殺，這名字完全取對。

酒蒸牛奶貝 279元

牛奶貝真的很新鮮，肉質略略乾一點卻不失咀嚼的口感，底下的湯汁更是鮮香，牛奶貝的精通通在裡頭，碗底的湯汁不喝掉可惜啊。

芥末小章魚 99元

每次到居酒屋我最愛吃芥末小章魚，笑居的芥末小章魚把它做成像是沙拉一樣，旁邊還有生菜、玉米點綴。這一道也超級開胃，章魚QQ的口感配上新鮮的芥末脆辣滋味，一口接一口非常涮嘴，當下酒菜也很棒。

店家招待的，我忘記是什麼啦了~味道很鮮美，上頭的鮭魚卵波滋波滋的跟彈牙的豆腐一起吃還不錯。

活力蜆蒜湯

這碗湯認真只有大量的蒜頭跟蜆下去熬煮，蒜頭米煮到綿密到不行，蒜香配上蜆的精華，喝完真的活力滿滿，哈哈。

午魚一夜干 299元

來居酒屋一夜干就是必點啊，一夜干烤得非常棒，外皮烤到酥香，每一口都是酥酥脆脆的口感。午仔魚的肉質本身就細緻肥嫰，烤好的魚肉依然鮮美肥厚，舌尖一壓魚肉就化開，沾點胡椒鹽更棒。

鮭魚飯糰 39元

飯糰烤到焦脆又香，加上炒過的鮭魚我會覺得有點偏乾，又很大一顆，建議兩個人分食一顆比較適量，哈哈。

秘傳味噌大腸 139元

味噌鹹香適中，大腸如果能再Q一點會更有口感，單吃久了會有點膩口，如果能配上白飯就再美味不過了，當下酒菜是很OK的。

男子漢牛肋條 99元

串燒部分算是他們的強項，牛肋條厚實帶有Q度，尤其我最愛牛肋條獨特的牛味，配上鹹香醬汁下去烤，讓人一口接一口。

壽司六連發

唉呦～握壽司也不錯喔，我吃了花枝握壽司，Q軟有彈性非常新鮮，還有炙燒比目魚我也很愛，澎派的油脂配上底下的醋飯，滑嫩好吃。

佛之·茶碗蒸

什麼是佛之茶碗蒸一開始我也很疑惑，上頭的鮭魚卵跟干貝絲已經很豪華，結果吃到一半裡面竟然還有雞佛，天兒啊～這組合也太shock！裏頭的雞佛還是兩顆的組合，這一碗也算是笑居的招牌，只有在牆上菜單才有出現，每天都限量的，晚來就嚐不到這個獨家的美味了。

澳洲M9和牛串燒 199元

和牛串燒雖然貴貴der，但真心好吃，火候掌控得很好，和牛肉汁通通鎖在裡面，一口咬下去鮮嫩多汁，旁邊還有玫瑰鹽跟蒜片可以搭配。

啾啾 雞軟骨

我們唯一點的炸物就是下酒的雞軟骨，跟常看的雞軟骨不同它還有撒上花生跟辣椒下去拌，像宮保雞丁的感覺。酥炸過後口感比較脆硬，吃起來喀拉喀拉的像餅乾，咀嚼後香辣的滋味圍繞著舌尖，不但涮嘴又下酒。

如果不點高級海鮮類的其實價位算是很ok，店內的氣氛也非常歡樂，餐點都不錯吃，服務好上菜又快，難怪會夯爆新店地區。老闆在新店總共有三間居酒屋，台北市松山區也有一間，評價也都很棒，改天再到松山區的絕好調 和食海鮮酒場吃吃看。

笑居 樂食 居酒屋小料理

地址：新北市新店區順安街85號

電話：02-2910-9958

營業時間：三~一 11:30-1400、17:30-22:00 週二公休

笑居 樂食 居酒屋小料理 粉絲專頁

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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