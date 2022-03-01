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「新北小旅行」4大路線玩法　俯瞰山城、徜徉櫻花隧道、美拍水岸光廊

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圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

淡水滬尾櫻花大道宛如進入櫻桃紅的夢幻世界。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
淡水滬尾櫻花大道宛如進入櫻桃紅的夢幻世界。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春天漸暖櫻花開，正是邂逅春天的最佳季節，新北市政府觀光旅遊局趁勢推出4種主題路線，從都會到水岸、山線到海線，走入新北市都能找到獨一無二的特色旅遊，相揪出發找福（虎）氣！

週末出遊不必捨近求遠，帶著家人前往都會水岸恭候「光」臨，從板橋辰光橋、新莊新月橋、八里婚紗廣場到淡水金色水岸4處「情人節光雕」，非常適合打卡拍照，留下旅途的亮點！而想要找到春天的氣息，只要在鄰近的淡金鄧公站下車，就能抵達滬尾櫻花大道，綿延4公里長的山櫻花隧道，一同進入櫻桃紅的夢幻世界。

▲鯨彩中港光雕展宛如置身海底夢境。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲鯨彩中港光雕展宛如置身海底夢境。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

喜愛光雕的大小朋友一定要去到新莊中港大排一睹「鯨彩中港光雕展」、12種展區的設計，與街頭車流相映，感受與藍色巨鯨巡航在浩瀚海洋中的夢幻，讓我們不自覺醉倒在月色中，等待夜光的上午則前往板橋435藝文特區享受萬坪園區的春天氣息，來場自然，最後索取張「未來明信片」，將幸福送到未來。

▲俯瞰水湳洞選煉廠遺址宛如異國山城。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲俯瞰水湳洞選煉廠遺址宛如異國山城。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

若想暫時駛離繁華都會，不妨徜徉在青春山海線（台2線），第一站探訪2022萬里「花聚落」，從瑪鋉運動公園至萬里觀光公園，700公尺的路上可見許多國際級塗鴉彩繪，夜間更加入燈飾設計，讓萬金杜鵑「映山紅」綻放不分季節。

而想體驗靜謐風情的朋友，寧靜的金瓜石則是首選，從水湳洞旅遊服務中心望向水湳洞漁港，看見《我們與惡的距離》戲劇場景，身後碩大的「選煉廠遺址」感受昔日工業壯麗，再走上「山城美館」帶杯公平貿易咖啡，參訪館內在地藝術家及小農的有機食材，體驗不同的金瓜石樣貌。

下午，走一趟瑞芳深澳，三五好友一同體驗「深澳鐵道自行車」海光交織的隧道體驗。晚上在深澳漁港大啖在地尚青的「現流仔」小卷、白帶魚，散步在一旁的海天步道，在基隆山及九份夜景相望下賦歸。

想共睹櫻花和古蹟除了淡水天元宮外，中和區圓通禪寺的山櫻花也正熱情迎接旅人，中西日式風情、搭配著石砌拱門和優雅巴洛克式圓柱，靜靜坐落在「新北微笑山線」上，祈福之餘，走上步道更健康。

鄰近知名的烘爐地南山福德宮、白馬寺，也都能透過南勢角山步道的串聯，自由打造專屬的春廊路線；下山更要幸福肥，在捷運南勢角站附近到華新街，品嘗道地南洋料理、圓通路上知名的大滷麵和牛老二牛肉麵，也堪稱一絕，輕鬆補足一日所需的身心靈養分，更多微笑山線家山文化小旅行可上網報名相關遊程（https://www.lamigo.com.tw/SmileTrail）。

▲踏上朱紅色淡蘭吊橋來場自然之旅。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲踏上朱紅色淡蘭吊橋來場自然之旅。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

喜愛山城迎春的朋友，搭上台灣好行木柵平溪線，上山走讀深坑原始樸樣茶山古道，享受蒼綠繁茂的芬多精，探訪百年茅草土埆厝—林家草厝，下山帶上「悠遊深石平行旅包」漫步豆腐之鄉深坑老街，用美食畫下美好的句點。

下一站石碇山城，雙溪口站旁的朱紅色淡蘭吊橋，鬱鬱蔥蔥的春意與橋下流水輝映，坐在渡船頭意象的涼亭休憩後，沿著國道5號橋墩下而行，踏上外按古道，2.5公里不長不短，足夠好好感受青山綠水，最終抵達石碇老街，靜觀百年來守候旅人的不見天街與吊腳樓，一啖各式老街美食，補足春天的「虎」氣。 更多新北市旅遊資訊，可查詢新北市觀光旅遊網（https://newtaipei.travel/）或加入「新北旅客」臉書粉絲專頁。

▲深澳鐵道自行車享受山海一線的騎乘樂趣。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲深澳鐵道自行車享受山海一線的騎乘樂趣。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【路線資訊】

水岸光廊 I：滬尾櫻花大道→淡水金色水岸→淡水老街。

水岸光廊 II：板橋435藝文特區→新莊新月橋→鯨彩中港光雕展。

海線迎春：水湳洞漁港→山城美館→深澳鐵道自行車→深澳漁港。

都會春廊：捷運中和站→微笑山線（圓通禪寺/烘爐地南山福德宮/白馬寺）→中和華新街→捷運南勢角站

山城有春 I：木柵捷運站→茶山古道→林家草厝→深坑老街

山城有春II：木柵捷運站→淡蘭吊橋→外按古道→石碇老街

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深坑老街 淡水 古道

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