韓妞必訪！台北中山新開韓系餐廳「娘子家咖啡」 美如置身韓國街頭
無法隨性出國也能秒飛韓國街頭！台北中山近期新開一家韓系咖啡廳「娘子家咖啡」，米白建築外掛著醒目質感的招牌，位於二樓的店面則以木質裝潢及溫暖燈光提升唯美氛圍，除了提供咖啡還販售品嚐韓式料理，讓喜愛韓國的粉絲可以過過乾癮。
位於中山站R9出口外的「娘子家咖啡」為市民大道娘子韓食的品牌，2/26新登場。站在建築外即可看見穿著韓服、髮髻造型的女生咬著吐司的招牌LOGO，加上韓文店名加持，令人彷彿置身首爾街頭，搭配適合休憩的復古空間與餐食，試營運期間即在IG掀起打卡潮，被列入許多人的朝聖口袋名單。
娘子家咖啡不僅提供咖啡、甜點，也販售一系列韓式拌飯、韓式豆腐鍋主食，如韓式燒肉拌飯、泡菜豬肉嫩豆腐鍋、辣味海鮮豬肉豆腐鍋、韓國豬肉大醬鍋等，有饕客稱讚吃得到料足的海鮮，但也有網友反映味道不夠道地；還有特調以人氣韓團Blackpink、KPOP歌曲Bang Bang Bang取名，十分趣味。
由於目前仍在試賣階段，到訪時可能無法點購菜單上的部分餐點，若擔心撲空也可致電預約訂位，消費模式為每人低消一杯飲品，餐點加99元可升級套餐，附贈4款韓國小菜及明太子沙拉。未來到中山逛街不論想喝杯咖啡，或肚子餓想吃份正餐，又多了一處新亮點。
娘子咖啡屋地點：台北市南京西路25巷18-6號2樓營業時間：12:00-20:00
延伸閱讀：
．台北最新「雜誌圖書館咖啡館」全天不限時＋重複入場！大人小孩放電質感新據點
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言