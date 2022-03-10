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地標找不到！新北金山預約制隱世咖啡廳　在「石頭屋三合院」來杯極品咖啡

水晶安蹄 不務正業過生活 / 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

陽金公路上的「山中客廳」是預約制的咖啡廳，環境非常清幽，是個石頭砌成的三合院小屋，白天很美，晚上打上光來更是另一種感覺，山中大多都開週末，需要週五私訊預約，山中客廳不只是環境好，咖啡也相當好喝，地點是遠了點，但是非常值得造訪的隱世咖啡廳，非常悠閒慢活，趕時間的人不要來喔！

山中客廳在google map上沒有地標，就是怕沒有預約的臨時客人前來，預約成功後會傳確切座標，就是在綠峰渡假山莊旁，從金山過去的話要過天籟溫泉會館。

這天去山中客廳還是大雨的天氣，心想這天預約的人應該不多吧，應該會臨時取消吧，因為大雨的天氣裡，到這的山路不是很好走而起還起大霧，沒想到停車場停滿滿，店裡也坐滿滿的。

山中客廳可預約的有兩個時段，中午場與傍晚場，預約注意事項可以看山中客廳的FB，有詳細的介紹，每週五的早上十點開放私訊預約，有回覆才算預約完成喔！

山中客廳是由一對夫妻經營，老闆本身平日還有別的正職，只有週末才會到這開咖啡廳，老闆對這附近的環境很熟悉，因為之前都是從事這一區的社區營造工作，因緣際會下，這石頭屋的屋主問有沒有興趣來經營一下，才開了這一家咖啡廳，原本不是預約制的，不過實在是太紅爆滿，太多人排隊，失去了原本開店慢活、休息的初衷，後來才變成預約制，沒預約無法進來喔！

店裡的兩隻狗狗相當親人，各有各的畫報貼在牆上，一隻叫麗華，一隻叫韭菜，韭菜會在店裡走來走去，然後以很溫柔又很堅定的眼神看著你想要吃蛋糕，真的很可愛。

老闆說這些是韭菜跟麗華叼回來的骨頭們。

除了菜單上的飲料外，櫃檯黑板上也有單品咖啡跟甜點。

冰釀咖啡 NT.110 單品 水仙 NT.160

不得不說，山中客廳的咖啡非常有水準，冰釀咖啡口感順口，喝起來是清爽不苦澀，尾韻十足；單品水仙帶著一股淡淡花香，口味不濃厚，但是香氣很足，才喝第一口就覺得這太好喝了吧！

芋泥起司蛋糕 NT.110

最上層是芋泥擠花，再來是起司蛋糕，底部還加了燕麥，吃起來甜度不高，有原本芋頭的甜味，對我來說口味淡了些，口味上特色不是很突出。

原味巴斯克 NT.140

個人覺得巴斯克比較好吃，同樣是甜度不高的清爽型，口感比較鬆軟，每次吃總是喜歡吃巴斯克屁股的地方，口感比較厚也比較扎實，算是清爽不膩口型的巴斯克蛋糕。

山中客廳真的是目前去過最喜歡的一家咖啡廳，地點環境有特色外，咖啡認真好喝，雖然遠了點、要預約麻煩了點，但是控制人潮好，真的是非常悠閒放鬆的咖啡廳喔！

山中客廳

地址：新北市金山區三重橋17號 (綠峰渡假山莊旁)

營業時間：見粉專

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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咖啡 蛋糕 金山 社區營造 公路

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