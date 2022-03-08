韓妞必訪！台北中山新開韓系餐廳「娘子家咖啡」　美如置身韓國街頭

無法隨性出國也能秒飛韓國街頭！台北中山近期新開一家韓系咖啡廳「娘子家咖啡」，米白建築外掛著醒目質感的招牌，位於二樓的店面則以木質裝潢及溫暖燈光提升唯美氛圍，除了提供咖啡還販售品嚐韓式料理，讓喜愛韓國的粉絲可以過過乾癮。

娘子家咖啡仍為試營運期間，已成近期年輕人最熱門的朝聖地之一。圖／IG@hana_liuu授權

位於中山站R9出口外的「娘子家咖啡」為市民大道娘子韓食的品牌，2/26新登場。站在建築外即可看見穿著韓服、髮髻造型的女生咬著吐司的招牌LOGO，加上韓文店名加持，令人彷彿置身首爾街頭，搭配適合休憩的復古空間與餐食，試營運期間即在IG掀起打卡潮，被列入許多人的朝聖口袋名單。

光線透過白色窗幕映照店內，升級質感氛圍。圖／IG@hana_liuu授權 上方擠上粉嫩鮮奶油的飲品名為Blackpink，為IG上打卡率最高的品項。圖／IG@wu_barista授權

娘子家咖啡不僅提供咖啡、甜點，也販售一系列韓式拌飯、韓式豆腐鍋主食，如韓式燒肉拌飯、泡菜豬肉嫩豆腐鍋、辣味海鮮豬肉豆腐鍋、韓國豬肉大醬鍋等，有饕客稱讚吃得到料足的海鮮，但也有網友反映味道不夠道地；還有特調以人氣韓團Blackpink、KPOP歌曲Bang Bang Bang取名，十分趣味。

娘子家咖啡招牌在整棟米白建築外十分醒目。圖／IG@wu_barista授權

由於目前仍在試賣階段，到訪時可能無法點購菜單上的部分餐點，若擔心撲空也可致電預約訂位，消費模式為每人低消一杯飲品，餐點加99元可升級套餐，附贈4款韓國小菜及明太子沙拉。未來到中山逛街不論想喝杯咖啡，或肚子餓想吃份正餐，又多了一處新亮點。

娘子咖啡屋地點：台北市南京西路25巷18-6號2樓營業時間：12:00-20:00

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